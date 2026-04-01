OTS: Dachser SE / Dachser wächst trotz konjunkturellem Gegenwind (FOTO)

Dachser wächst trotz konjunkturellem Gegenwind (FOTO)

Kempten (ots) -

- European Logistics gewinnt Marktanteile

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- Lebensmittellogistik weiter auf Expansionskurs

- Sinkende Raten belasten Luft- und Seefrachtumsatz

- Investitionen von rund 350 Millionen Euro für 2026 geplant

Der Logistikdienstleister Dachser steigerte seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2025

auf rund 8,3 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von 3,1 Prozent

gegenüber dem Vorjahr und einem neuen Höchstwert in der Unternehmensgeschichte.

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Die beförderte Tonnage stieg auf 46,7 Millionen Tonnen (+5,8 Prozent), die Zahl

der Sendungen erhöhte sich auf 86,2 Millionen (+3,6 Prozent).

"Wir mussten 2025 weiterhin in einem schwierigen konjunkturellen Umfeld agieren.

Während europäische Kernmärkte stagnierten und von einem hohen Kosten- und

Wettbewerbsdruck gekennzeichnet waren, sorgte die US-Zollpolitik für zusätzliche

Unsicherheit im globalen Handel", erläutert Burkhard Eling, CEO von Dachser.

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"Dass wir auch unter diesen Bedingungen organisch wachsen und im Landverkehr

sogar Marktanteile gewinnen konnten, beweist die Stärke und Resilienz unseres

Geschäftsmodells, das auf Integration, Qualität und Innovation baut."

Im Fokus stand die zügige Integration der getätigten Zukäufe insbesondere in

Italien (Dachser & Fercam Italia), Süddeutschland und Österreich (Brummer) und

den nordischen Ländern (Frigoscandia), die 2025 erstmals in vollem Umfang zum

Konzernumsatz beitrugen. Ohne diese Zukäufe wäre Dachser im Vergleich zum

Vorjahr nur um 0,3 Prozent gewachsen.

Dachser hält Kurs mit Investitionen in die Zukunft

Dachser investierte 2025 rund 325 Millionen Euro in den Ausbau seines Netzes, in

die Mitarbeitenden sowie in Digitalisierung und Klimaschutzmaßnahmen und führte

damit die Investitionspolitik der Vorjahre fort. "An unserem Ansatz, fortlaufend

in unser Netz zu investieren, halten wir fest", bestätigt Burkhard Eling.

"Gerade in herausfordernden Zeiten ist es wichtiger denn je, unseren

strategischen Kurs konsequent fortzusetzen und unsere Mission - der weltweit

integrierteste Logistiker zu werden weiterhin zu verfolgen."

Für 2026 plant das Unternehmen eine Erhöhung des Investitionsvolumens auf über

350 Millionen Euro, um seine Wettbewerbsposition langfristig zu stärken.

Geschäftsentwicklung im Detail

Road Logistics, das Business Field, in dem Dachser den Transport und die

Lagerung von Industrie- und Konsumgütern (European Logistics) sowie

Lebensmitteln (Food Logistics) zusammenfasst, erhöhte im vergangenen Jahr seinen

Umsatz um rund 7 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro. Die Sendungen nahmen um 3,7

Prozent, die Tonnage um 6,2 Prozent zu.

Die Business Line European Logistics übertraf mit 5,1 Milliarden Euro erstmals

die 5-Milliarden-Umsatzmarke. Dachser wuchs hier um 5,9 Prozent gegenüber dem

Vorjahr. Besonders positiv entwickelte sich die Lebensmittellogistik. Begünstigt

durch die Zukäufe erhöhte Dachser seinen Umsatz in der Business Line Food

Logistics um 10,1 Prozent auf über 1,8 Milliarden Euro. "Unsere

Wachstumsstrategie in der Lebensmittellogistik trägt Früchte", erklärt Burkhard

Eling. "Mit der Integration unserer Zukäufe haben wir unser Umsatzvolumen in nur

fünf Jahren nahezu verdoppelt, und damit ein neues europäisches Niveau

erreicht."

Das Business Field Air & Sea Logistics war 2025 von stark rückläufigen

Seefrachtraten, insbesondere auf der Hauptroute von Asien nach Europa, und

leicht sinkenden Luftfrachtraten geprägt. Der Markt kühlte sich auch aufgrund

der US-Zölle nach einem guten Start ab. Der Umsatz sank um 12,6 Prozent auf rund

1,4 Milliarden Euro, nachdem er von 2023 auf 2024 noch um 22 Prozent gewachsen

war. "Wir kennen diese Markt-Volatilitäten in der Luft- und Seefracht und können

damit umgehen", so Burkhard Eling. "Wir sehen eine zunehmende Bedeutung von

global integrierten End-to-End-Dienstleistungen. Für unsere Kunden vernetzen wir

konsequent die europäischen Landverkehre mit der Luft- und Seefracht für

durchgängige und resiliente Lieferketten."

In der Kontraktlogistik, d. h. der Kombination aus Transport, Warehousing und

kundenspezifischen Value Added-Services, ist Dachser in den vergangenen Jahren

stark gewachsen. Auch 2025 schuf der Logistikdienstleister an seinen weltweit

174 Warehouse-Standorten Platz für rund 240.000 zusätzliche Paletten. Der

Logistikdienstleister überschritt damit erstmal die Lagerkapazität von vier

Millionen Palettenstellplätzen für Industriegüter und Lebensmittel.

Insgesamt erhöhte sich die Zahl der Mitarbeitenden bei Dachser im Jahr 2025 um

rund 200 auf rund 37.500 Mitarbeitende weltweit.

Für das laufende Jahr rechnet Dachser weiterhin mit unübersichtlichen und

volatilen Marktbedingungen. "Die Kampfhandlungen im Nahen Osten verknappen die

Luft- und Seefrachtkapazitäten insbesondere auf der Route von Asien nach Europa.

Die hohen Preise für Treibstoff verteuern die Transporte zusätzlich und setzen

den europäischen Transportmarkt unter erheblichen Druck", erklärt Burkhard

Eling. "Unsere operativen Teams begegnen diesen Herausforderungen mit hoher

Professionalität. Immer mit dem Ziel, die besten Lösungen für unsere Kunden zu

finden und auch unsere Transportpartner zu unterstützen. Diese Maxime folgend

werden wir auch 2026 unseren strategischen Weg fortsetzen - verlässlich und

konsequent."

Bildnachweis: Helmut Bauer

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Über Dachser:

Das Familienunternehmen Dachser mit Hauptsitz in Kempten, Deutschland, bietet

Transportlogistik, Warehousing und kundenindividuelle Services innerhalb von

zwei Business Fields: Dachser Air & Sea Logistics und Dachser Road Logistics.

Letzteres teilt sich in die beiden Business Lines Dachser European Logistics und

Dachser Food Logistics auf. Übergreifende Kontraktlogistik-Services sowie

branchenspezifische Lösungen ergänzen das Angebot. Ein flächendeckendes

europäisches sowie interkontinentales Transportnetzwerk und komplett integrierte

Informationssysteme sorgen weltweit für intelligente Logistiklösungen.

Mit rund 37.500 Mitarbeitern an weltweit 427 Standorten erwirtschaftete Dachser

im Jahr 2025 einen konsolidierten Umsatz von rund 8,3 Milliarden Euro. Der

Logistikdienstleister bewegte insgesamt 86,2 Millionen Sendungen mit einer

Tonnage von 46,7 Millionen. Dachser ist mit eigenen Landesgesellschaften in 42

Ländern vertreten. Weitere Informationen zu Dachser finden Sie unter Dachser.com

(http://www.dachser.de/)

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