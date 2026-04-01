OTS: Dachser SE / Dachser wächst trotz konjunkturellem Gegenwind (FOTO)
Dachser wächst trotz konjunkturellem Gegenwind (FOTO)
Kempten (ots) -
- European Logistics gewinnt Marktanteile
- Lebensmittellogistik weiter auf Expansionskurs
- Sinkende Raten belasten Luft- und Seefrachtumsatz
- Investitionen von rund 350 Millionen Euro für 2026 geplant
Der Logistikdienstleister Dachser steigerte seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2025
auf rund 8,3 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von 3,1 Prozent
gegenüber dem Vorjahr und einem neuen Höchstwert in der Unternehmensgeschichte.
Die beförderte Tonnage stieg auf 46,7 Millionen Tonnen (+5,8 Prozent), die Zahl
der Sendungen erhöhte sich auf 86,2 Millionen (+3,6 Prozent).
"Wir mussten 2025 weiterhin in einem schwierigen konjunkturellen Umfeld agieren.
Während europäische Kernmärkte stagnierten und von einem hohen Kosten- und
Wettbewerbsdruck gekennzeichnet waren, sorgte die US-Zollpolitik für zusätzliche
Unsicherheit im globalen Handel", erläutert Burkhard Eling, CEO von Dachser.
"Dass wir auch unter diesen Bedingungen organisch wachsen und im Landverkehr
sogar Marktanteile gewinnen konnten, beweist die Stärke und Resilienz unseres
Geschäftsmodells, das auf Integration, Qualität und Innovation baut."
Im Fokus stand die zügige Integration der getätigten Zukäufe insbesondere in
Italien (Dachser & Fercam Italia), Süddeutschland und Österreich (Brummer) und
den nordischen Ländern (Frigoscandia), die 2025 erstmals in vollem Umfang zum
Konzernumsatz beitrugen. Ohne diese Zukäufe wäre Dachser im Vergleich zum
Vorjahr nur um 0,3 Prozent gewachsen.
Dachser hält Kurs mit Investitionen in die Zukunft
Dachser investierte 2025 rund 325 Millionen Euro in den Ausbau seines Netzes, in
die Mitarbeitenden sowie in Digitalisierung und Klimaschutzmaßnahmen und führte
damit die Investitionspolitik der Vorjahre fort. "An unserem Ansatz, fortlaufend
in unser Netz zu investieren, halten wir fest", bestätigt Burkhard Eling.
"Gerade in herausfordernden Zeiten ist es wichtiger denn je, unseren
strategischen Kurs konsequent fortzusetzen und unsere Mission - der weltweit
integrierteste Logistiker zu werden weiterhin zu verfolgen."
Für 2026 plant das Unternehmen eine Erhöhung des Investitionsvolumens auf über
350 Millionen Euro, um seine Wettbewerbsposition langfristig zu stärken.
Geschäftsentwicklung im Detail
Road Logistics, das Business Field, in dem Dachser den Transport und die
Lagerung von Industrie- und Konsumgütern (European Logistics) sowie
Lebensmitteln (Food Logistics) zusammenfasst, erhöhte im vergangenen Jahr seinen
Umsatz um rund 7 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro. Die Sendungen nahmen um 3,7
Prozent, die Tonnage um 6,2 Prozent zu.
Die Business Line European Logistics übertraf mit 5,1 Milliarden Euro erstmals
die 5-Milliarden-Umsatzmarke. Dachser wuchs hier um 5,9 Prozent gegenüber dem
Vorjahr. Besonders positiv entwickelte sich die Lebensmittellogistik. Begünstigt
durch die Zukäufe erhöhte Dachser seinen Umsatz in der Business Line Food
Logistics um 10,1 Prozent auf über 1,8 Milliarden Euro. "Unsere
Wachstumsstrategie in der Lebensmittellogistik trägt Früchte", erklärt Burkhard
Eling. "Mit der Integration unserer Zukäufe haben wir unser Umsatzvolumen in nur
fünf Jahren nahezu verdoppelt, und damit ein neues europäisches Niveau
erreicht."
Das Business Field Air & Sea Logistics war 2025 von stark rückläufigen
Seefrachtraten, insbesondere auf der Hauptroute von Asien nach Europa, und
leicht sinkenden Luftfrachtraten geprägt. Der Markt kühlte sich auch aufgrund
der US-Zölle nach einem guten Start ab. Der Umsatz sank um 12,6 Prozent auf rund
1,4 Milliarden Euro, nachdem er von 2023 auf 2024 noch um 22 Prozent gewachsen
war. "Wir kennen diese Markt-Volatilitäten in der Luft- und Seefracht und können
damit umgehen", so Burkhard Eling. "Wir sehen eine zunehmende Bedeutung von
global integrierten End-to-End-Dienstleistungen. Für unsere Kunden vernetzen wir
konsequent die europäischen Landverkehre mit der Luft- und Seefracht für
durchgängige und resiliente Lieferketten."
In der Kontraktlogistik, d. h. der Kombination aus Transport, Warehousing und
kundenspezifischen Value Added-Services, ist Dachser in den vergangenen Jahren
stark gewachsen. Auch 2025 schuf der Logistikdienstleister an seinen weltweit
174 Warehouse-Standorten Platz für rund 240.000 zusätzliche Paletten. Der
Logistikdienstleister überschritt damit erstmal die Lagerkapazität von vier
Millionen Palettenstellplätzen für Industriegüter und Lebensmittel.
Insgesamt erhöhte sich die Zahl der Mitarbeitenden bei Dachser im Jahr 2025 um
rund 200 auf rund 37.500 Mitarbeitende weltweit.
Für das laufende Jahr rechnet Dachser weiterhin mit unübersichtlichen und
volatilen Marktbedingungen. "Die Kampfhandlungen im Nahen Osten verknappen die
Luft- und Seefrachtkapazitäten insbesondere auf der Route von Asien nach Europa.
Die hohen Preise für Treibstoff verteuern die Transporte zusätzlich und setzen
den europäischen Transportmarkt unter erheblichen Druck", erklärt Burkhard
Eling. "Unsere operativen Teams begegnen diesen Herausforderungen mit hoher
Professionalität. Immer mit dem Ziel, die besten Lösungen für unsere Kunden zu
finden und auch unsere Transportpartner zu unterstützen. Diese Maxime folgend
werden wir auch 2026 unseren strategischen Weg fortsetzen - verlässlich und
konsequent."
Bildnachweis: Helmut Bauer
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Über Dachser:
Das Familienunternehmen Dachser mit Hauptsitz in Kempten, Deutschland, bietet
Transportlogistik, Warehousing und kundenindividuelle Services innerhalb von
zwei Business Fields: Dachser Air & Sea Logistics und Dachser Road Logistics.
Letzteres teilt sich in die beiden Business Lines Dachser European Logistics und
Dachser Food Logistics auf. Übergreifende Kontraktlogistik-Services sowie
branchenspezifische Lösungen ergänzen das Angebot. Ein flächendeckendes
europäisches sowie interkontinentales Transportnetzwerk und komplett integrierte
Informationssysteme sorgen weltweit für intelligente Logistiklösungen.
Mit rund 37.500 Mitarbeitern an weltweit 427 Standorten erwirtschaftete Dachser
im Jahr 2025 einen konsolidierten Umsatz von rund 8,3 Milliarden Euro. Der
Logistikdienstleister bewegte insgesamt 86,2 Millionen Sendungen mit einer
Tonnage von 46,7 Millionen. Dachser ist mit eigenen Landesgesellschaften in 42
Ländern vertreten. Weitere Informationen zu Dachser finden Sie unter Dachser.com
(http://www.dachser.de/)
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