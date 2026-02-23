OTS: DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KG / DAS FUTTERHAUS treibt ...

DAS FUTTERHAUS treibt Digitalisierung voran und behauptet sich mit

stabilen Geschäftszahlen (FOTO)

Wer­bung Wer­bung

Elmshorn (ots) - In einem weiterhin wirtschaftlich angespannten Marktumfeld

setzt DAS FUTTERHAUS ein starkes Signal: Das familiengeführte

Franchiseunternehmen investiert 2025 massiv in die Digitalisierung seines

Geschäftsmodells und behauptet sich zugleich mit stabilen Geschäftszahlen.

Während Teile des Handels in einem stagnierenden Marktumfeld defensiv agieren,

setzt DAS FUTTERHAUS auf strukturelle Weiterentwicklung und umfassende

Wer­bung Wer­bung

Systemmodernisierung. "Der Gesamtsystemumsatz lag trotz des wirtschaftlich

anspruchsvollen Umfelds 2025 mit 574 Mio. Euro minimal unter Vorjahresniveau.

Ein gutes und solides Ergebnis", erklärt Geschäftsführer Andreas Schulz. Das

Geschäft in Österreich entwickelte sich leicht positiv auf 58 Mio. Euro. "Wir

richten unser Unternehmen konsequent auf Wachstum aus. Gleichzeitig beweist

unser resilientes Geschäftsmodell, dass wir auch in herausfordernden Zeiten

Wer­bung Wer­bung

Stabilität sichern können."

Investitionen trotz stagnierendem Marktumfeld

2025 steht im Zeichen strategischer Zukunftsinvestitionen. DAS FUTTERHAUS setzt

bewusst auf langfristige Stärkung von Technologie, Struktur und Marke - trotz

Konsumzurückhaltung, Kostendruck und intensiven Wettbewerbs. "Gerade in einem

angespannten Marktumfeld investieren wir so stark wie nie zuvor. Wir handeln aus

einer Position der Stabilität heraus und schaffen die Grundlage für künftiges

Wachstum", so Schulz. Mit der Eröffnung von zwölf Märkten in Deutschland wurde

das Standortnetz erweitert. Die Eröffnung neuer Standorte wird im laufenden und

kommenden Jahr eine nachgelagerte Rolle spielen. "Angesichts der

Marktbedingungen müssen Märkte heute anders bewertet werden. Das bedeutet auch,

sich gegebenfalls von einzelnen Standorten zu trennen, um langfristig nachhaltig

und profitabel zu wachsen. Gleichzeitig sehen wir in der Schließung

branchenfremder Geschäfte die Chance für attraktive, neue DAS

FUTTERHAUS-Standorte."

Digitalisierung stärkt stationäres Geschäft

Ein zentraler strategischer Schwerpunkt ist die konsequente Digitalisierung des

Geschäftsmodells. "Unsere Kundinnen und Kunden erwarten moderne Ansprache und

Flexibilität beim Einkauf. Insbesondere den Ausbau der digitalen Kanäle treiben

wir konsequent voran, ebenso wie den Ausbau unserer Services durch

Kooperationen, wie mit der HanseMerkur oder den HaustierDocs", erklärt Schulz.

Im Februar 2025 ging der DAS FUTTERHAUS-Onlineshop an den Start. "Schon jetzt

lassen sich positive Effekte für unser stationäres Geschäft ablesen", so Schulz.

"Wir haben die vergangenen Monate genutzt, um die Prozesse im Onlinegeschäft zu

optimieren. Unter anderem wurden die Sortimentsstruktur geschärft und die

Nutzerführung weiterentwickelt." Die DAS FUTTERHAUS-App hat sich in kürzester

Zeit zum wichtigsten Kommunikationsmittel entwickelt und gewinnt mit aktuell

über einer Million Usern weiter an Bedeutung.

Eigenmarkenausbau stärkt Marktposition

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem gezielten Ausbau der Eigenmarken. Diese

entwickeln sich zunehmend zu einem wichtigen Differenzierungsmerkmal und leisten

einen bedeutenden Beitrag für mehr Wirtschaftlichkeit, insbesondere mit Blick

auf den steigenden Anteil an Herstellern, die in den Direktvertrieb gehen oder

in den LEH expandieren. Zum Jahresstart brachte DAS FUTTERHAUS mit Landeva seine

elfte Eigenmarke auf den Markt. "Erfolgreiche Sortimentsentwicklung ist für uns

die Kombination von frequenzbringenden Industriemarken und margenstarken

Eigenmarken", so Schulz. "Wir möchten und werden unseren Kunden auch in Zukunft

starke Markenartikel bieten."

Interne Digitalisierung schafft Effizienz und Skalierbarkeit

Neben der Weiterentwicklung der Kundenschnittstellen investiert DAS FUTTERHAUS

intensiv in interne Prozesse. 2025 wurden unter anderem der Rollout einer neuen

Warenwirtschaft gestartet, ein modernes Kassensysteme eingeführt sowie

zusätzliche digitale Tools zur Prozessoptimierung ausgerollt. Diese Maßnahmen

steigern Effizienz, Transparenz und Steuerungsfähigkeit im gesamten System - von

der Zentrale bis in die Märkte. "Digitalisierung ist für uns kein Selbstzweck.

Sie schafft die Grundlage für Effizienz, Skalierbarkeit und nachhaltiges

Wachstum", betont Schulz. Der Aufbau einer modernen Infrastruktur,

leistungsfähiger Analysetools, aber auch der Aufbau von Knowhow im Unternehmen

seien die Basis für die zukunftsgerichtete Weiterentwicklung des Unternehmens:

"30 Prozent der Stellenprofile in unserer Unternehmenszentrale gab es vor fünf

Jahren noch gar nicht. Insbesondere in den Bereichen IT, E-Com und Marketing

wurden neue Strukturen und Units aufgebaut."

Zukunftssicher aufgestellt

Mit stabiler Umsatzentwicklung, gezielten Zukunftsinvestitionen und einer klaren

Digitalstrategie beweist DAS FUTTERHAUS strategische Weitsicht. "Wir investieren

heute so stark wie nie zuvor, weil wir überzeugt sind, dass der Heimtiermarkt

trotz des anhaltend geringeren Wachstums und des steigenden Wettbewerbs

langfristig attraktiv bleibt. Unser Ziel ist es, unsere Position als einer der

führenden Fachhändler weiter auszubauen - wirtschaftlich solide, digital

vernetzt und vor allem kundennah, als Partner für alle Menschen die Tiere

lieben", fasst Schulz zusammen.

Fragen beantworten gern:

DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KG

Nadine Giese-Schulz, Ricarda Gürne

E-Mail: mailto:presse@futterhaus.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/119466/6222673

OTS: DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KG