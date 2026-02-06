OTS: Continentale Versicherung / Continentale Versicherungsverbund: ...

Continentale Versicherungsverbund: 5-Milliarden-Euro-Marke

überschritten

Dortmund (ots) - Der Continentale Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit wuchs

Wer­bung Wer­bung

2025 stärker als der Markt. Zudem überschritt er erstmals die

5-Milliarden-Euro-Umsatzmarke. Die Beitragseinnahmen im selbst abgeschlossenen

Geschäft stiegen um 7,3 Prozent (Markt +6,6 Prozent) auf 5,10 Milliarden Euro.

Die Ertragslage der Unternehmensgruppe mit den Marken Continentale, EUROPA und

Mannheimer bleibt auf hohem Niveau. Aus dem Kapitalanlagebestand von 28,06

Milliarden Euro erzielte der Konzern 2025 ein Kapitalanlageergebnis von 692

Wer­bung Wer­bung

Millionen Euro. Das Bruttoergebnis des Verbundes liegt mit 637 Millionen Euro

leicht über dem Vorjahreswert. Vom Rohergebnis in Höhe von 587 Millionen Euro

fließen 91 Prozent an die Versicherten, unter anderem in Form von

Beitragsrückerstattungen. Das Eigenkapital stockte der Konzern im vergangenen

Geschäftsjahr um 56 Millionen Euro auf 1,16 Milliarden Euro auf.

Hundert Jahre Verlässlichkeit und Vertrauen als Fundament

Wer­bung Wer­bung

In diesem Jahr begeht der Verbund ein besonderes Jubiläum: Die Continentale

Krankenversicherung a.G. feiert ihren 100. Geburtstag. Der Vorstand sieht den

Verbund hundert Jahre nach der Gründung der Muttergesellschaft im Januar 1926

auch langfristig gut gerüstet: "Wir sind als ein Versicherungsverbund auf

Gegenseitigkeit gegründet worden und dies auch immer geblieben. So tragen wir

Verantwortung über Generationen hinweg - für unsere Mitglieder, Vertriebspartner

und Mitarbeitenden", sagt Vorstandsvorsitzender Dr. Gerhard Schmitz. "Unsere

über Jahrzehnte gewachsene Unternehmenskultur mit Werten wie Verlässlichkeit,

Verantwortung und Vertrauen bildet das Fundament für den weiteren gemeinsamen

Erfolg, gerade in unsicheren Zeiten wie diesen."

Ausgezeichneter Partner für Vermittler

Wie verlässlich und zukunftsgerichtet der Verbund seinen Vertriebspartnern zur

Seite steht, unterstreichen etliche Auszeichnungen. Zum Beispiel würdigte der

Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) die Continentale in seinem

Fairness-Rating für Versicherungsvertreter mit der Gesamtnote "sehr gut".

Auch freie Vermittler fühlen sich von der Continentale bestens umsorgt: Beim

"AssCompact Award - Maklerservice 2025" sicherte sich die Gesellschaft in der

Kategorie "KV & Pflege" wieder den ersten Platz und im Bereich "Private Vorsorge

/ Biometrie" den dritten Platz.

Neuausrichtung der Vertriebe

Um die Vertriebspartner künftig noch gezielter zu betreuen und Synergien zu

nutzen, hat der Verbund 2025 die Maklervertriebe der Continentale und Mannheimer

zusammengeführt. Die neue Struktur soll außerdem die Marktposition in der

Kompositversicherung schärfen. Des Weiteren will der Verbund seine Wettbewerbs-

und Zukunftsfähigkeit durch die Bündelung des Ausschließlichkeitsvertriebes

seiner Gesellschaften stärken.

Starker Arbeitgeber, starke Verantwortung

Der Continentale Versicherungsverbund erfreut sich auch als Arbeitgeber hoher

Attraktivität. So verlieh ihm der Verein Total E-Quality im Jahr 2025 zum

vierten Mal in Folge das Prädikat für Gleichstellung von Frauen und Männern. Er

zählt außerdem laut einer aktuellen Studie des Analyse- und Beratungshauses

ServiceValue zu den drei besten Ausbildungsbetrieben unter den Versicherern in

Deutschland.

Im Reputationsranking der Versicherungsbranche des IMWF für das Jahr 2025

verbesserte sich der Verbund maßgeblich auf Platz 4. Überdurchschnittlich gut

bewertet wurde er vor allem in den Bereichen Arbeitgeberattraktivität und

Nachhaltigkeit.

Aspekte der Nachhaltigkeit spielen auch eine zunehmend wichtige Rolle bei der

Produktgestaltung und in der Kapitalanlage. Eindrucksvoll sichtbar wird die hohe

Bedeutung dieses Themas für das Unternehmen am Direktionsstandort in Dortmund:

Der 2025 bezogene Continentale Campus erhielt die Gold-Zertifizierung der

Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB).

Wieder kräftiges Neugeschäft in der Krankenversicherung

Auf langfristig ausgerichtetes Handeln legt die vor hundert Jahren gegründete

Continentale Krankenversicherung als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit

traditionell großen Wert. Ende 2025 weist sie Beitragseinnahmen von 2,09

Milliarden Euro aus; das sind 9,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Auch im

Neugeschäft konnte sie erneut deutlich zulegen. Der Versichertenbestand nahm um

2,0 Prozent auf 1,3 Millionen Personen zu.

Die Angebote des Dortmunder Krankenversicherers überzeugen weiterhin nicht nur

Kunden, sondern auch unabhängige Analysten mit einem hervorragenden

Preis-Leistungs-Verhältnis. Beispielsweise erhielt die Krankenvollversicherung

PREMIUM im aktuellen Spezialranking des Handelsblattes in Zusammenarbeit mit der

Ratingagentur Franke und Bornberg die Bestnote "exzellent". Die betriebliche

Krankenversicherung - ein weiterhin stark wachsendes Zielgruppensegment der

Gesellschaft - wurde zuletzt unter anderem vom Euro-Magazin und von Focus Money

in Kooperation mit dem Deutschen Finanz Service Institut (DFSI) als beste am

Markt ausgezeichnet.

Lebensversicherung mit starkem Wachstum

Das Geschäftsfeld Lebensversicherung konnte der Verbund kräftig ausbauen. Die

Sparte legte im vergangenen Jahr um 6,5 Prozent auf 1,60 Milliarden Euro zu.

Ausschlaggebend für diese positive Entwicklung ist die Continentale

Lebensversicherung AG. Sie weist 2025 ein Beitragsplus von 8,6 Prozent auf 1,27

Milliarden Euro aus. Entsprechend ihrer Strategie, langfristiges Wachstum in

erster Linie über laufende Beiträge zu erwirtschaften, ist der Anteil der

Einmalbeiträge an den gesamten Beitragseinnahmen mit 12,3 Prozent bei der

Continentale relativ gering. Im Markt beläuft sich dieser Anteil Ende 2025 auf

33,3 Prozent.

Nach wie vor setzt die Gesellschaft auf eine umfangreiche Produktpalette - mit

Fokus auf die Absicherung der Arbeitskraft und die Altersvorsorge. In den

maßgeblichen unabhängigen Ratings geht sie regelmäßig als Top-Anbieter hervor.

Ihre starke Position in der Altersvorsorge stellte sie zum Beispiel unlängst

beim Deutschen Versicherungs-Award unter Beweis, bei dem sie in vier Kategorien

Top-3-Platzierungen erreichte.

Ihre Schwestergesellschaft EUROPA Lebensversicherung wurde beim gleichen Award

zum vierten Mal in Folge zum besten Anbieter in der Altersvorsorge gekürt.

Dieser Geschäftsbereich des Kölner Direktversicherers entwickelte sich auch 2025

positiv, insbesondere das Neugeschäft mit fondsgebundenen Rentenversicherungen

zog weiter an. Aber auch im Segment Risikolebensversicherungen war die Nachfrage

höher als im Vorjahr, sie konnte die natürlichen Abläufe allerdings nicht

vollständig ausgleichen. So reduzierten sich die Beitragseinnahmen der EUROPA

Lebensversicherung 2025 geringfügig auf 338 Millionen Euro.

Beitragssteigerungen in der Schaden- und Unfallversicherung

Die drei Schaden- und Unfallversicherer des Continentale Versicherungsverbundes

erzielten insgesamt einen Anstieg der Beitragseinnahmen von 5,5 Prozent auf 1,40

Milliarden Euro.

Am kräftigsten legten die Beitragseinnahmen des Serviceversicherers Continentale

Sachversicherung AG zu. Sie erhöhten sich um 9,3 Prozent auf 692 Millionen Euro.

Die deutliche Zunahme resultiert wie im Markt auch aus Tarifanhebungen in der

Kraftfahrtversicherung. Zudem wuchs insgesamt der Versicherungsbestand der

Gesellschaft.

Die EUROPA Versicherung verbuchte den stärksten Beitragszuwachs ebenfalls in der

Sparte Kraftfahrt. Die gesamten Beitragseinnahmen des Direktversicherers stiegen

insgesamt um 7,3 Prozent auf 240 Millionen Euro.

Dagegen gingen die Beitragseinnahmen der Mannheimer Versicherung um 0,5 Prozent

auf 470 Millionen Euro zurück. Erhebliche Beitragssteigerungen ergaben sich auch

hier im Versicherungszweig Kraftfahrt. Einen Beitragssprung verzeichnetet der

Zielgruppenversicherer darüber hinaus bei seinen Markenprodukten, wie zum

Beispiel BELMOT für Oldtimerbesitzer. Beitragsrückgänge ergaben sich aufgrund

von Bestandssanierungen, die im Gegenzug zu einer erheblichen Verbesserung der

Schaden-Kosten-Quoten in den betreffenden Sparten führten.

So entwickelte sich die Schaden-Kosten-Quote der drei Sachversicherer insgesamt

erfreulich. Sie sank gegenüber dem Vorjahr um fast 10 Prozentpunkte auf 91,6

Prozent.

Weiterhin heben sich die drei Sachgesellschaften auch in Ratings positiv von

anderen Marktteilnehmern ab. Zum Beispiel erhielt die Rechtsschutzversicherung

ConJure der Continentale Anfang 2026 das Prädikat "Fairste Konditionen" in einer

Studie von ServiceValue in Zusammenarbeit mit Focus Money. In einer weiteren

Fairness-Studie dieser Kooperationspartner schnitt die Mannheimer 2025 wieder

durchgängig mit Spitzenbewertungen wie "Fairstes Preis-Leistungs-Verhältnis" ab.

Die EUROPA überzeugte im vergangenen Jahr unter anderem Stiftung Warentest, ihre

Kfz-Versicherung bekam die Bestnote "Beitragsniveau: Weit besser als der

Durchschnitt".

Über den Continentale Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit

Im Continentale Versicherungsverbund haben sich starke Partner

zusammengeschlossen: Die Continentale Versicherung bietet privaten und

gewerblichen Kunden modernen Schutz aus einer Hand. Die Mannheimer Versicherung

AG ist auf maßgeschneiderte Lösungen für anspruchsvolle Privatkunden und das

mittelständische Gewerbe spezialisiert. Abgerundet wird das Angebot durch die

Direktversicherer EUROPA Versicherungen.

Das Handeln des Verbundes ist geprägt vom Gedanken des Versicherungsvereins auf

Gegenseitigkeit. Muttergesellschaft ist die Continentale Krankenversicherung

a.G., die in diesem Jahr ihr hundertjähriges Bestehen begeht. Im Mittelpunkt

stehen für die Unternehmen die Bedürfnisse der Versicherten, Vertriebspartner

und Mitarbeitenden. Oberster Grundsatz ist es, seriös, vorausschauend und

partnerschaftlich zu agieren.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.continentale.de.

Pressekontakt:

Roya Omid-Fard

Leiterin Markenkommunikation und Presse

Tel.: 0231/919-1208

mailto:presse@continentale.de

http://www.continentale.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/12076/6285404

OTS: Continentale Versicherung