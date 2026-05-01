OTS: Consors Finanz BNP Paribas / Consors Finanz wird Finanzierungspartner ...

Consors Finanz wird Finanzierungspartner von Geely Auto in Deutschland

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München/Raunheim (ots) -

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- Consors Finanz übernimmt exklusiv das Finanzierungs- und Versicherungsgeschäft

von Geely Auto in Deutschland

- Die Partnerschaft unterstützt den Aufbau des geplanten Geely Handels- und

Servicenetzes mit bis zu 50 Standorten bundesweit und schafft die Grundlage

für Mobilitäts- und Finanzierungslösungen für Privat- und Geschäftskunden

Consors Finanz und Geely Auto Deutschland haben eine strategische Partnerschaft

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geschlossen. Als Captive Bank übernimmt Consors Finanz das Finanzierungs- und

Versicherungsgeschäft für die Marke Geely in Deutschland - von der

Händlereinkaufs- und Absatzfinanzierung bis hin zu Mobilitäts-, Leasing- und

Finanzierungslösungen für private und gewerbliche Kundinnen und Kunden.

Geely zählt zu den größten Automobilherstellern Chinas und gehört weltweit zu

den technologisch führenden Anbietern im Bereich der Elektromobilität. Zum

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Ökosystem der Geely Holding Group gehören Marken wie Zeekr, Lynk & Co, Volvo

Cars, Lotus und Polestar. Darüber hinaus ist Geely im Rahmen eines Joint

Ventures gemeinsam mit der Mercedes-Benz Group AG an der Marke smart beteiligt.

Zusätzlich hält der Geely-Gründer Li Shufu eine Beteiligung von rund zehn

Prozent an der Mercedes-Benz Group AG.

Consors Finanz gehört zu den führenden Anbietern von Konsumentenkrediten in

Deutschland und gehört insbesondere im Automotive-Bereich zu den anerkannten

Finanzierungsspezialisten. Das Unternehmen bietet flexible Finanzierungs- und

Versicherungslösungen für Handelspartner und Endkundinnen und Endkunden und

setzt dabei auf digitale Prozesse, innovative Technologien, hohe

Sicherheitsstandards sowie eine verantwortungsvolle Kreditvergabe. Als Marke der

internationalen BNP Paribas Gruppe bringt Consors Finanz darüber hinaus

umfassende internationale Erfahrung und Stabilität in die Partnerschaft ein.

Bis Ende 2026 plant Geely Auto den Aufbau eines eigenständigen Handels- und

Servicenetzes mit bis zu 50 Standorten bundesweit. Gemeinsam wollen beide

Partner den Markt für elektrifizierte Fahrzeuge in Deutschland weiter

voranbringen. Mit attraktiven Fahrzeugangeboten sowie passenden Kredit-,

Leasing- und Versicherungslösungen für private und gewerbliche Kundinnen und

Kunden machen Geely Auto und Consors Finanz nachhaltige Mobilität zugänglicher.

"Die Partnerschaft mit Consors Finanz ist ein zentraler Baustein für unseren

Markteintritt in Deutschland", erklärt Philipp Hempel, Executive Director von

Geely Auto Deutschland. "Sie bildet eine verlässliche Grundlage für den

schnellen und nachhaltigen Ausbau unseres Händlernetzes und schafft zugleich

Vertrauen sowie Sicherheit für unsere zukünftigen Kundinnen und Kunden. Von der

Einkaufs- und Absatzfinanzierung bis hin zu transparenten und flexiblen

Finanzierungslösungen bietet die Zusammenarbeit ein ganzheitliches

Leistungspaket. Abgerundet wird dieses durch ein umfassendes

Leistungsversprechen, das unter anderem eine Garantie von bis zu acht Jahren

oder 200.000 Kilometern umfasst."

"Geely ist eine der starken chinesischen Automobilmarken, die aktuell nach

Deutschland kommen. Das Unternehmen steht für Tempo und Innovation", sagt Bernd

Brauer, Head of Mobility bei Consors Finanz. "Wir freuen uns, den Markteintritt

und den Aufbau der Marke in Deutschland aktiv zu unterstützen - mit

Finanzierungslösungen, die die Kundinnen und Kunden genauso begeistern wie die

Autos. Diese Zusammenarbeit stärkt zudem die globale Partnerschaft zwischen BNP

Paribas Mobilityund der Geely-Gruppe. Sie ergänzt das bestehende Joint Venture

in China sowie die Kooperationen mit den Marken Volvo Cars, Lynk & Co, Zeekr und

Polestar in Europa."

Über Geely Auto, Geely Auto Group und Geely Holding Group

Die Geely Auto Group ist ein global tätiger Automobilhersteller mit Hauptsitz in

Hangzhou, China, und Teil der Zhejiang Geely Holding Group, die 1986 gegründet

wurde und 1997 in die Automobilindustrie einstieg. Geely Auto verfolgt das Ziel,

intelligente, hochwertige und zugleich zugängliche Mobilität für ein breites

Publikum erlebbar zu machen. Ein besonderer Fokus liegt auf Elektrifizierung,

Konnektivität sowie innovativen Fahrzeugarchitekturen für eine nachhaltige

Mobilität.

Geely Auto ist Teil der Geely Auto Group, zu der unter anderem die Marken Geely,

Lynk & Co und Zeekr gehören. Die Geely Auto Group wiederum ist Bestandteil der

Geely Holding Group, eines globalen Mobilitätsunternehmens mit einem breit

diversifizierten Markenportfolio entlang der automobilen Wertschöpfungskette.

Zum Ökosystem der Geely Holding Group gehören unter anderem Volvo Cars,

Polestar, Lotus und LEVC. Darüber hinaus ist Geely im Rahmen eines Joint

Ventures gemeinsam mit der Mercedes-Benz Group AG an der Marke smart beteiligt.

Zusätzlich hält der Geely-Gründer Li Shufu eine Beteiligung von rund 10 Prozent

an der Mercedes-Benz Group AG.

Mit Forschungs- und Entwicklungszentren an wichtigen Innovationsstandorten wie

Frankfurt am Main, Göteborg, Coventry, Hangzhou und Ningbo verbindet die Gruppe

globale Technologiekompetenz mit lokalem Marktverständnis. Geely baut seine

Präsenz in Europa weiter aus und entwickelt Fahrzeuge, die gezielt auf die

Anforderungen europäischer Kundinnen und Kunden zugeschnitten sind.

Über Consors Finanz

Consors Finanz steht für finanzielle Selbstbestimmung in jeder Lebenssituation.

Daher setzt das Unternehmen auf Finanzierungs- und Versicherungslösungen, die

sich flexibel an die Zahlungsfähigkeit der Kund:innen anpassen lassen. Ob

dynamische Kreditrahmen, individuelle Finanzierungen oder anpassbare

Kartenprodukte - mit dem digitalen Banking von Consors Finanz nehmen Kund:innen

ihre Liquidität selbst in die Hand. Dabei setzt das Unternehmen auf innovative

Technologien, höchste Sicherheitsstandards und eine verantwortungsvolle

Kreditvergabe.

Consors Finanz zählt zu den führenden Anbietern von Konsumentenkrediten in

Deutschland. Vor allem im Retail-, E-Commerce- und Automotive-Geschäft gehört

das Unternehmen zu den anerkannten Finanzierungsspezialisten. Das breite Angebot

richtet sich an Partner wie Handelsunternehmen und Makler, zum Beispiel zur

Absatzfinanzierung, sowie an Endkund:innen für die Konsumfinanzierung und

Umschuldung. Hinzu kommen ergänzende Versicherungs- und Zusatzprodukte, die

Consors Finanz mit Kooperationspartnern anbietet. Im Bereich Commercial Partner

Business stellt das Unternehmen besicherte Finanzierungen bereit. Consors Finanz

ist eine Marke der internationalen BNP Paribas Gruppe.

http://www.consorsfinanz.de/

Über BNP Paribas in Deutschland

BNP Paribas ist ein führender Anbieter von Bank- und Finanzdienstleistungen in

Europa. Das Unternehmen ist in 64 Ländern tätig und beschäftigt mehr als 180.000

Mitarbeitende, davon mehr als 146.000 in Europa.

Die BNP Paribas Gruppe ist seit 1947 in Deutschland aktiv und hat sich mit einem

breiten Serviceangebot aus vernetzten Geschäftseinheiten erfolgreich am Markt

etabliert. Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden werden von rund

6.000 Mitarbeitenden bundesweit in allen wichtigen Wirtschaftsregionen betreut.

Das umfassende Produkt- und Dienstleistungsangebot entspricht dem einer

modernen, innovativen Universalbank. http://www.bnpparibas.de/

Pressekontakt:

Geely Auto

Pablo González-Huerta

Senior Public Relations Manager

E-Mail: mailto:pghuerta@geelyeurope.com

Consors Finanz

Marc-Oliver Voigt

Pressesprecher

E-Mail: mailto:presse@consorsfinanz.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/78451/6283383

OTS: Consors Finanz BNP Paribas