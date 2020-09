OTS: crate / Crate.io gewinnt Eva Schönleitner als CEO (FOTO)

Crate.io gewinnt Eva Schönleitner als CEO (FOTO)

Dornbirn (ots) - Crate.io (https://crate.io/), Entwickler und Anbieter der für

den Einsatz in IIoT-Umgebungen optimierten CrateDB, baut sein Managementteam

aus. Mit Mag. Eva Schönleitner holt sich das Unternehmen eine erfahrene Expertin

ins Team, die bereits seit mehr als 20 Jahren international in den Bereichen

Technologie und Industrie tätig ist. Nach Stationen bei global Technologiefirmen

wie Microsoft und VMware sowie den Unternehmensberatungsfirmen Deloitte und IBM

in der USA, war Schönleitner zuletzt mehrere Jahre lang Leiterin der digitalen

Partnerschaften beim globalen Industrieunternehmen ABB.

"In meinem Arbeitsleben habe ich stets große Herausforderungen gesucht und bin

daher schnell sehr tief in den Themenkomplex der marktführenden Technologien

eingetaucht. Ich habe beim Großkonzern ABB die Sichtweise und Anforderungen der

Industrieunternehmen kennengelernt. Nun ist es Zeit dieses Wissen bei Crate.io

anzuwenden um die Lösungen für die IIoT-Kunden perfekt abzustimmen. Ich freue

mich auf meine neue Tätigkeit und darauf, gemeinsam mit den beiden Gründern

Christian und Jodok die Firma auf den nächsten Level zu transformieren, so Eva

Schönleitner, CEO von Crate.io.

"Ich habe Eva vor einem Jahr als Gegenüber bei ABB kennengelernt und war sofort

beeindruckt von ihrer Persönlichkeit sowie dem tiefen Verständnis und Expertise

in unserem Markt. Crate.io kommt jetzt in eine nächste, starke Wachstumsphase

und ich freue mich, dass Eva dies ab jetzt mit ihrer Erfahrung und Expertise

führend mitgestalten wird", ergänzt Christian Lutz, der die Rolle des

Präsidenten des Boards of Directors in der Firma übernimmt. Künftig verantwortet

er vor allem die Bereiche Fundraising, Finanzen sowie Business Development und

verschreibt sich damit ganz dem schnellen Wachstum des von ihm und Jodok Batlogg

gegründeten Unternehmens. Batlogg bleibt in seiner Funktion als CTO weiterhin

verantwortlich für die technologischen Entwicklungen von Crate.io.

Eva Schönleitner studierte auf der Kepler Universität Linz Chemie und Mathematik

und hält einen MBA von Emory Universität in Atlanta, GA USA. Sie war 20 Jahre in

den USA in leitenden Positionen im Vertrieb, Marketing und Produkt Management im

High-Tech Bereich tätig. Sie gewann zusätzliche internationale Erfahrung in DACH

und Osteuropa in Senior Management Rollen und baute seit 2017 bei ABB die

globalen digitalen Partnerschaften als Teil der digitalen Strategie des

Unternehmens auf.

In ihrer neuen Rolle bei Crate.io bringt Eva Schönleitner speziellen Fokus auf

den Ausbau des direkten und indirekten Verkaufsbereiches, um Crate.io zum

bevorzugten Anbieter von real-time Datenbanklösungen für IIoT-Kunden und

Anwender global auszubauen. Ein erster Schritt dahingehend ist eine neue

Niederlassung in der Schweiz und eine geplante Erweiterung in den USA.

Über Crate.io

Crate.io (http://crate.io/) ist der Entwickler der CrateDB, einer

hochskalierbaren, verteilten Datenbank-Lösung, die Skalierbarkeit und

Performance von NoSQL mit der Leistungsfähigkeit und Einfachheit von

Standard-SQL verknüpft. Dafür entwickelt, um insbesondere IIoT- und

Maschinendaten-Applikationen zu unterstützen, ist die CrateDB für Timeseries und

industrielle Daten optimiert und läuft in der Cloud auf Azure und Amazon sowie

on the Edge und On-Premise. Crate.io wurde im Juni 2013 gegründet und agiert von

seinen Standorten in der USA, Deutschland, Österreich, der Schweiz und remote

friendly weltweit. Forbes hat Crate.io in die "Top 25 IoT Startups to Watch in

2019" gereiht. Gartner hat das Unternehmen als "Cool Vendor in Manufacturing

Operations 2019" ausgezeichnet.

Pressekontakt:

PIABO PR GmbH

crate@piabo.net

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/131757/4702578

OTS: crate