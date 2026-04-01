OTS: CUBOS / CUBOS Holding übernimmt ChargeOne und sichert 3.500 Ladepunkte ...

CUBOS Holding übernimmt ChargeOne und sichert 3.500 Ladepunkte sowie

alle Arbeitsplätze (FOTO)

Wer­bung Wer­bung

Wolfsburg (ots) - Der Ladeinfrastruktur- und Photovoltaikanbieter CUBOS

übernimmt die Elektromobilitätsmarke ChargeOne von der heinemann Gruppe aus

München. Damit sichert das Wolfsburger Unternehmen alle Arbeitsplätze und

verdoppelt sein Portfolio auf über 7.000 Ladepunkte. CUBOS baut so seine

Position als führender Anbieter flächendeckender Ladeinfrastruktur in

Deutschland aus und stärkt gezielt seine Präsenz in Süddeutschland.

Wer­bung Wer­bung

Sicherung aller Arbeitsplätze und nahtlose Integration

Im Zuge der Integration übernimmt CUBOS sämtliche Mitarbeitende und setzt auf

ihre tiefe Expertise in der Planung, Installation und dem Betrieb von

Ladeinfrastruktur. Alle bestehenden Kundenverträge bleiben vollumfänglich

erhalten. ChargeOne-Kunden können den gewohnten Betrieb ihrer Ladeinfrastruktur

ohne Unterbrechung fortsetzen und profitieren zusätzlich vom erweiterten

Wer­bung Wer­bung

Leistungsportfolio, automatisierter Abrechnung und optimierten Betriebsprozessen

über die CUBOS-Plattform. Die Integration erfolgt schrittweise und beginnt ab

sofort.

"Mit der Übernahme von ChargeOne bauen wir gezielt unsere bundesweite

Servicepräsenz aus und schaffen durch die Bündelung unserer Stärken echten

Mehrwert. Wir sichern nicht nur ein etabliertes Unternehmen und seine

Arbeitsplätze, wir gewinnen auch ein starkes Team und ein gewachsenes

Kundennetz. Unsere Kunden profitieren sofort von erweiterten Services, digitalen

Prozessen und einer leistungsfähigen Ladeinfrastruktur. Gemeinsam treiben wir

den Ausbau nachhaltiger Mobilität in Deutschland voran - mit dem Ziel, der

führende Anbieter flächendeckender Ladeinfrastruktur in Deutschland zu werden",

sagt Marc Wille, CEO von CUBOS.

CUBOS setzt Wachstumskurs fort

Mit dem Zusammenschluss vereinen zwei mittelständische Unternehmen ihre

komplementären Stärken: Gewachsene Kundenbeziehungen, tiefes technisches

Know-how sowie etablierte Prozesse im Betrieb und in der Abrechnung von

Ladeinfrastruktur. CUBOS setzt dabei auf ein in Deutschland entwickeltes Hard-

und Software-Portfolio, das Planung, Installation und Betrieb aus einer Hand

ermöglicht. Die Qualität und Betriebssicherheit der bestehenden

Ladeinfrastruktur werden erhöht, digitale Prozesse und Automatisierungen weiter

ausgebaut und das Geschäft rund um Betrieb und Service von Ladeinfrastruktur

skaliert. Mit der Übernahme wird Süddeutschland zum strategischen Standbein für

CUBOS' deutschlandweite Expansion. Mehr als 7.000 Ladepunkte bundesweit

unterstreichen den Anspruch des Wolfsburger Unternehmens, ein führender Anbieter

flächendeckender Ladeinfrastruktur zu werden.

Vorteile und Synergien für Kundinnen und Kunden auf einen Blick:

- Erweiterte Service- und Wartungskapazitäten: Kunden von ChargeOne profitieren

direkt von den erweiterten Serviceleistungen von CUBOS und einem stärkeren

Support-Netzwerk.

- Made in Germany: CUBOS entwickelt und produziert ein hochwertiges Hard- und

Software- Portfolio in Deutschland.

- Nahtlose Integration: Kundenverträge bleiben bestehen. Die Integration erfolgt

Schritt für Schritt, um eine bestmögliche Kontinuität zu gewährleisten.

- Digitale Prozesse und Automatisierung: Optimierte Betriebsführung, digitale

Abrechnung und Backend-Integration über die CUBOS-Plattform sorgen für mehr

Transparenz, Effizienz und Betriebssicherheit.

- Flächendeckende Präsenz: Mit der Integration von ChargeOne stärkt CUBOS seine

Position in Süddeutschland und bietet gleichzeitig deutschlandweit ein

flächendeckendes, zuverlässiges Ladeinfrastruktur-Angebot.

- Mittelstand trifft Mittelstand: Zwei erfahrene, mittelständische Unternehmen

vereinen ihre Kompetenzen und bringen gewachsene Kundenbeziehungen, fundiertes

technisches Know-how und etablierte Prozesse zusammen.

- Nachhaltige Ladeinfrastruktur: Die Bündelung von Kompetenzen schafft die

Grundlage für den Ausbau klimafreundlicher Ladeinfrastruktur aus einer Hand -

von der Planung über die Installation bis zum Betrieb.

Über CUBOS

CUBOS ermöglicht bundesweit Unternehmen und öffentlichen Auftraggebern, ihre

Energieversorgung effizienter, nachhaltiger und unabhängiger vom öffentlichen

Stromnetz zu gestalten. Das 2018 in Wolfsburg gegründete Unternehmen entwickelt

und produziert ganzheitliche Energielösungen mit Fokus auf intelligente

Ladeinfrastruktur, Batteriespeicher und Photovoltaik. Mehr als 130 Mitarbeitende

sorgen mit eigener Hardware, intelligenter Software und integrierter

Sicherheits- und Schutztechnologie für volle Transparenz über Energieflüsse,

optimiertes Lastmanagement und messbare Fortschritte bei der Dekarbonisierung.

Pressekontakt:

Christopher Schulz

Head of Marketing, CUBOS

+49 162 4301560

mailto:christopher.schulz@cubos.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182426/6261175

OTS: CUBOS