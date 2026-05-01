OTS: CONET Holding GmbH / Auf Kurs: conet schließt Geschäftsjahr mit ...

Auf Kurs: conet schließt Geschäftsjahr mit zweistelligem

Umsatzwachstum bei stabiler Ergebnismarge ab (FOTO)

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Bonn (ots) - Starkes Wachstum in angespanntem wirtschaftlichem Umfeld bestätigt

| Investitionen in Partnernetzwerk, Fachkräfte und Schlüsseltechnologien |

Fokussierung und Transformation auf bestimmende Marktthemen

Mit dem zum 31. März beendeten Geschäftsjahr 2026 verbucht conet auf seinem

Wachstumskurs weitere starke Fortschritte: 344 Millionen Euro Gesamtumsatz

entsprechen einem Umsatzwachstum um mehr als 11 Prozent. Damit wächst das Bonner

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IT-Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen bei einer stabilen Ergebnismarge

fast dreimal so schnell wie der durch den Branchenverband Bitkom für 2025

ermittelte ITK-Marktschnitt von 3,9 Prozent.Für das bereits vielversprechend

gestartete, laufende Geschäftsjahr plant der IT-Full-Service-Dienstleister

zusätzliche Investitionen von rund 15 Millionen Euro in Schlüsseltechnologien,

Vertrieb, den gezielten Ausbau des Partnernetzwerks sowie die Weiterentwicklung

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des eigenen Fachpersonals und verstärktes Fachkräfte-Recruiting. Auch

potenzielle Firmenakquisitionen bleiben als Option für substanzielles

anorganisches Wachstum im Blick.

Wachstumsprogramm HORIZON28 auf Kurs

Die vorgelegten Ergebnisse belegen die Wirkung der mit dem Strategieprogramm

HORIZON28 konsequent verfolgten Transformation. Die Bündelung der deutschen

Tochterunternehmen in der conet Deutschland GmbH, ein modernes Rebranding,

fokussierte Leistungsfelder und effizientere Zusammenarbeit schaffen einen

soliden strukturellen Rahmen für weiteres Wachstum.

Mit der Konzentration auf die Kernmärkte Digitale Verteidigung, öffentliche

Verwaltung und Automotive setzt conet auf zusätzliche Stabilität; selbst im

aktuell schwierigen Automobil-Umfeld wurden deutliche Umsatzsteigerungen

erreicht. Gleichzeitig adressiert conet mit Manufacturing, Energy & Utilities

sowie Finance & Insurance gezielt oftmals stark regulierte Wachstumsmärkte mit

hohem Beratungsbedarf etwa in Bezug auf gesetzliche Vorgaben wie

KRITIS-Dachgesetz und NIS-2.

Etablierte Partnerschaften mit Marktführern wie AWS, Google, Microsoft, SAP und

Plattformanbietern wie Salesforce und ServiceNow ebenso wie der intensivierte

Ausbau des Partnernetzwerks um Cloud-Anbieter wie Delos Cloud und STACKIT

sichern eine breite Kompetenzbasis, um Kunden technologie-offen und

ergebnisorientiert in ihrer digitalen Transformation zu begleiten.

Treiber der digitalen Zukunft: Künstliche Intelligenz und Digitale Souveränität

Der IT-Markt bleibt dynamisch und herausfordernd: Angesichts weltpolitischer und

wirtschaftlicher Unsicherheiten, steigendem Kostendruck und rasantem

technologischen Wandel benötigen Unternehmen und öffentliche Auftraggeber mehr

denn je vertrauenswürdige und kompetente Digitalisierungspartner, die eine

sichere und wertschöpfende digitale Zukunft möglich machen.

Für das laufende Geschäftsjahr prägen zwei Themen weiterhin die Agenda:

Künstliche Intelligenz verändert alles. Digitale Souveränität wird für Europa

unverzichtbar. conet richtet sich konsequent auf die Entwicklung

zukunftsweisender KI-Lösungen aus, indem das Unternehmen eigene Arbeitsweisen

und Prozesse auf den verstärkten Einsatz von KI optimiert und die Transformation

seiner Kunden mit passenden Angeboten unterstützt. Mit der Plattform sovira.ai

etwa schafft conet die Grundlage für den kontrollierten und datensouveränen

Einsatz von KI in sensiblen Umgebungen. Als europäisches Unternehmen erbringt

conet seine Leistungen vollständig innerhalb der EU und berät Kunden

lösungsorientiert zu organisatorischen, prozessualen und rechtlichen

Rahmenbedingungen digitaler Souveränität.

Fortgesetztes Wachstum, erwiesene Expertise, gezielte Investitionen

"In einem angespannten Marktumfeld haben wir starke Ergebnisse deutlich über

Marktniveau erzielt. Gleichzeitig konnten wir unsere umfassende interne

Transformation erfolgreich in die Umsetzung bringen.", sagt conet-CEO Martin

Wibbe. "Unsere Marktorientierung ist geschärft - aber nicht neu. In unseren

Zielmärkten und Fokusleistungen bauen wir auf erfolgreichen Projekten,

Ende-zu-Ende-Prozesswissen und Kunden-Know-how aus fast 40 Jahren

Digitalisierungsexpertise auf. Das versetzt uns in eine hervorragende Position,

conet entlang unseres Strategieprogramms HORIZON28 weiter als erfahrener und

zugleich innovativer Partner der Wahl unserer Kunden zu entwickeln. Mit

Lösungen, die heute funktionieren und morgen Bestand haben."

"Unser stabiles Wachstum verschafft uns wichtigen Gestaltungsspielraum. Während

der Markt vielfach auf Sparkurse und Personalabbau setzt, investieren wir

bewusst im kommenden Jahr zusätzliche 15 Millionen Euro in Schlüsseltechnologien

von KI bis Cloud, Vertrieb, Partnernetz und Fachkräfte", führt conet-CFO Daniela

Bünger aus. "Auf dieser Basis und angesichts unseres starken Starts in das

Geschäftsjahr sind wir optimistisch, unsere erneut ambitioniert gesteckten Ziele

mit einem Wachstum deutlich über den von unserem Branchenverband Bitkom für den

ITK-Markt prognostizierten 4,4 Prozent auch im laufenden Jahr zu erreichen."

Fakten zum conet-Geschäftsjahr 2026 auf einen Blick:

- Gesamtumsatz Geschäftsjahr: 344,4 Millionen Euro

- Umsatzwachstum gegenüber Vorjahr: 11 %

- Geplante Investitionen von 15 Millionen Euro

- Mitarbeitende: 2050

Über conet

Leading forward: conet ist der zuverlässige Digitalisierungspartner für die

öffentliche Verwaltung, den Verteidigungssektor und Unternehmen aus den

Bereichen Automotive, Finance & Insurance, Energy & Utilities und Manufacturing.

Mehr als 2.000 IT-Expertinnen und -Experten bringen ihr Know-how in

anspruchsvolle Zukunftsprojekte zur digitalen Transformation ein. Mit dem

Hauptsitz in Bonn, mehr als 20 Standorten in Europa und jährlichen Umsätzen von

mehr als 340 Millionen Euro ist conet ein führender

Full-Service-IT-Dienstleister im deutschsprachigen Raum. Schwerpunkte des

Portfolios bilden die marktführenden Themen Digitale Verwaltung, Digitale

Verteidigung und Business Transformation & Platforms, ergänzt durch Trendthemen

wie Sovereign & Resilient Cloud, Trusted AI & Data sowie Cyber Security &

Compliance und die Zukunftsthemen Agentic AI, AI-Driven Enterprise Architecture

und Human & Citizen Experience. Seit 1987 zeichnen Verlässlichkeit,

Gestaltungswillen und pragmatische Ergebnisse conet als Partner auf Augenhöhe

aus - für eine IT, die Zukunft möglich macht.

Pressekontakt:

conet Holding GmbH

Simon Vieth, Pressesprecher

Bundeskanzlerplatz 2, 53113 Bonn

Tel.: +49 228 9714-1087 / Mobil: +49 172 2455825

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