OTS: Debeka Versicherungsgruppe / Debeka leistet so viel für ihre Mitglieder ...

Debeka leistet so viel für ihre Mitglieder wie nie zuvor und wächst

doppelt so stark wie die Branche (FOTO)

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Koblenz (ots) - Versicherungsgruppe steigert Beitragseinnahmen um mehr als 13

Prozent auf fast 15 Milliarden Euro / 17 Milliarden Euro an direkten und

indirekten Leistungen für Versicherte / Marktführer in der privaten

Krankenversicherung und "Versicherer des Jahres 2026" / Fast 17.000

Beschäftigte.

Die Debeka-Versicherungsgruppe hat im Geschäftsjahr 2025 mit mehr als 17

Milliarden Euro so viel für ihre Mitglieder geleistet wie nie zuvor. Das sind

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zwei Milliarden Euro mehr als sie an Beitragseinnahmen erzielt hat - die

Differenz erwirtschaftet die Debeka aus Kapitalerträgen (2025: 2,6 Milliarden

Euro). Gleichzeitig wuchs die Versicherungsgruppe mit einem Beitragsplus von

13,2 Prozent doppelt so stark wie die Branche, die laut Gesamtverband der

Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) um 6,6 Prozent zulegte.

"Die Debeka gibt mehr an ihre Mitglieder zurück, als sie an Beiträgen einnimmt",

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erklärt Thomas Brahm, Vorstandsvorsitzender der Debeka. "17 Milliarden Euro für

unsere Versicherten, finanziert aus Beiträgen und erfolgreicher Kapitalanlage.

Das ist der Kern unserer Philosophie als genossenschaftlich geprägter

Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit: Wir wirtschaften ausschließlich und

alleine für unsere Mitglieder."

Von den Leistungen in Höhe von 17,0 Milliarden Euro entfielen 11,8 Milliarden

Euro auf direkte Leistungen - etwa für Aufwendungen im Krankheitsfall, für

Schadenregulierungen sowie für Renten- und Ablaufleistungen in der

Lebensversicherung. Weitere 5,2 Milliarden Euro investierte die Debeka in den

Aufbau von Alterungsrückstellungen in der Krankenversicherung und

Deckungsrückstellungen in der Lebensversicherung. Allein der

Alterungsrückstellung in der Krankenversicherung wurden 2,8 Milliarden Euro

zugeführt - sie beläuft sich damit auf 57,2 Milliarden Euro. Mit den

Alterungsrückstellungen werden die mit dem Alter steigenden

Gesundheitsleistungen der Versicherten finanziert. Anders als in der

Gesetzlichen Krankenversicherung müssen diese höheren Ausgaben für ältere

Versicherte in der PKV nicht von den jüngeren finanziert werden. Vielmehr sorgt

hier jede Generation für sich selbst vor.

Überschüsse und niedrige Kosten kommen den Mitgliedern zugute

Als genossenschaftlich geprägter Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit gibt

die Debeka den größten Teil ihrer Überschüsse an die Mitglieder weiter - Jahr

für Jahr deutlich mehr als der Branchendurchschnitt. So erhielten allein in der

Krankenversicherung im September 2025 mehr als 320.000 Versicherte eine

Beitragsrückerstattung von insgesamt rund 219 Millionen Euro, weil sie im

Vorjahr keine Leistungen in Anspruch genommen hatten. Auch 2026 können

Versicherte erneut mit einer hohen Rückerstattung rechnen. Möglich machen das

auch niedrige Kosten: Die Verwaltungskostenquote der Debeka Krankenversicherung

beträgt 1,3 Prozent, bei der Branche waren es 2024 2,3 Prozent. Auch die

Abschlusskostenquote liegt mit 3,2 Prozent weit unter dem Branchenschnitt von

zuletzt 7,3 Prozent.

Debeka-Versicherungsgruppe wächst in Kernbereichen

Zum Wachstum der Debeka-Versicherungsgruppe trugen alle drei

Versicherungsbereiche bei: Die Krankenversicherung, mit insgesamt über fünf

Millionen Mitgliedern und mehr als 2,5 Millionen Vollversicherten das größte

Unternehmen der Gruppe, steigerte ihre Beitragseinnahmen um 17,8 Prozent auf 9,7

Milliarden Euro. Zum Wachstum trugen ein erneut gewachsener

Vollversichertenbestand und notwendige Anpassungen an die gestiegenen Kosten im

Gesundheitswesen bei. Die Lebensversicherung und die Pensionskasse erzielten

zusammen Beitragseinnahmen von 3,9 Milliarden Euro - ein Plus von 3,9 Prozent.

Besonders gefragt: fondsbasierte Rentenversicherungen und Produkte mit

einmaligem Beitrag. Das Neugeschäft lag mit fast 117.000 neuen

Hauptversicherungen um 7,4 Prozent über dem Vorjahr und übertraf die eigene

Prognose. Die Allgemeine Versicherung wuchs um 10,9 Prozent auf 1,5 Milliarden

Euro - deutlich stärker als die Branche mit 7,6 Prozent. Der Vertragsbestand

kletterte erstmals auf mehr als 7,3 Millionen Verträge.

"Unsere Jahresergebnisse untermauern, warum die Debeka Anfang 2026 als

'Versicherer des Jahres' ausgezeichnet wurde: Wir wachsen in allen Bereichen,

investieren in neue Produkte wie unsere preisgekrönte Cyberversicherung und

halten die Kosten für unsere Mitglieder niedrig", ordnet Brahm ein. "Dass diese

Auszeichnung direkt aus der öffentlichen Wahrnehmung und den Stimmen der

Menschen entsteht, motiviert uns besonders."

Position unter den größten Versicherern gefestigt

Die Debeka festigt mit diesen Ergebnissen ihre Position als Marktführer in der

privaten Krankenversicherung, als viertgrößter Lebensversicherer und als

fünftgrößter Erstversicherer in Deutschland. Rund 7,6 Millionen Mitglieder

vertrauen der Debeka-Gruppe mit fast 22 Millionen Verträgen. Die Bilanzsumme der

Versicherungsgruppe stieg um 4,0 Prozent auf 127,5 Milliarden Euro, die

Kapitalanlagen beliefen sich auf 118,8 Milliarden Euro (+ 3,1 Prozent).

Bausparkasse: Zinswende macht Bauspardarlehen attraktiver

Die Debeka Bausparkasse profitierte vom veränderten Zinsumfeld: Die

Kreditneuzusagen stiegen um rund 20 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro (Vorjahr:

931 Millionen Euro). Bauspardarlehen mit ihren festen und planbaren Konditionen

gewinnen für Immobilienfinanzierer damit an Attraktivität.

Fast 17.000 Beschäftigte - so viele wie nie

Die Debeka-Gruppe beschäftigte zum Jahresende fast 17.000 Mitarbeitende, 156

mehr als im Vorjahr und damit so viele wie nie zuvor. Die Debeka bleibt außerdem

der größte Ausbilder der Versicherungsbranche.

Ausblick 2026

Trotz eines insgesamt verhaltenen wirtschaftlichen Umfelds - das

Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs 2025 nur um 0,2 Prozent, die führenden

Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten aktuell für 2026 eine Zunahme um 0,6

Prozent - rechnet die Debeka auch im laufenden Jahr mit einem weiteren

branchenüberdurchschnittlichen Wachstum. Der GDV prognostiziert für die Branche

ein Beitragsplus von 4,7 Prozent.

Pressekontakt:

Debeka Krankenversicherungsverein a. G.

Debeka Lebensversicherungsverein a. G.

Debeka Allgemeine Versicherung AG

Debeka Pensionskasse AG

Debeka Bausparkasse AG

56058 Koblenz

Telefon (02 61) 4 98 - 11 88

Telefax (02 61) 4 98 - 11 11

E-Mail mailto:presse@debeka.de

Internet http://www.debeka.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/57398/6251920

OTS: Debeka Versicherungsgruppe