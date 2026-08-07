OTS: Dachser SE / Dachser schließt strategische Partnerschaft mit Synergie ...

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Dachser schließt strategische Partnerschaft mit Synergie Canada (FOTO)
Kempten/Boisbriand (ots) - Logistikdienstleister investiert in seine Luft- und
Seefrachtsparte und stärkt Präsenz in Nordamerika
Der weltweit tätige Logistikdienstleister Dachser geht eine strategische
Partnerschaft mit der kanadischen Luft- und Seefrachtspedition Synergie Canada
ein. Teil der Vereinbarung ist, dass Dachser 10 Prozent der Anteile an Synergie
Canada übernimmt.
Synergie Canada erwirtschaftete im Jahr 2025 mit rund 100 Mitarbeitenden einen
Umsatz von rund 60 Millionen Euro. Das 2008 gegründete Unternehmen aus der Nähe
von Montreal, Québec, ist insbesondere mit Luft- und Seefrachtdienstleistungen
auf transatlantischen und transpazifischen Routen aktiv und bedient Kunden aus
den Branchen Fashion, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau und Technologie. Darüber
hinaus bietet Synergie Canada auch Lkw-Transporte in Kanada sowie
grenzüberschreitend in die USA an. Das Unternehmen wurde mehrfach mit dem
Gütesiegel "Best Managed Companies Canada" ausgezeichnet.
"Kanada ist ein hoch interessanter Standort für einen globalen
Logistikdienstleister wie Dachser. Als Mitglied der sieben bedeutendsten
Industriestaaten ist die kanadische Wirtschaft eng mit den Volkswirtschaften auf
dem amerikanischen Kontinent, sowie unseren Zielmärkten in Europa vernetzt",
erläutert Dr. Tobias Burger, COO Air & Sea Logistics von Dachser. "Unsere
Präsenz auf dem kanadischen Markt zu erweitern, ist wesentlich für das weitere
Wachstum unseres Geschäftes außerhalb Europas. Wir freuen uns, mit Synergie
Canada den idealen Partner für diese Expansion gefunden zu haben."
"Synergie Canada ist in den 15 Jahren seit seiner Gründung dynamisch gewachsen:
Von einer klassischen Landverkehrsspedition zu einem der führenden kanadischen
Logistikdienstleister für internationale Luft- und Seefrachttransporte", sagt
Marc-André Guindon, President von Synergie Canada. "Gemeinsam mit Dachser können
wir nun den nächsten Schritt in unserer Entwicklung vollziehen und unseren
Kunden einen noch besseren Zugang zu den internationalen Märkten, insbesondere
in Europa, anbieten."
Über Dachser:
Das Familienunternehmen Dachser mit Hauptsitz in Kempten, Deutschland, bietet
Transportlogistik, Warehousing und kundenindividuelle Services innerhalb von
zwei Business Fields: Dachser Air & Sea Logistics und Dachser Road Logistics.
Letzteres teilt sich in die beiden Business Lines Dachser European Logistics und
Dachser Food Logistics auf. Übergreifende Kontraktlogistik-Services sowie
branchenspezifische Lösungen ergänzen das Angebot. Ein flächendeckendes
europäisches sowie interkontinentales Transportnetzwerk und komplett integrierte
Informationssysteme sorgen weltweit für intelligente Logistiklösungen.
Mit rund 37.500 Mitarbeitern an weltweit 427 Standorten erwirtschaftete Dachser
im Jahr 2025 einen konsolidierten Umsatz von rund 8,3 Milliarden Euro. Der
Logistikdienstleister bewegte insgesamt 86,2 Millionen Sendungen mit einer
Tonnage von 46,7 Millionen. Dachser ist mit eigenen Landesgesellschaften in 42
Ländern vertreten. In Nordamerika ist Dachser mit 13 Transport- und
Warehouse-Standorten in den USA und Mexiko vertreten und beschäftigt rund 400
Mitarbeitende.
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