OTS: Consors Finanz BNP Paribas / Consors Finanz wird Finanzierungspartner ...

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Consors Finanz wird Finanzierungspartner von Geely Auto in Deutschland
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München/Raunheim (ots) -
- Consors Finanz übernimmt exklusiv das Finanzierungs- und Versicherungsgeschäft
von Geely Auto in Deutschland
- Die Partnerschaft unterstützt den Aufbau des geplanten Geely Handels- und
Servicenetzes mit bis zu 50 Standorten bundesweit und schafft die Grundlage
für Mobilitäts- und Finanzierungslösungen für Privat- und Geschäftskunden
Consors Finanz und Geely Auto Deutschland haben eine strategische Partnerschaft
geschlossen. Als Captive Bank übernimmt Consors Finanz das Finanzierungs- und
Versicherungsgeschäft für die Marke Geely in Deutschland - von der
Händlereinkaufs- und Absatzfinanzierung bis hin zu Mobilitäts-, Leasing- und
Finanzierungslösungen für private und gewerbliche Kundinnen und Kunden.
Geely zählt zu den größten Automobilherstellern Chinas und gehört weltweit zu
den technologisch führenden Anbietern im Bereich der Elektromobilität. Zum
Ökosystem der Geely Holding Group gehören Marken wie Zeekr, Lynk & Co, Volvo
Cars, Lotus und Polestar. Darüber hinaus ist Geely im Rahmen eines Joint
Ventures gemeinsam mit der Mercedes-Benz Group AG an der Marke smart beteiligt.
Zusätzlich hält der Geely-Gründer Li Shufu eine Beteiligung von rund zehn
Prozent an der Mercedes-Benz Group AG.
Consors Finanz gehört zu den führenden Anbietern von Konsumentenkrediten in
Deutschland und gehört insbesondere im Automotive-Bereich zu den anerkannten
Finanzierungsspezialisten. Das Unternehmen bietet flexible Finanzierungs- und
Versicherungslösungen für Handelspartner und Endkundinnen und Endkunden und
setzt dabei auf digitale Prozesse, innovative Technologien, hohe
Sicherheitsstandards sowie eine verantwortungsvolle Kreditvergabe. Als Marke der
internationalen BNP Paribas Gruppe bringt Consors Finanz darüber hinaus
umfassende internationale Erfahrung und Stabilität in die Partnerschaft ein.
Bis Ende 2026 plant Geely Auto den Aufbau eines eigenständigen Handels- und
Servicenetzes mit bis zu 50 Standorten bundesweit. Gemeinsam wollen beide
Partner den Markt für elektrifizierte Fahrzeuge in Deutschland weiter
voranbringen. Mit attraktiven Fahrzeugangeboten sowie passenden Kredit-,
Leasing- und Versicherungslösungen für private und gewerbliche Kundinnen und
Kunden machen Geely Auto und Consors Finanz nachhaltige Mobilität zugänglicher.
"Die Partnerschaft mit Consors Finanz ist ein zentraler Baustein für unseren
Markteintritt in Deutschland", erklärt Philipp Hempel, Executive Director von
Geely Auto Deutschland. "Sie bildet eine verlässliche Grundlage für den
schnellen und nachhaltigen Ausbau unseres Händlernetzes und schafft zugleich
Vertrauen sowie Sicherheit für unsere zukünftigen Kundinnen und Kunden. Von der
Einkaufs- und Absatzfinanzierung bis hin zu transparenten und flexiblen
Finanzierungslösungen bietet die Zusammenarbeit ein ganzheitliches
Leistungspaket. Abgerundet wird dieses durch ein umfassendes
Leistungsversprechen, das unter anderem eine Garantie von bis zu acht Jahren
oder 200.000 Kilometern umfasst."
"Geely ist eine der starken chinesischen Automobilmarken, die aktuell nach
Deutschland kommen. Das Unternehmen steht für Tempo und Innovation", sagt Bernd
Brauer, Head of Mobility bei Consors Finanz. "Wir freuen uns, den Markteintritt
und den Aufbau der Marke in Deutschland aktiv zu unterstützen - mit
Finanzierungslösungen, die die Kundinnen und Kunden genauso begeistern wie die
Autos. Diese Zusammenarbeit stärkt zudem die globale Partnerschaft zwischen BNP
Paribas Mobilityund der Geely-Gruppe. Sie ergänzt das bestehende Joint Venture
in China sowie die Kooperationen mit den Marken Volvo Cars, Lynk & Co, Zeekr und
Polestar in Europa."
Über Geely Auto, Geely Auto Group und Geely Holding Group
Die Geely Auto Group ist ein global tätiger Automobilhersteller mit Hauptsitz in
Hangzhou, China, und Teil der Zhejiang Geely Holding Group, die 1986 gegründet
wurde und 1997 in die Automobilindustrie einstieg. Geely Auto verfolgt das Ziel,
intelligente, hochwertige und zugleich zugängliche Mobilität für ein breites
Publikum erlebbar zu machen. Ein besonderer Fokus liegt auf Elektrifizierung,
Konnektivität sowie innovativen Fahrzeugarchitekturen für eine nachhaltige
Mobilität.
Geely Auto ist Teil der Geely Auto Group, zu der unter anderem die Marken Geely,
Lynk & Co und Zeekr gehören. Die Geely Auto Group wiederum ist Bestandteil der
Geely Holding Group, eines globalen Mobilitätsunternehmens mit einem breit
diversifizierten Markenportfolio entlang der automobilen Wertschöpfungskette.
Zum Ökosystem der Geely Holding Group gehören unter anderem Volvo Cars,
Polestar, Lotus und LEVC. Darüber hinaus ist Geely im Rahmen eines Joint
Ventures gemeinsam mit der Mercedes-Benz Group AG an der Marke smart beteiligt.
Zusätzlich hält der Geely-Gründer Li Shufu eine Beteiligung von rund 10 Prozent
an der Mercedes-Benz Group AG.
Mit Forschungs- und Entwicklungszentren an wichtigen Innovationsstandorten wie
Frankfurt am Main, Göteborg, Coventry, Hangzhou und Ningbo verbindet die Gruppe
globale Technologiekompetenz mit lokalem Marktverständnis. Geely baut seine
Präsenz in Europa weiter aus und entwickelt Fahrzeuge, die gezielt auf die
Anforderungen europäischer Kundinnen und Kunden zugeschnitten sind.
Über Consors Finanz
Consors Finanz steht für finanzielle Selbstbestimmung in jeder Lebenssituation.
Daher setzt das Unternehmen auf Finanzierungs- und Versicherungslösungen, die
sich flexibel an die Zahlungsfähigkeit der Kund:innen anpassen lassen. Ob
dynamische Kreditrahmen, individuelle Finanzierungen oder anpassbare
Kartenprodukte - mit dem digitalen Banking von Consors Finanz nehmen Kund:innen
ihre Liquidität selbst in die Hand. Dabei setzt das Unternehmen auf innovative
Technologien, höchste Sicherheitsstandards und eine verantwortungsvolle
Kreditvergabe.
Consors Finanz zählt zu den führenden Anbietern von Konsumentenkrediten in
Deutschland. Vor allem im Retail-, E-Commerce- und Automotive-Geschäft gehört
das Unternehmen zu den anerkannten Finanzierungsspezialisten. Das breite Angebot
richtet sich an Partner wie Handelsunternehmen und Makler, zum Beispiel zur
Absatzfinanzierung, sowie an Endkund:innen für die Konsumfinanzierung und
Umschuldung. Hinzu kommen ergänzende Versicherungs- und Zusatzprodukte, die
Consors Finanz mit Kooperationspartnern anbietet. Im Bereich Commercial Partner
Business stellt das Unternehmen besicherte Finanzierungen bereit. Consors Finanz
ist eine Marke der internationalen BNP Paribas Gruppe.
http://www.consorsfinanz.de/
Über BNP Paribas in Deutschland
BNP Paribas ist ein führender Anbieter von Bank- und Finanzdienstleistungen in
Europa. Das Unternehmen ist in 64 Ländern tätig und beschäftigt mehr als 180.000
Mitarbeitende, davon mehr als 146.000 in Europa.
Die BNP Paribas Gruppe ist seit 1947 in Deutschland aktiv und hat sich mit einem
breiten Serviceangebot aus vernetzten Geschäftseinheiten erfolgreich am Markt
etabliert. Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden werden von rund
6.000 Mitarbeitenden bundesweit in allen wichtigen Wirtschaftsregionen betreut.
Das umfassende Produkt- und Dienstleistungsangebot entspricht dem einer
modernen, innovativen Universalbank. http://www.bnpparibas.de/
Pressekontakt:
Geely Auto
Pablo González-Huerta
Senior Public Relations Manager
E-Mail: mailto:pghuerta@geelyeurope.com
Consors Finanz
Marc-Oliver Voigt
Pressesprecher
E-Mail: mailto:presse@consorsfinanz.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/78451/6283383
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