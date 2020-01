OTS: creditshelf / creditshelf - Starke Geschäftsentwicklung in Q4 2019

GO

Heute im Fokus

Asiens Börsen im Plus -- Trump sendet deeskalierende Botschaft -- CANCOM-Vorstandschef verlässt Unternehmen vorzeitig -- Tesla im Fokus

Weltbank hebt globale Wachstumsprognose für 2020 leicht an. Litauische Gesellschaft klagt erneut gegen Bank Bär. Britisches Unterhaus soll Gesetz für Brexit-Deal verabschieden. Weltbank hebt globale Wachstumsprognose für 2020 leicht an. Nach Flugzeugabsturz mit vielen Toten suchen Ermittler nach Ursache. Schweinepest lässt Inflation in China auf 2,9 Prozent steigen.