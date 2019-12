OTS: COMECO / Tech-Startup COMECO erhält BaFin-Erlaubnis für ...

GO

Heute im Fokus

Asiens Börsen uneinheitlich -- Koenig & Bauer senkt Prognose für 2019 -- adidas schafft 2019 wohl neuen Rekord -- Nach Einigung über Tesla-Kaufvertrag: Finanzausschuss berät im Januar

Unlauterer Wettbewerb: Uber muss Fahrdienst in Kolumbien einstellen. Neuer Schlichtungsversuch zwischen Lufthansa und Ufo. Delivery Hero übernimmt Honest Food Company. BASF verkauft Bauchemie-Geschäft wie erwartet an Lone Star. US-Regierung unterstützt Bayer in Glyphosat-Rechtsstreit.