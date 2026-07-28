OTS: Consors Finanz BNP Paribas / Unabhängig, kaufkräftig, unterschätzt: die ...
Unabhängig, kaufkräftig, unterschätzt: die Macht der älteren
Konsument:innen - Konsumbarometer 2026 (FOTO)
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ZUR STUDIE
https://ots.de/OWHDxZ
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München (ots) - Eine aktuelle Verbraucherstudie von Consors Finanz zeigt: Die
Generation 60+ ist aktiv, konsumfreudig und digital aufgeschlossen - und wird
vom Markt trotzdem noch immer unterschätzt.
Mit mehr als 25 Millionen Menschen ist über ein Fünftel der Bevölkerung in
Deutschland 60 Jahre oder älter - Tendenz steigend. Trotzdem gilt die Generation
in vielen Marketing- und Produktstrategien noch immer als vernachlässigte
Zielgruppe. Dabei verfügt sie in Summe über das höchste Nettovermögen aller
Altersgruppen. Dass sie dieses auch einsetzen will, zeigt das Konsumbarometer
2026 (https://www.consorsfinanz.de/studien/konsumbarometer) von Consors Finanz.
Die Studie belegt zugleich: Das gesellschaftliche Bild älterer Verbraucher:innen
ist positiver, als es die öffentliche Debatte oft suggeriert - eine große
Mehrheit der befragten Europäer:innen und Deutschen, auch der Jüngeren, sieht
ältere Menschen als Bereicherung für die Gesellschaft.
"Die öffentliche Debatte fokussiert sich auf die Herausforderungen des
demografischen Wandels - und übersieht dabei häufig, dass die Generation 60+
kontinuierlich zu einer der wichtigsten Konsumentengruppen heranwächst. Wer sie
versteht und bedient, erschließt sich einen Markt, der insgesamt noch immer
unterschätzt wird. " Oliver Schurack, Head of Retail Financial Solutions,
Consors Finanz
Die Generation 60+ besteht aus selbstbestimmten Konsument:innen
Die Ergebnisse der Studie zeigen eine Generation 60+, die ihr Leben selbst und
aktiv gestalten möchte. Gesund bleiben (D: 91 Prozent, EU: 91 Prozent) und
finanziell unabhängig sein (D: 84 Prozent bzw. EU: 72 Prozent) sind ihre
wichtigsten Ziele. Dazu gehört, möglichst lange in den eigenen vier Wänden zu
wohnen (D: 87 Prozent, EU: 83 Prozent) - und den Ruhestand aktiv und bewusst zu
gestalten.
93 Prozent der deutschen Senior:innen (EU: 91 Prozent) wollen durch Konsum ihre
Lebensqualität verbessern. Konsum hat für die deutsche Generation 60+
insbesondere auch eine soziale Dimension: 64 Prozent sehen ihn als Weg, aktiv an
der Gesellschaft teilzuhaben. Ebenso viele wollen damit die Wirtschaft stützen.
"Die Generation 60+ will den Ruhestand genießen - und sie tut es. Sie konsumiert
nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Familie und für die
Gesellschaft. Sie begreift den Konsum als persönlichen Beitrag zu Wachstum und
gesellschaftlichem Wohlstand." Oliver Schurack, Head of Retail Financial
Solutions, Consors Finanz
Preisbewusst, qualitätsorientiert - und digitaler als erwartet
Bei der Einkaufsentscheidung zählen Preis, Qualität und Funktionalität.
Bemerkenswert: Während europäische Senior:innen Umweltfreundlichkeit und
Energieeffizienz unter die Top fünf ihrer Kaufkriterien einordnen, zählen die
deutschen 60+ diese Aspekte sogar zu ihren Top drei. Zudem ist die Generation
digitaler, als ihr Ruf vermuten lässt. Ausgestattet mit eigenem Smartphone,
shoppen sie versiert und regelmäßig in der Online-Welt.
"Unser Konsumbarometer 2026 zeigt, was ältere Konsument:innen antreibt, wie sie
einkaufen - und was der Markt tun muss, um sie wirklich zu erreichen. Und eines
wird dabei deutlich: Die Generation 60+ ist alles andere als homogen. Doch genau
das macht diese Zielgruppe so interessant." Oliver Schurack, Head of Retail
Financial Solutions, Consors Finanz
Weitere Informationen
- Vollständige Studie in Englisch (https://cdn0.scrvt.com/948347fad0a6500ad8e869
15cd6bf4fd/47b6027858a4025f/003cbc4721b9/Konsumbarometer_2026_Consors_Finanz.p
df)
- Interview mit Experten Oliver Schurack, Head of Retail Financial Solutions
(https://youtu.be/-1aGkyHeS_A)
- Grafiken (https://www.consorsfinanz.de/studien/konsumbarometer/alle-grafiken)
Über die Studie
Die Verbraucherstudie wurde vom 19. November bis 1. Dezember 2025 durch
Toluna-Harris Interactive in zehn Ländern durchgeführt: Belgien, Deutschland,
Frankreich, Italien, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Spanien und
Großbritannien. Insgesamt wurden rund 11.000 Personen im Alter ab 18 Jahren
befragt. Diese Personen wurden aus einer repräsentativen nationalen Stichprobe
des jeweiligen Landes ausgewählt.
Über Consors Finanz
Consors Finanz steht für finanzielle Selbstbestimmung in jeder Lebenssituation.
Daher setzt das Unternehmen auf Finanzierungs- und Versicherungslösungen, die
sich flexibel an die Zahlungsfähigkeit der Kunden anpassen lassen. Ob dynamische
Kreditrahmen, individuelle Finanzierungen oder anpassbare Kartenprodukte - mit
dem digitalen Banking von Consors Finanz nehmen Kunden ihre Liquidität selbst in
die Hand. Dabei setzt das Unternehmen auf innovative Technologien, höchste
Sicherheitsstandards und eine verantwortungsvolle Kreditvergabe.
Consors Finanz zählt zu den führenden Anbietern von Konsumentenkrediten in
Deutschland. Vor allem im Retail-, E-Commerce- und Automotive-Geschäft gehört
das Unternehmen zu den anerkannten Finanzierungsspezialisten. Das breite Angebot
richtet sich an Partner wie Handelsunternehmen und Makler, zum Beispiel zur
Absatzfinanzierung, sowie an Endkunden für die Konsumfinanzierung und
Umschuldung. Hinzu kommen ergänzende Versicherungs- und Zusatzprodukte, die
Consors Finanz mit Kooperationspartnern anbietet. Im Bereich Commercial Partner
Business stellt das Unternehmen besicherte Finanzierungen bereit. Consors Finanz
ist eine Marke der internationalen BNP Paribas Gruppe.
http://www.consorsfinanz.de
Über BNP Paribas in Deutschland
BNP Paribas ist ein führender Anbieter von Bank- und Finanzdienstleistungen in
Europa. Das Unternehmen ist in 64 Ländern tätig und beschäftigt mehr als 180.000
Mitarbeitende, davon mehr als 146.000 in Europa.
Die BNP Paribas Gruppe ist seit 1947 in Deutschland aktiv und hat sich mit einem
breiten Serviceangebot aus vernetzten Geschäftseinheiten erfolgreich am Markt
etabliert. Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden werden von rund
6.000 Mitarbeitenden bundesweit in allen wichtigen Wirtschaftsregionen betreut.
Das umfassende Produkt- und Dienstleistungsangebot entspricht dem einer
modernen, innovativen Universalbank. http://www.bnpparibas.de/
Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Consors Finanz
Marc-Oliver Voigt
Pressesprecher
E-Mail: mailto:presse@consorsfinanz.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/78451/6322563
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