OTS: CREMER ERZKONTOR GmbH / CREMER ERZKONTOR gründet neue Gesellschaft in ...

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CREMER ERZKONTOR gründet neue Gesellschaft in Dubai und stärkt Präsenz
im Nahen Osten und Afrika
Lübeck (ots) - Die CREMER ERZKONTOR GmbH setzt ihren internationalen
Wachstumskurs konsequent fort und gründet mit der CREMER ERZKONTOR Raw Materials
Trading Middle East FZE eine eigene Gesellschaft in den Vereinigten Arabischen
Emiraten.
"Mit diesem Schritt stärken wir unsere Präsenz in einer strategisch bedeutenden
Region und schaffen die Grundlage dafür, unser Geschäft in Afrika und dem Nahen
Osten weiter auszubauen", so Nils Fleig, CEO der CREMER ERZKONTOR GmbH. "Mit
unserer neuen Gesellschaft mit Sitz in Dubai können wir unsere Kunden und
Partner in der Region noch besser mit lokalen Dienstleistungen und integrierten
Supply-Chain-Lösungen unterstützen. Gleichzeitig erschließen wir damit neue
Marktpotenziale und stärken unsere internationale Position nachhaltig."
Die Leitung der neuen Gesellschaft übernimmt Jessika Calderon als General
Manager. Von Dubai aus wird CREMER ERZKONTOR die Zusammenarbeit mit Kunden,
Lieferanten und Partnern in der Region weiter intensivieren und sein Netzwerk
gezielt ausbauen.
Der Nahe Osten und Afrika zählen zu den dynamischsten Wachstumsmärkten der
globalen Rohstoffindustrie. Umfangreiche Infrastrukturprojekte, eine zunehmende
Industrialisierung sowie der steigende Bedarf an Rohstoffen und industriellen
Mineralien eröffnen attraktive Entwicklungsmöglichkeiten. Durch seine
geographische Lage hat sich Dubai zudem zu einem der weltweit wichtigsten
Handels- und Logistikzentren entwickelt und bietet ideale Voraussetzungen für
die weitere internationale Expansion von CREMER ERZKONTOR.
Mit dem neuen Standort erweitert CREMER ERZKONTOR seine lokalen Vertriebs- und
Beschaffungsaktivitäten und stärkt zugleich seine internationalen Liefer- und
Handelsstrukturen. Die Nähe zu regionalen Märkten ermöglicht schnellere
Entscheidungen, kürzere Wege und eine noch engere Zusammenarbeit mit
Geschäftspartnern vor Ort.
Die neue Gesellschaft ist ein weiterer Meilenstein der internationalen
Wachstumsstrategie von CREMER ERZKONTOR und unterstreicht den Anspruch, weltweit
verlässliche, integrierte und nachhaltige Lösungen entlang der gesamten
Wertschöpfungskette anzubieten.
Über CREMER ERZKONTOR
Die im Jahre 1915 gegründete Possehl Erzkontor Gruppe, heute CREMER ERZKONTOR
(https://erzkontor.com/), gehört seit 2014 zur Peter Cremer Holding. Der
internationale Handel, die Aufbereitung, das Recycling sowie die Logistik von
Rohstoffen und Chemikalien mit Absatzschwerpunkten in allen europäischen
Ländern, Nord- und Südamerika, Afrika, Südostasien sowie China werden von Büros
auf fünf Kontinenten koordiniert. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist Lübeck.
Pressekontakt:
Jessika Calderon
General Manager
CREMER ERZKONTOR Raw Materials Trading Middle East FZE
Jebel Ali Free Zone (JAFZA)
Dubai, United Arab Emirates
M +971 562124224
mailto:J.calderon@erzkontor.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181971/6370810
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