OTS: Cube Concepts GmbH - Innovative Energielösungen / Cube Concepts kauft ...

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Cube Concepts kauft 100 MW Batteriespeicher in Tusimice - gemeinsam
mit Powerlink formt Power Cube das schlagkräftigste Power Netzwerk der
Industrie (FOTO)
Kaarst (ots) -
Innerhalb weniger Wochen hat die Cube Concepts GmbH aus Kaarst den Erwerb von
100 MW Batteriespeicherkapazität (200 MWh) im tschechischen Energiepark
Tusimice abgeschlossen - eines der größten Standalone-BESS-Investments in
Mitteleuropa. Der Standort verfügt über einen vertraglich gesicherten
400-kV-Direktanschluss an das tschechische Übertragungsnetz CEPS, vollständige
Baugenehmigungen und mit Second Foundation einen der führenden europäischen
BESS-Aggregatoren als eigenkapitalstarken Ankerinvestor im selben Park.
Die Bauarbeiten sind angelaufen, die Inbetriebnahme ist für Ende 2026
vorgesehen. Mit der oberösterreichischen Powerlink H2 GmbH steigt zugleich ein
strategischer Partner ein. Beide Unternehmen bündeln ihre Zusammenarbeit unter
der neuen Plattform Power Cube - und formen damit das schlagkräftigste Power
Netzwerk der Industrie für integrierte Photovoltaik-, Speicher- und
Energielösungen.
Cube Concepts hat den Erwerb der vollen 100 MW Batteriespeicherkapazität (200
MWh) im tschechischen Energiepark Tusimice abgeschlossen. Aus der Mitte März
dieses Jahres gesicherten 50-MW-Exklusivität ist innerhalb weniger Wochen die
volle Optionsstrecke geworden - ein Tempo, das im europäischen BESS-Markt eine
Ausnahme ist und in einem Segment, in dem vergleichbare Transaktionen
üblicherweise Quartale beanspruchen, neue Maßstäbe setzt. Die Bauarbeiten am
Standort sind angelaufen. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2026 vorgesehen. Die
rechtliche Begleitung der Transaktion liegt bei Hogan Lovells und Kinstellar.
Ein Standort, der mehrere strukturelle Vorteile in einem Asset bündelt
Tusimice ist im mitteleuropäischen Speichermarkt eine Seltenheit. Der Standort
verfügt über einen vertraglich gesicherten 400-kV-Direktanschluss an das
tschechische Übertragungsnetz CEPS - neue Hochspannungsanschlüsse dieser
Größenordnung erfordern in Tschechien sieben bis zehn Jahre Vorlauf, ENTSO-E
benennt langwierige Genehmigungsverfahren als eines der zentralen Hemmnisse des
europäischen Netzausbaus. Sämtliche Baugenehmigungen für die 100 MW liegen vor;
die Tief- und Infrastrukturarbeiten sind bereits so dimensioniert, dass die
Speicherkapazität später ohne erneute Bauphase auf 400 MWh - ein vollwertiges
4-Stunden-System - verdoppelt werden kann. Hinzu kommt ein regulatorischer
Vorteil, der im Marktvergleich oft unterschätzt wird: In Tschechien ist
Batteriespeicher gesetzlich kein Letztverbraucher, Ladestrom ist ohne
Befristung von Netzentgelten befreit. Die deutsche Vergleichsregelung nach §
118 EnWG endet 2029 und steht unter aktiver Revision der Bundesnetzagentur. Die
Europäische Union hat für Tschechien zusätzlich 279 Millionen Euro aus dem
Modernisierungsfonds für die Energietransformation freigegeben.
Tusimice ist zudem kein isoliertes Asset. Am selben Standort betreibt CEZ ein
aktives 800-MW-Braunkohlekraftwerk, errichtet aktuell einen 127-MW-Solarpark
und plant ab Mitte der 2030er Jahre den Aufbau von Small Modular Reactors (SMR)
mit bis zu 1.500 MW Gesamtleistung. Tusimice transformiert sich von einer
historischen Braunkohleregion zu einem Multi-Energie-Drehkreuz der
mitteleuropäischen Energiewende - und die 100 MW Power Cube sind exakt für die
Flexibilitätsnachfrage positioniert, die aus dieser Architektur entsteht.
Aurora Energy Research prognostiziert für tschechische 2026er BESS-Assets eine
Eigenkapitalrendite von über 15 Prozent und einen Payback in fünf Jahren.
Identität der Geschäftsgrundlage mit dem Ankerinvestor
Im selben Park ist mit Second Foundation einer der führenden algorithmischen
Energietrader Europas als Ankerinvestor aktiv. Das 2019 in Prag gegründete
Unternehmen zählt zu den größten Akteuren am europäischen Intraday-Strommarkt,
ist in sieben europäischen Ländern - darunter Deutschland - als Bilanzkreis-
und Regelreserveanbieter lizenziert und mit Niederlassungen auf mehreren
Kontinenten international aufgestellt. Anders als klassische Aggregatoren
kontrolliert Second Foundation die gesamte BESS-Wertschöpfungskette in eigener
Hand: von der hauseigenen Handelsplattform über KI-gestützte Asset-Optimierung
bis hin zu integrierten BESS-Lösungen über die Beteiligung am
BESS-Hardware-Hersteller GAZ. Second Foundation investiert eigenes Kapital in
eigene Batteriespeicher und betreibt diese als Independent Power Producer in
mehreren europäischen Ländern. Diese vertikale Integration - Daten,
Algorithmen, Hardware-Einbindung und Marktexekution unter einem Dach - ist im
europäischen Aggregator-Markt heute die Ausnahme und der entscheidende
strukturelle Vorteil gegenüber klassischen Dienstleistungsmodellen.
In Tusimice hat Second Foundation 200 MW (400 MWh) erworben. Auf Basis eines
Dienstleistungsvertrags übernimmt Second Foundation zusätzlich Aggregation und
Vermarktung der Power-Cube-Einheiten - sowohl über die tschechischen
Regelenergiemärkte von CEPS - Primärregelleistung FCR und Sekundärregelleistung
aFRR±, die für tschechische BESS-Assets aktuell die wirtschaftlich stärksten
Märkte sind - als auch über die Spot-Marktsegmente Day-Ahead und Intraday.
Beide Anlagengruppen - die 200 MW Second Foundation und die 100 MW Power Cube -
laufen am selben Standort, auf derselben Netzinfrastruktur, unter denselben
kommerziellen Bedingungen, vermarktet vom selben Akteur. Eine Identität der
Geschäftsgrundlage, die im europäischen Speichermarkt heute selten ist und das
wirtschaftliche Risikoprofil von Power Cube fundamental anders aufstellt als
das eines Projektes mit extern beauftragtem Betriebsführer.
"Sobald der Regelenergiemarkt seine Kapazitätsgrenze erreicht, verlagert sich
der Fokus der Optimierung auf den Stromgroßhandelsmarkt - und genau dort wird
unsere Erfahrung im algorithmischen Handel zum entscheidenden Vorteil", sagt
Tomás Wiedermann, Chief Investment Officer (CIO), Second Foundation.
Wachsende Marktanerkennung für Cube Concepts
Die Tusimice-Transaktion fällt in eine Phase struktureller Marktanerkennung für
das Kaarster Unternehmen. Erst vor wenigen Tagen hat Cube Concepts für die
deutsche PV- und BESS-Pipeline eine Senior-Debt-Fazilität in Höhe von 60
Millionen Euro institutioneller Kapitalgeber gesichert. Mit Tusimice tritt das
2020 gegründete Unternehmen erstmals zugleich als eigenkapitalführender
Investor und langfristiger Betreiber eigener Erzeugungs- und
Speicherkapazitäten auf. Beide Vorgänge - die Senior-Debt-Fazilität für die
deutsche Pipeline und der 100-MW-Erwerb in Tschechien - markieren den Übergang
von der reinen Dienstleistungsperspektive zu einer integrierten Eigentümer- und
Betreiberstellung in zwei Märkten.
Powerlink als strategischer Partner und künftiger Mitgesellschafter von Power
Cube
Mit der Powerlink H2 GmbH aus Österreich tritt ein Partner ein, der seinerseits
über erhebliche EPC-Tiefe im Bereich Großbatteriespeicher und eine
eigenkapitalstarke Eigentümerstruktur verfügt. Powerlink errichtet derzeit am
oberösterreichischen Logistikstandort Hörsching mit 60 MWh den größten
Logistik-Batteriespeicher Europas. Darüber hinaus realisiert das Unternehmen
weitere Großbatteriespeicher an Standorten in Österreich, Rumänien, Bulgarien
und Deutschland mit einem Gesamtvolumen von über 1.400 MWh. Zu den Eigentümern
gehört Werner Steinecker, der frühere Vorstandsvorsitzende der Energie AG
Oberösterreich. Zum 1. Juli 2026 firmiert das Unternehmen in Powerlink GmbH um.
Unter der gemeinsamen Plattform Power Cube wird Powerlink strategischer Partner
und künftiger Mitgesellschafter - Power Cube ist die Plattform für Entwicklung,
Eigentum und langfristigen Betrieb der gemeinsamen Asset-Pipeline.
"Der gesicherte 400-kV-Anschluss, die Reife der Genehmigungslage und die
Qualität der bereits gewonnenen Partner sind in dieser Kombination europaweit
eine Ausnahme. Wir wollten Teil davon sein. Powerlink baut seit dem Start auf
Großbatteriespeicher für anspruchsvolle industrielle Anwendungen", sagt Manuel
Pfeil, CTO der Powerlink H2 GmbH. "Mit Cube Concepts kommt ein Partner hinzu,
der den Marktzugang im gewerblich-industriellen Segment hat und das integrierte
Geschäft aus Photovoltaik und Speicher beherrscht. Power Cube ist die
Plattform, um beides in einer Liga zu skalieren, wie sie im europäischen
Speichermarkt heute selten anzutreffen ist."
"Wir haben uns nicht für Tschechien entschieden, weil es der einfachere Weg war
- sondern weil die Kombination aus gesichertem Netzanschluss,
eigenkapitalstarkem Anker im selben Park und einem stabilen Rechtsrahmen ohne
regulatorisches Verfallsdatum so in Deutschland heute nicht darstellbar ist",
sagt Jochen Schäfer von Cube Concepts. "Mit Powerlink kommt ein Partner hinzu,
der industrielle Tiefe und eigenkapitalstarke Substanz mitbringt. Aus dieser
Aufstellung formen wir das schlagkräftigste Power Netzwerk der Industrie -
EPC-Tiefe, gewerblich-industrieller Kundenzugang und ein über Ländergrenzen
skalierbares Portfolio in einer Hand. Tusimice ist die erste Transaktion unter
dieser Struktur. Sie wird nicht die letzte sein."
Mit Tusimice setzt Cube Concepts den Auftakt zu einer Pipeline, die über die
tschechische Grenze hinaus auf Mitteleuropa skaliert werden soll. Was Cube
Concepts und Powerlink unter Power Cube verbindet, ist keine einzelne
Transaktion, sondern eine Plattform-Logik aus Entwicklung, Eigentum und Betrieb
integrierter Photovoltaik-, Speicher- und Energielösungen - gebündelt zum
schlagkräftigsten Power Netzwerk der Industrie.
Cube Concepts GmbH, gegründet 2020 in Kaarst, ist als herstellerunabhängiger
Energiedienstleister tätig: Planung, Errichtung und Betrieb von Photovoltaik-
und Batteriespeicherlösungen für Gewerbe und Industrie in ganz Europa, im Kauf
oder im Contracting ohne Eigeninvestition des Kunden. Mit Tusimice tritt Cube
Concepts erstmals als eigenkapitalführender Investor und langfristiger
Betreiber eigener Erzeugungs- und Speicherkapazitäten auf.
Powerlink H2 GmbH mit Sitz in Österreich errichtet Großbatteriespeicher und
Wasserstoffanlagen für industrielle Anwendungen. Aktuell sichtbarstes Projekt
ist der mit 60 MWh größte Logistik-Batteriespeicher Europas am Standort
Hörsching. Zum 1. Juli 2026 firmiert das Unternehmen in Powerlink GmbH um.
Pressekontakt:
Géraldine Winter, Chief Marketing Officer
mailto:geraldine.winter@cubeconcepts.de
+49 (0) 171 65 05 444
+49 (0) 2131 / 20 522-322
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182668/6286941
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