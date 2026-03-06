OTS: Cube Concepts GmbH - Innovative Energielösungen / Cube Concepts kauft ...

Cube Concepts kauft 100 MW Batteriespeicher in Tusimice - gemeinsam

mit Powerlink formt Power Cube das schlagkräftigste Power Netzwerk der

Wer­bung Wer­bung

Industrie (FOTO)

Kaarst (ots) -

Innerhalb weniger Wochen hat die Cube Concepts GmbH aus Kaarst den Erwerb von

100 MW Batteriespeicherkapazität (200 MWh) im tschechischen Energiepark

Tusimice abgeschlossen - eines der größten Standalone-BESS-Investments in

Mitteleuropa. Der Standort verfügt über einen vertraglich gesicherten

400-kV-Direktanschluss an das tschechische Übertragungsnetz CEPS, vollständige

Wer­bung Wer­bung

Baugenehmigungen und mit Second Foundation einen der führenden europäischen

BESS-Aggregatoren als eigenkapitalstarken Ankerinvestor im selben Park.

Die Bauarbeiten sind angelaufen, die Inbetriebnahme ist für Ende 2026

vorgesehen. Mit der oberösterreichischen Powerlink H2 GmbH steigt zugleich ein

strategischer Partner ein. Beide Unternehmen bündeln ihre Zusammenarbeit unter

der neuen Plattform Power Cube - und formen damit das schlagkräftigste Power

Wer­bung Wer­bung

Netzwerk der Industrie für integrierte Photovoltaik-, Speicher- und

Energielösungen.

Cube Concepts hat den Erwerb der vollen 100 MW Batteriespeicherkapazität (200

MWh) im tschechischen Energiepark Tusimice abgeschlossen. Aus der Mitte März

dieses Jahres gesicherten 50-MW-Exklusivität ist innerhalb weniger Wochen die

volle Optionsstrecke geworden - ein Tempo, das im europäischen BESS-Markt eine

Ausnahme ist und in einem Segment, in dem vergleichbare Transaktionen

üblicherweise Quartale beanspruchen, neue Maßstäbe setzt. Die Bauarbeiten am

Standort sind angelaufen. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2026 vorgesehen. Die

rechtliche Begleitung der Transaktion liegt bei Hogan Lovells und Kinstellar.

Ein Standort, der mehrere strukturelle Vorteile in einem Asset bündelt

Tusimice ist im mitteleuropäischen Speichermarkt eine Seltenheit. Der Standort

verfügt über einen vertraglich gesicherten 400-kV-Direktanschluss an das

tschechische Übertragungsnetz CEPS - neue Hochspannungsanschlüsse dieser

Größenordnung erfordern in Tschechien sieben bis zehn Jahre Vorlauf, ENTSO-E

benennt langwierige Genehmigungsverfahren als eines der zentralen Hemmnisse des

europäischen Netzausbaus. Sämtliche Baugenehmigungen für die 100 MW liegen vor;

die Tief- und Infrastrukturarbeiten sind bereits so dimensioniert, dass die

Speicherkapazität später ohne erneute Bauphase auf 400 MWh - ein vollwertiges

4-Stunden-System - verdoppelt werden kann. Hinzu kommt ein regulatorischer

Vorteil, der im Marktvergleich oft unterschätzt wird: In Tschechien ist

Batteriespeicher gesetzlich kein Letztverbraucher, Ladestrom ist ohne

Befristung von Netzentgelten befreit. Die deutsche Vergleichsregelung nach §

118 EnWG endet 2029 und steht unter aktiver Revision der Bundesnetzagentur. Die

Europäische Union hat für Tschechien zusätzlich 279 Millionen Euro aus dem

Modernisierungsfonds für die Energietransformation freigegeben.

Tusimice ist zudem kein isoliertes Asset. Am selben Standort betreibt CEZ ein

aktives 800-MW-Braunkohlekraftwerk, errichtet aktuell einen 127-MW-Solarpark

und plant ab Mitte der 2030er Jahre den Aufbau von Small Modular Reactors (SMR)

mit bis zu 1.500 MW Gesamtleistung. Tusimice transformiert sich von einer

historischen Braunkohleregion zu einem Multi-Energie-Drehkreuz der

mitteleuropäischen Energiewende - und die 100 MW Power Cube sind exakt für die

Flexibilitätsnachfrage positioniert, die aus dieser Architektur entsteht.

Aurora Energy Research prognostiziert für tschechische 2026er BESS-Assets eine

Eigenkapitalrendite von über 15 Prozent und einen Payback in fünf Jahren.

Identität der Geschäftsgrundlage mit dem Ankerinvestor

Im selben Park ist mit Second Foundation einer der führenden algorithmischen

Energietrader Europas als Ankerinvestor aktiv. Das 2019 in Prag gegründete

Unternehmen zählt zu den größten Akteuren am europäischen Intraday- Strommarkt ,

ist in sieben europäischen Ländern - darunter Deutschland - als Bilanzkreis-

und Regelreserveanbieter lizenziert und mit Niederlassungen auf mehreren

Kontinenten international aufgestellt. Anders als klassische Aggregatoren

kontrolliert Second Foundation die gesamte BESS-Wertschöpfungskette in eigener

Hand: von der hauseigenen Handelsplattform über KI-gestützte Asset-Optimierung

bis hin zu integrierten BESS-Lösungen über die Beteiligung am

BESS-Hardware-Hersteller GAZ. Second Foundation investiert eigenes Kapital in

eigene Batteriespeicher und betreibt diese als Independent Power Producer in

mehreren europäischen Ländern. Diese vertikale Integration - Daten,

Algorithmen, Hardware-Einbindung und Marktexekution unter einem Dach - ist im

europäischen Aggregator-Markt heute die Ausnahme und der entscheidende

strukturelle Vorteil gegenüber klassischen Dienstleistungsmodellen.

In Tusimice hat Second Foundation 200 MW (400 MWh) erworben. Auf Basis eines

Dienstleistungsvertrags übernimmt Second Foundation zusätzlich Aggregation und

Vermarktung der Power-Cube-Einheiten - sowohl über die tschechischen

Regelenergiemärkte von CEPS - Primärregelleistung FCR und Sekundärregelleistung

aFRR±, die für tschechische BESS-Assets aktuell die wirtschaftlich stärksten

Märkte sind - als auch über die Spot-Marktsegmente Day-Ahead und Intraday.

Beide Anlagengruppen - die 200 MW Second Foundation und die 100 MW Power Cube -

laufen am selben Standort, auf derselben Netzinfrastruktur, unter denselben

kommerziellen Bedingungen, vermarktet vom selben Akteur. Eine Identität der

Geschäftsgrundlage, die im europäischen Speichermarkt heute selten ist und das

wirtschaftliche Risikoprofil von Power Cube fundamental anders aufstellt als

das eines Projektes mit extern beauftragtem Betriebsführer.

"Sobald der Regelenergiemarkt seine Kapazitätsgrenze erreicht, verlagert sich

der Fokus der Optimierung auf den Stromgroßhandelsmarkt - und genau dort wird

unsere Erfahrung im algorithmischen Handel zum entscheidenden Vorteil", sagt

Tomás Wiedermann, Chief Investment Officer (CIO), Second Foundation.

Wachsende Marktanerkennung für Cube Concepts

Die Tusimice-Transaktion fällt in eine Phase struktureller Marktanerkennung für

das Kaarster Unternehmen. Erst vor wenigen Tagen hat Cube Concepts für die

deutsche PV- und BESS-Pipeline eine Senior-Debt-Fazilität in Höhe von 60

Millionen Euro institutioneller Kapitalgeber gesichert. Mit Tusimice tritt das

2020 gegründete Unternehmen erstmals zugleich als eigenkapitalführender

Investor und langfristiger Betreiber eigener Erzeugungs- und

Speicherkapazitäten auf. Beide Vorgänge - die Senior-Debt-Fazilität für die

deutsche Pipeline und der 100-MW-Erwerb in Tschechien - markieren den Übergang

von der reinen Dienstleistungsperspektive zu einer integrierten Eigentümer- und

Betreiberstellung in zwei Märkten.

Powerlink als strategischer Partner und künftiger Mitgesellschafter von Power

Cube

Mit der Powerlink H2 GmbH aus Österreich tritt ein Partner ein, der seinerseits

über erhebliche EPC-Tiefe im Bereich Großbatteriespeicher und eine

eigenkapitalstarke Eigentümerstruktur verfügt. Powerlink errichtet derzeit am

oberösterreichischen Logistikstandort Hörsching mit 60 MWh den größten

Logistik-Batteriespeicher Europas. Darüber hinaus realisiert das Unternehmen

weitere Großbatteriespeicher an Standorten in Österreich, Rumänien, Bulgarien

und Deutschland mit einem Gesamtvolumen von über 1.400 MWh. Zu den Eigentümern

gehört Werner Steinecker, der frühere Vorstandsvorsitzende der Energie AG

Oberösterreich. Zum 1. Juli 2026 firmiert das Unternehmen in Powerlink GmbH um.

Unter der gemeinsamen Plattform Power Cube wird Powerlink strategischer Partner

und künftiger Mitgesellschafter - Power Cube ist die Plattform für Entwicklung,

Eigentum und langfristigen Betrieb der gemeinsamen Asset-Pipeline.

"Der gesicherte 400-kV-Anschluss, die Reife der Genehmigungslage und die

Qualität der bereits gewonnenen Partner sind in dieser Kombination europaweit

eine Ausnahme. Wir wollten Teil davon sein. Powerlink baut seit dem Start auf

Großbatteriespeicher für anspruchsvolle industrielle Anwendungen", sagt Manuel

Pfeil, CTO der Powerlink H2 GmbH. "Mit Cube Concepts kommt ein Partner hinzu,

der den Marktzugang im gewerblich-industriellen Segment hat und das integrierte

Geschäft aus Photovoltaik und Speicher beherrscht. Power Cube ist die

Plattform, um beides in einer Liga zu skalieren, wie sie im europäischen

Speichermarkt heute selten anzutreffen ist."

"Wir haben uns nicht für Tschechien entschieden, weil es der einfachere Weg war

- sondern weil die Kombination aus gesichertem Netzanschluss,

eigenkapitalstarkem Anker im selben Park und einem stabilen Rechtsrahmen ohne

regulatorisches Verfallsdatum so in Deutschland heute nicht darstellbar ist",

sagt Jochen Schäfer von Cube Concepts. "Mit Powerlink kommt ein Partner hinzu,

der industrielle Tiefe und eigenkapitalstarke Substanz mitbringt. Aus dieser

Aufstellung formen wir das schlagkräftigste Power Netzwerk der Industrie -

EPC-Tiefe, gewerblich-industrieller Kundenzugang und ein über Ländergrenzen

skalierbares Portfolio in einer Hand. Tusimice ist die erste Transaktion unter

dieser Struktur. Sie wird nicht die letzte sein."

Mit Tusimice setzt Cube Concepts den Auftakt zu einer Pipeline, die über die

tschechische Grenze hinaus auf Mitteleuropa skaliert werden soll. Was Cube

Concepts und Powerlink unter Power Cube verbindet, ist keine einzelne

Transaktion, sondern eine Plattform-Logik aus Entwicklung, Eigentum und Betrieb

integrierter Photovoltaik-, Speicher- und Energielösungen - gebündelt zum

schlagkräftigsten Power Netzwerk der Industrie.

Cube Concepts GmbH, gegründet 2020 in Kaarst, ist als herstellerunabhängiger

Energiedienstleister tätig: Planung, Errichtung und Betrieb von Photovoltaik-

und Batteriespeicherlösungen für Gewerbe und Industrie in ganz Europa, im Kauf

oder im Contracting ohne Eigeninvestition des Kunden. Mit Tusimice tritt Cube

Concepts erstmals als eigenkapitalführender Investor und langfristiger

Betreiber eigener Erzeugungs- und Speicherkapazitäten auf.

Powerlink H2 GmbH mit Sitz in Österreich errichtet Großbatteriespeicher und

Wasserstoffanlagen für industrielle Anwendungen. Aktuell sichtbarstes Projekt

ist der mit 60 MWh größte Logistik-Batteriespeicher Europas am Standort

Hörsching. Zum 1. Juli 2026 firmiert das Unternehmen in Powerlink GmbH um.

Pressekontakt:

Géraldine Winter, Chief Marketing Officer

mailto:geraldine.winter@cubeconcepts.de

+49 (0) 171 65 05 444

+49 (0) 2131 / 20 522-322

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182668/6286941

OTS: Cube Concepts GmbH - Innovative Energielösungen