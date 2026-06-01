OTS: Cofinpro AG / Der Wettbewerb zwischen Banken und Brokern wird immer ...

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Der Wettbewerb zwischen Banken und Brokern wird immer intensiver - ein
neues Thesenpapier analysiert den Markt und gibt Empfehlungen
Frankfurt (ots) - Wer heute eine Finanz-App öffnet, fragt sich: "Ist das eine
Bank oder ein Broker?" Zinsversprechen prangen auf Trading-Plattformen und
Sparpläne werden auf Girokonten angeboten. Die Grenzen verschwimmen. Anbieter
unterscheiden sich immer weniger voneinander. Die auf Finanzdienstleister
spezialisierte Unternehmensberatung Cofinpro analysiert diese Entwicklung in
ihrem neuen Thesenpapier "Beyond Brokerage: Warum Banken und Broker sich neu
erfinden müssen" und gibt Empfehlungen, wie Banken sich im Wettbewerb
positionieren sollten.
"Brokerage entwickelt sich zu einem austauschbaren Massengeschäft", sagt Tristan
Pötzsch, Senior Manager bei Cofinpro. "Klassische Kriterien zur Differenzierung
greifen nicht mehr. Anbieter müssen grundlegend neue Wege finden, um sich
abzuheben."
Laut dem Branchenexperten wandeln sich die Erwartungen der Kunden stark.
Digitale Finanzservices müssten heute genauso intuitiv, personalisiert und
emotional anschlussfähig sein wie Angebote aus den Bereichen E-Commerce oder
Streaming. Pötzsch ergänzt: "Die Kundenloyalität nimmt ab, Mehrfachdepots werden
zur Norm. Wer in diesem Umfeld langfristig relevant bleiben will, muss Brokerage
neu denken."
Drei strategische Maximen für die Zukunft des Brokerage
Das Thesenpapier identifiziert drei zentrale Handlungsfelder, die über die
künftige Wettbewerbsfähigkeit von Banken und Brokern entscheiden:
1. Veränderungsgeschwindigkeit steigern. Neue Funktionen und Services müssen
deutlich schneller entwickelt, getestet und ausgerollt werden.
2. Erträge aktiv steuern. Sinkende Preise und wachsender Wettbewerbsdruck machen
ein konsequentes Management von Produktionskosten, Margen und
Standardisierung unausweichlich.
3. Differenzierung neu aufbauen. In einem zunehmend austauschbaren Markt
gewinnen Markenidentität, Community-Aspekte und emotionale Kundenbindung an
Bedeutung.
Differenzierung entsteht dabei zunehmend über Markenidentität und Zugehörigkeit,
ähnlich wie in der Automobilindustrie: Wer ein Auto kauft, entscheidet sich
nicht nur für ein Fahrzeug, sondern für eine Marke, die zur eigenen
Persönlichkeit passt. Laut Cofinpro wird dieses Prinzip künftig auch im
Brokerage zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor.
"Aktuell investieren viele Häuser vor allem in Funktionen, Preise oder einzelne
Kampagnen", sagt Pötzsch. "Künftig wird es jedoch entscheidend sein, ob Anbieter
eine klare Identität schaffen und ihre Organisation konsequent auf
Geschwindigkeit ausrichten." Kunden erwarten dabei längst mehr als funktionale
Handelsplattformen: Personalisierte Nutzererlebnisse, Individualisierung und
soziale Interaktion sind Pflicht. "Für viele Kunden wird Brokerage Teil ihres
digitalen Lebensstils."
Vom Transformationsprogramm zum fokussierten Einstieg
Cofinpro empfiehlt, den Wandel nicht über groß angelegte
Transformationsprogramme anzugehen, sondern zunächst eine der drei Maximen
gezielt in den Fokus zu stellen. Welche das ist, hängt von der jeweiligen
Ausgangslage ab. Innovationsgeschwindigkeit, Kostendruck oder die bestehende
Markenpositionierung geben dabei die Richtung vor. "Nicht jede Organisation muss
alles gleichzeitig verändern", so Pötzsch. "Wichtiger ist, schnell sichtbare
Fortschritte zu erzielen und daraus schrittweise neue Fähigkeiten aufzubauen."
Über das Thesenpapier
"Beyond Brokerage: Warum Banken und Broker sich neu erfinden müssen" analysiert
die zunehmende Austauschbarkeit im Brokerage-Markt und leitet daraus
strategische Handlungsfelder für Banken und Broker ab. Das Thesenpapier steht
hier zum Download bereit (https://cofinpro.de/mediathek/beyond-brokerage-warum-b
anken-und-broker-sich-neu-erfinden-muessen).
Über Cofinpro ( http://www.cofinpro.de/ )
Cofinpro unterstützt Deutschlands führende Banken und Fondsgesellschaften in der
Management-, Fach- und Technologieberatung. Zu den Kunden zählen große
Geschäftsbanken, die Sparkassen-Finanzgruppe und die Genossenschaftliche
FinanzGruppe. Gegründet 2007 als mitarbeitergetragene Aktiengesellschaft
beschäftigt die Unternehmensberatung inzwischen rund 250 Bank- und
Technologieexperten. Das Haus hat 2026 zum 16. Mal in Folge vom Great Place to
Work® Institut die Auszeichnung als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands
erhalten.
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