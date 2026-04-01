OTS: Consors Finanz BNP Paribas / Roundtable zur Zukunft des Automarkts: ...

Roundtable zur Zukunft des Automarkts: Technologischen Fortschritt,

Kundenerlebnis und Preis-Leistungs-Verhältnis zusammen denken (FOTO)

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München (ots) - Bernd Brauer, Head of Mobility bei Consors Finanz, hat

anlässlich des Consors Finanz "Automobilbarometer 2026" mit Vertretern von

Autoherstellern und -handel diskutiert, wie eine Neuausrichtung des Markts

gelingen kann.

Ein eigenes Auto bleibt für die meisten unverzichtbar - doch die stetig

gestiegenen Preise bremsen viele Käufer:innen. Aus ihrer Sicht sind niedrigere

Margen und einfachere Modelle sowie Regulierung vom Staat mögliche Wege, um den

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Neuwagenmarkt wieder anzukurbeln. Das sind zentrale Ergebnisse des Consors

Finanz " Automobilbarometer 2026

(https://www.consorsfinanz.de/studien/automobilbarometer) ". Anlässlich seiner

Veröffentlichung hat Bernd Brauer, Head of Mobility bei Consors Finanz, Mitte

April mit Branchenvertretern über Wege aus der Kaufzurückhaltung diskutiert. Am

Roundtable nahmen Oliver Rittierodt, Director Sales bei MG Motor Deutschland,

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und Christian Kraft, Geschäftsführer der Auto Eder Gruppe, teil. Rund 130

Zuschauer:innen verfolgten den Branchentalk im Livestream.

Dem Kostendruck mehr Rechnung tragen

"Viele Menschen fragen sich inzwischen, ob sie sich ihren individuellen

Mobilitätsbedarf weiterhin leisten können", stellte Oliver Rittierodt zu Beginn

der Runde fest. " Dem müssen wir Rechnung tragen." Dabei ginge es aber nicht

allein um den Anschaffungspreis. "Entscheidend ist, dass Kundinnen und Kunden

ein Auto zu einem bezahlbaren monatlichen Budget bekommen", ergänzte Christian

Kraft. Transparente Leasingraten und kalkulierbare Gesamtkosten werden immer

wichtiger. Bernd Brauer bestätigte diesen Trend: " Leasing gewinnt auch im

Privatkundensegment zunehmend an Bedeutung."

Ebenso könnten staatliche Maßnahmen wie der aktuell geplante Tankrabatt

kurzfristig helfen - vorausgesetzt, sie seien einfach gestaltet und erreichten

Verbraucher:innen schnell. Da waren sich die Experten einig.

Einfachere Ausstattung statt geringere Margen

Bei der Forderung, Margen zu reduzieren, zeigten sich die anwesenden Experten

erwartungsgemäß zurückhaltend. " Die Entwicklungskosten für neue Technologien

sind enorm. Wenn wir Innovationen vorantreiben wollen, müssen diese

Investitionen auch refinanziert werden", erklärte Rittierodt. Es sei daher

wichtig, die Investitionsbereitschaft weiter hochzuhalten. Christian Kraft

wiederum sah keine Chance, dass der Handel auf noch mehr Marge verzichtet. " Der

Deckungsbeitrag im Neuwagenverkauf ist schon jetzt an der Schmerzgrenze."

Bernd Brauer nannte einen anderen Ansatz: " In Deutschland treiben individuelle

Sonderausstattungen und umfangreiche Zubehörlisten die Preise stark nach oben.

In vielen anderen Märkten kaufen Kundinnen und Kunden einfach ein sofort

verfügbares Fahrzeug vom Hof." Weniger Ausstattung könne Autos günstiger machen.

Staatliche Incentives für Neu- und Gebrauchtwagen

Eine staatliche Preisregulierung sieht Finanzierungsexperte Brauer als Eingriff

in den Markt kritisch. Effektiver seien zielgerichtete staatliche Anreize.

"Staatliche Förderprogramme können Nachfrage schaffen - etwa für E-Autos oder

für Haushalte mit geringerem Einkommen. Entscheidend sind aber Verlässlichkeit

und Planungssicherheit." Händler Kraft ergänzt, dass Förderprogramme breiter

gedacht werden müssten. "Gebraucht- und Vorführwagen dürfen nicht außen vor

bleiben. Ansonsten entstehen in diesen Segmenten Wertverluste, die wir nicht

mehr auffangen können."

Der Autohandel bleibt zentral - trotz Onlinevertrieb

Das Consors Finanz Automobilbarometer 2026 zeigt auch: Persönliche Beratung

gewinnt wieder an Bedeutung. Das hat auch Oliver Rittierodt erkannt. "Wir setzen

ganz klar auf den stationären Handel als direkten Ansprechpartner für unsere

Abnehmer - sowohl im Sales als auch im After-Sales. Der deutsche Markt ist

serviceorientiert." Das wiederum schließe ein Vorantreiben des Auto-Onlinekaufs

nicht aus. Die Digitalisierung sollten Hersteller und Händler gemeinsam angehen.

Es gehe darum, eine intelligente Verbindung zwischen beiden Welten zu schaffen.

Online-Recherche plus individuelle Beratung im Autohaus.

Das Preis-Leistungs-Verhältnis wird zum entscheidenden Faktor

Abschließend wagten die Experten einen Blick in die Zukunft - die aktuell

insbesondere von den wirtschaftlichen Spannungen und globalen Krisen geprägt

ist. Diese stellen Hersteller derzeit vor enorme Herausforderungen. "Unser

erklärtes Ziel ist es, kurz- und mittelfristig immer günstigere E-Mobilität auf

den Markt zu bringen. Doch wir sind bei all unseren Plänen extrem abhängig von

der Entwicklung der Rohstoffpreise", so Rittierodt. Zugleich beschere die

aktuelle Tankkrise insbesondere der E-Mobilität einen neuen Schub -

spannenderweise auch im Gebrauchtwagenmarkt. Autohändler Kraft meint dennoch,

dass auch der Verbrenner weiterhin Teil des Markts sein wird - jedenfalls

solange die Ladeinfrastruktur noch nicht völlig überzeugt.

Alles in allem hält es Bernd Brauer für möglich, dass sich der Neuwagenmarkt

2026 trotz der Spritpreisdiskussion auf einem ähnlichen Niveau stabilisiert wie

2025. Entscheidend werde sein, technologische Innovation mit einem überzeugenden

Preis-Leistungs-Verhältnis zu verbinden. Kraft bringt es auf den Punkt:

"Erfolgreich wird sein, wer technologischen Fortschritt, Kundenerlebnis und

einen bezahlbaren Preis zusammenbringt."

Weitere Informationen

- Meldung: Consors Finanz Studie: Autokäufer:innen fordern Kurswechsel bei

Preisen (https://www.consorsfinanz.de/presse/pressemitteilung/2026/automobilba

rometer2026-autokaeuferfordernkurswechsel)

- Meldung: Automobilbarometer 2026: Das Auto ist gesetzt. Der Kauf nicht. Wie

Europas Automarkt wieder in Schwung kommt (https://www.consorsfinanz.de/presse

/pressemitteilungen/2026/automobilbarometer2026-dasautoistgesetzt-derkaufnicht

).

- Vollständige Studie in Englisch (https://cdn0.scrvt.com/948347fad0a6500ad8e869

15cd6bf4fd/140d23369227bdc3/7ea49f8d3cbd/Automobilbarometer_2026_Consors_Finan

z.pdf)

- Zur Aufzeichnung des Studien-Roundtables

(https://www.consorsfinanz.de/studien/automobilbarometer)

- Grafiken

(https://www.consorsfinanz.de/studien/automobilbarometer/alle-grafiken)

Über die Studie

Die Verbraucherstudie wurde vom 30. Juni bis 11. Juli 2025 durch Harris

Interactive in 13 Ländern durchgeführt: Belgien, China, Deutschland, Frankreich,

Italien, Japan, Niederlande, Polen, Portugal, Spanien, Türkei, Vereinigtes

Königreich und die Vereinigten Staaten. Insgesamt wurden rund 16.000 Personen im

Alter ab 18 Jahren befragt (Online-Befragung über CAWI). Diese Personen wurden

aus einer repräsentativen nationalen Stichprobe des jeweiligen Landes

ausgewählt.

Über Consors Finanz

Consors Finanz steht für finanzielle Selbstbestimmung in jeder Lebenssituation.

Daher setzt das Unternehmen auf Finanzierungs- und Versicherungslösungen, die

sich flexibel an die Zahlungsfähigkeit der Kund:innen anpassen lassen. Ob

dynamische Kreditrahmen, individuelle Finanzierungen oder anpassbare

Kartenprodukte - mit dem digitalen Banking von Consors Finanz nehmen Kund:innen

ihre Liquidität selbst in die Hand. Dabei setzt das Unternehmen auf innovative

Technologien, höchste Sicherheitsstandards und eine verantwortungsvolle

Kreditvergabe.

Consors Finanz zählt zu den führenden Anbietern von Konsumentenkrediten in

Deutschland. Vor allem im Retail-, E-Commerce- und Automotive-Geschäft gehört

das Unternehmen zu den anerkannten Finanzierungsspezialisten. Das breite Angebot

richtet sich an Partner wie Handelsunternehmen und Makler, zum Beispiel zur

Absatzfinanzierung, sowie an Endkund:innen für die Konsumfinanzierung und

Umschuldung. Hinzu kommen ergänzende Versicherungs- und Zusatzprodukte, die

Consors Finanz mit Kooperationspartnern anbietet. Consors Finanz ist eine Marke

der internationalen BNP Paribas Gruppe. http://www.consorsfinanz.de/

Über BNP Paribas in Deutschland

BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite.

Sie ist mit rund 183.000 Mitarbeitenden in 63 Ländern vertreten, davon nahezu

146.000 in Europa. In Deutschland ist die BNP Paribas Gruppe seit 1947 aktiv und

hat sich mit zwölf Geschäftseinheiten erfolgreich am Markt positioniert.

Privatkund:innen, Unternehmen und institutionelle Kunden werden von rund 6.000

Mitarbeitenden bundesweit in allen relevanten Wirtschaftsregionen betreut. Das

breit aufgestellte Produkt- und Dienstleistungsangebot von BNP Paribas

entspricht dem einer innovativen Universalbank. http://www.bnpparibas.de/

Pressekontakt:

Consors Finanz

Marc-Oliver Voigt

Pressesprecher

E-Mail: mailto:presse@consorsfinanz.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/78451/6261047

OTS: Consors Finanz BNP Paribas