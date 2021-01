OTS: Compleo Charging Solutions / Compleo expandiert nach Österreich (FOTO)

GO

Werbung

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX startet stärker -- Asien überwiegend fester -- Rivian sammelt Milliarden ein -- Mytheresa bei IPO mit 2,2 Mrd. Dollar bewertet -- QIAGEN plant erneut US-Notfallzulassung für Corona-Test

Telekom und Cellnex legen Funktürme in Niederlanden zusammen. Schweizer Aufsicht geht wegen Geldwäsche gegen Julius-Bär-Manager vor. Twitter sperrt Nutzerkonto chinesischer US-Botschaft wegen Uiguren-Tweet. United Airlines bleibt tief in den roten Zahlen. Biden beginnt Amtszeit mit Demontage von Trumps Vermächtnis. Bank of Japan behält Kurs bei - Wachstumsprognose 2021/22 erhöht. US-Börsenindex S&P 500 legte unter Trump weniger stark zu als unter Obama.