OTS: Daedalus GmbH / Deutsch-amerikanisches KI-Startup Daedalus sammelt $11.5 ...

Heute im Fokus

DAX beendet Handel etwas schwächer -- thyssenkrupp schlägt Erwartungen -- Eventim mit Umsatzsprung -- Chip-Bedarf bringt NVIDIA in Schwung -- pbb, Evergrande, Instone im Fokus

BASF verkauft Kaolinmineraliengeschäft an KaMin. Mercedes-Benz baut Elektromotor in Berlin. Holcim setzt sich neue Mittelfristziele. Bübchen geht im Rechtsstreit mit Beiersdorf in Berufung. UniCredit startet mit Rückkauf eigener Aktien ab 10. Dezember. KWS SAAT geht mit Umsatzsprung ins neue Geschäftsjahr. Anlegerprozess gegen VW - Richter sehen Insiderinformation schon 2008.