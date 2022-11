OTS: Credi2 GmbH / Credi2 entwickelt mit Visa gemeinsame BNPL-Lösung für ...

Credi2 entwickelt mit Visa gemeinsame BNPL-Lösung für kartenausgebende

Finanzinstitute

München/Wien (ots) - Das Fintech Credi2 und Visa haben im Rahmen des Visa

Fintech Partner Connect Programms eine strategische Zusammenarbeit vereinbart.

Gemeinsam entwickeln sie ein flexibel einsetzbares Produkt, das "Buy now, pay

later" (BNPL) künftig auch in den zentraleuropäischen Märkten einfach per Visa

Karte ermöglicht. Anbieter, die diese White-Label-Lösung in ihre Karten-Apps

integrieren, erhalten damit Zugang zu einem Milliardenmarkt, der noch weitgehend

brach liegt.

Das von Credi2 in Zusammenarbeit mit Visa entwickelte neue White-Label-Angebot

für kartenausgebende Banken ermöglicht Karteninhaber:innen künftig flexible

Ratenzahlungen per Visa Karte. Sie erhalten damit die Möglichkeit, sich vor und

nach dem Online- oder POS-Kauf für eine flexible Teilzahlung zu entscheiden. Mit

der nahtlos integrierten BNPL-Option können Banken von einem rasch wachsenden

pre- und post purchase BNPL-Milliardenmarkt profitieren. Laut Juniper Research

(https://www.juniperresearch.com/press/buy-now-pay-later-spend-reach-995-bn)

wird sich der BNPL-Markt im Jahr 2026 auf $ 995 Milliarden belaufen.

Bezahlmethoden im Wandel

"Visa Karten werden weltweit in mehr als 200 Ländern und Regionen akzeptiert.

Gerade wegen der großen Reichweite sollten Anbieter über ihre Positionierung in

einer sich verändernden Welt der omni-channel Bezahlmethoden nachdenken", sagt

Christian C. Waldheim, Co-CEO bei Credi2. "Wer keine Möglichkeit für eine

flexible Ratenzahlung anbietet, droht den Anschluss im Paymentmarkt zu

verlieren." Vor allem junge Erwachsene der Generation Y und Z nutzen heute

bereits weitaus bequemere BNPL-Lösungen, die im Kaufprozess beim Händler

integriert sind. Auf der Reise des Bezahlvorgangs können sie sich für eine

flexible Ratenzahlung entscheiden.

Diese BNPL-Lösung ist eine Alternative zu bisherigen Optionen und bietet mit

einer Visa Karte mit Teilzahlungsfunktion ein vertrauenswürdiges Zahlungsmittel,

das es Nutzer:innen ermöglicht, Kaufsummen nachträglich in Ratenzahlungen

umzuwandeln ("post purchase") - bei hoher Reichweite und Akzeptanz. "BNPL per

Visa Karte bietet Kunden somit mehr Flexibilität, einen besseren Überblick und

hilft zu verhindern, dass das eigene Kontolimit durch die Abbuchung des gesamten

Betrags blockiert wird", so Waldheim.

Kooperation verhilft BNPL zu großer Reichweite

"Wir sehen ein nachhaltiges Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher an

flexiblen und gleichzeitig sicheren Zahlungsoptionen. Mit Hilfe von Credi2

können wir unseren Issuing Partnern mit essenziellen Infrastrukturbausteinen

einen schnellen und einfachen Markteintritt ermöglichen", sagt Jakub Grzechnik,

Head of Product bei Visa in Zentraleuropa. Die von den beiden Partnern

entwickelte White-Label-Lösung kann modular an die Anforderungen des jeweiligen

kartenausgebenden Finanzinstituts angepasst werden.

Über die Credi2 GmbH

Credi2 ist der Spezialist für White-Label-Lösungen im Bereich von "Buy now, pay

later". Das Fintech ermöglicht es Banken und anderen kartenausgebenden

Finanzinstituten sowie Händler:innen über die BNPL-as-a-Service-Plattform

moderne Absatzfinanzierungs-Lösungen anzubieten. Zu den Kunden gehören einige

der größten internationalen Banken und Händler. Gemeinsam mit ihnen hat Credi2

in kurzer Zeit innovative und sehr erfolgreiche Zahlungslösungen gelauncht und

betreibt diese.

Das Scale-up mit Sitz in Wien wurde 2015 von Daniel Strieder, Michael Handler

und Jörg Skornschek gegründet. Neben dem Founder-Trio gehört Christian C.

Waldheim zum Führungsteam. Credi2 ist ein stark wachsendes Fintech mit derzeit

über 90 Mitarbeiter:innen aus ganz Europa.

