OTS: Debeka Versicherungsgruppe / Debeka zeigt Leistungsfähigkeit in der ...

Debeka zeigt Leistungsfähigkeit in der Corona-Krise und wächst stärker

als die Branche (FOTO)

Koblenz (ots) - Erstmals fünf Millionen Versicherte in der Krankenversicherung /

Mehr Versicherungsleistungen im Corona-Jahr 2020 / Einnahmen der Debeka-Gruppe

erreichen 14 Milliarden Euro

"Die Debeka-Gruppe hat sich im Corona-Jahr 2020 als robust und leistungsstark

bewiesen", erklärt Thomas Brahm, der Vorstandsvorsitzende der

Debeka-Versicherungsgruppe. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen, wie etwa den

anhaltend niedrigen Zinsen, die durch die Corona-Pandemie noch weiter sanken,

zahlte sie mehr als neun Milliarden Euro an Versicherungsleistungen an ihre

Mitglieder und Kunden aus. Das sind 4,4 Prozent mehr als 2019 und so viel wie

nie in der 115-jährigen Geschichte der Debeka. "Bereits zu Beginn der

Corona-Pandemie bestanden unsere Ziele darin, einerseits den Geschäftsbetrieb im

Sinne unserer Mitglieder und Kunden sicherzustellen und andererseits die

Gesundheit unserer Mitarbeiter zu schützen. Beides ist uns gelungen. Mit hohen

Versicherungsleistungen haben wir unseren Teil dazu beigetragen, die

finanziellen Folgen von Versicherungsfällen für unsere Versicherten - auch und

gerade in der Corona-Krise - zu begrenzen und den Wirtschaftskreislauf im Rahmen

unserer Möglichkeiten zu stabilisieren", so Brahm weiter.

Gestiegene Einnahmen

Die Debeka-Gruppe konnte trotz der Corona-Pandemie in allen Bereichen wachsen.

Die Beitragseinnahmen der Debeka-Versicherungen stiegen im Jahr 2020 um 3,8

Prozent auf 11,44 Milliarden Euro. Dieses Wachstum ist mehr als dreimal so hoch

wie das der Branche, die 1,2 Prozent meldet. Der Marktanteil des fünftgrößten

Versicherers in Deutschland erhöhte sich dadurch auf 5,2 Prozent. Die

Geldeingänge der Debeka Bausparkasse stiegen um 4,1 Prozent auf 2,6 Milliarden

Euro. Die gesamte Debeka-Gruppe erreichte damit Beiträge und Geldeingänge von 14

Milliarden Euro. Das Wachstum der Debeka wurde erneut durch eine erhöhte Anzahl

an neuen Verträgen beeinflusst, die um rund fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr

stiegen.

Mehr Mitglieder und Verträge

Auch im Corona-Jahr 2020 hat die Debeka-Gruppe damit wieder viele neue

Mitglieder hinzugewonnen. Die Anzahl wuchs um 32.000 auf 7,2 Millionen mit mehr

als 21 Millionen Verträgen (+ 152.000). "Diese Erfolge beruhen in erster Linie

auf der Beratung und Betreuung durch unseren angestellten Außendienst, aber auch

auf der sehr hohen Weiterempfehlung unserer Mitglieder. Deren Bereitschaft,

'ihre' Debeka weiterzuempfehlen, wird immer wieder in Ratings und

Kundenbefragungen bestätigt, beispielsweise im Kundenmonitor Deutschland oder in

den Untersuchungen der Rating-Gesellschaft Assekurata. Diese hat Ende Januar die

Rating-Ergebnisse des Vorjahres bestätigt: Unverändert "exzellent" in der

Krankenversicherung und in der Schaden- und Unfallversicherung, und "gut" in der

Lebensversicherung", so Vorstandsvorsitzender Brahm.

Private Krankenversicherung jetzt mit fünf Millionen Versicherten

Das größte Unternehmen der Debeka-Gruppe, die Private Krankenversicherung, wuchs

um fünf Prozent auf 6,6 Milliarden Euro Beitragseinnahmen. Die Anzahl der

ausschließlich privat versicherten Menschen erhöhte sich um 34.000 auf 2,47

Millionen. Damit ist die Debeka mit Abstand Marktführer - mehr als jeder vierte

Privatversicherte ist beim Koblenzer Unternehmen versichert. Zusammen mit den

Zusatzversicherten, die neben ihrer gesetzlichen Krankenversicherung einen

Ergänzungsschutz bei der Debeka vereinbart haben, kommt das Unternehmen erstmals

auf mehr als fünf Millionen Versicherte.

"Die Debeka Krankenversicherung hat ihren Mitgliedern im Corona-Jahr 2020 fünf

Milliarden Euro an Versicherungsleistungen ausgezahlt. In der gesamten Branche

waren es 30 Milliarden Euro. Die PKV hat sich damit einmal mehr als Garant und

stabilisierender Faktor des deutschen Gesundheitswesens bewiesen. Dass wir in

Deutschland die gesundheitlichen Folgen der Coronakrise bisher besser gemeistert

haben als die meisten anderen Länder auf dieser Welt, liegt eben auch an der

Leistungsfähigkeit des dualen Gesundheitssystems mit der PKV als unverzichtbarer

Säule. Deutschland verfügt über eine durch das Nebeneinander von GKV und PKV

über ein finanziell und materiell sehr gut ausgestattetes Gesundheitssystem, das

in der Coronakrise sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich hohe

Kapazitäten bereitstellen kann. Wir haben beispielsweise mit Abstand die meisten

Intensivbetten in der EU. Auch die hohe Zahl an Unterbringungsmöglichkeiten in

den Krankenhäusern, die zur Isolierung von Corona-Infizierten wichtig sind, gäbe

es ohne die PKV gar nicht. Wer sich angesichts der aktuellen Erfahrungen in der

Krise noch immer nach einer staatlich organisierten Einheitsversicherung sehnt,

wie sie etwa in England mit dem National Health Service besteht, verkennt die

fatalen Folgen, die ein solches System für die Patienten in Deutschland hätte.

So zeigt diese fürchterliche Pandemie nach 100 Jahren Diskussion um eine

Bürgerzwangsversicherung, dass sich diese Idee nun wirklich überlebt hat",

erklärt Brahm.

Lebensversicherung mit Licht und Schatten

Die Corona-Krise hat durch die zusätzlichen Ankaufprogramme der Notenbanken und

den starken Anstieg der Staatsverschuldungen dazu geführt, dass das

Nullzinsniveau in der EU und in Deutschland für die nächsten Jahre bestehen

bleibt. Darunter leiden die Kapitalanlagen aller deutschen Lebensversicherer,

deren Geschäftsmodell auf Zinsen und Zinseszinsen basiert. Vor diesem

Hintergrund stiegen die Beitragseinnahmen der Debeka Lebensversicherung

erfreulich um 1,8 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro, während die Branche einen

leichten Rückgang der Einnahmen hinnehmen musste. Großen Anteil am Wachstum

hatten die neuen fondsbasierten Altersvorsorgeprodukte, deren Neuabschlüsse um

elf Prozent gegenüber dem Vorjahr zulegten. Zur Sicherstellung der eingegangenen

Garantieverpflichtungen aus hochverzinsten älteren Verträgen musste die Debeka

für das Jahr 2020 mehr als 800 Millionen Euro an sogenannter Zinszusatzreserve

bilden. Damit kommt sie mittlerweile auf zusätzliche Rücklagen in Höhe von 6,2

Milliarden Euro.

Schaden- und Unfallversicherung mit hohem Wachstum

Auch die Debeka Allgemeine Versicherung - der Schaden- und Unfallversicherer der

Gruppe - wuchs um 3,9 Prozent auf 1,05 Milliarden Euro Beitragseinnahmen und

damit fast doppelt so stark wie die Branche. Die Anzahl der Verträge stieg um

fast 100.000 oder 1,5 Prozent auf 6,6 Millionen. Die ausgezahlten

Versicherungsleistungen gingen leicht um 1,6 Prozent zurück, da im Jahr 2020

Schäden durch Naturgefahren, beispielsweise Unwetter und Stürme, weitgehend

ausblieben und die beiden Corona-bedingten Lockdowns zu weniger Verkehrsunfällen

und Einbrüchen führten. Die Minderausgaben führten dazu, dass beispielsweise die

Beiträge in der KFZ-Versicherung im Jahr 2021 nicht angepasst werden mussten.

Debeka Bausparkasse

Obwohl auch die Bausparkasse mit dem anhaltenden Niedrigzinsniveau zu kämpfen

hat, war ihr Geschäftsjahr von einer guten Entwicklung geprägt. Im Bereich des

Bausparens konnte mit 59.000 neuen Verträgen das zweitbeste Ergebnis der letzten

fünf Jahre erzielt werden; beim Immobilienfinanzierungsgeschäft mit über 2,1

Milliarden Euro sogar das beste in den letzten fünf Jahren. Der Bestand an

Bausparsumme wuchs um 2,5 Prozent auf 22,6 Milliarden Euro. Der Vertragsbestand

lag Ende 2020 mit 865.000 Verträgen leicht unter dem Vorjahreswert von 889.000

Verträgen.

Debeka BKK

Neben der Privaten Krankenversicherung wuchs 2020 - im Jahr ihres 25-jährigen

Bestehens - auch die gesetzliche Krankenkasse der Debeka, die Debeka BKK, mit

7,7 Prozent besonders stark. Mit 153.000 Versicherten gehört sie zu den 50

größten und mit einem Zusatzbeitrag von 0,9 Prozent zu den günstigsten

gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland.

Mitarbeiter im "Homeoffice"

Zum Jahresende waren bei der Debeka 16.487 Mitarbeiter beschäftigt - 151 mehr

als Ende 2019. Davon sind 8.616 im angestellten Außendienst tätig (+ 76). Zudem

zählt die Unternehmensgruppe aktuell 1.475 Auszubildende und dual Studierende.

Damit ist die Debeka unverändert der größte Ausbilder in der

Versicherungsbranche. "Unsere Beschäftigten reagieren sehr flexibel auf neue

Rahmenbedingungen und Herausforderungen - das zeigt sich auch und gerade in der

Corona-Krise. Dass wir den Geschäftsbetrieb so erfolgreich aufrechterhalten

konnten, ist in erster Linie ihr Verdienst. Die Bereitschaft, mobil zu arbeiten,

war und ist in hohem Maße vorhanden. Zurzeit arbeiten über 95 Prozent der

Mitarbeiter, deren Arbeitsgebiet es zulässt, im `HomeofficeŽ. Für ihren

besonderen Einsatz in der Corona-Krise danke ich ihnen herzlich. Corona hat dazu

beigetragen, die Maßnahmen im Bereich unseres Projekts New Work, in dem wir die

Arbeitsplätze von morgen gestalten, zu forcieren und die Mitarbeiter schneller

mit mobilen Endgeräten zu versorgen als geplant. Insgesamt haben wir in kurzer

Zeit mehr als 16.000 Mitarbeiter mit Laptops ausgestattet", kommentiert Thomas

Brahm die Auswirkungen der Corona-Pandemie im Personalbereich. Im Bereich der

Kundenberatung konnte das Unternehmen im April 2020 eine neue Software

einsetzen, mit dem die Kundengespräche komplett digital durchgeführt werden

können.

Ausblick

"Als genossenschaftlich geprägter Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit haben

wir - im Gegensatz zu Aktiengesellschaften - lediglich einen Unternehmenszweck:

den Risikoausgleich unserer Versichertengemeinschaft zu organisieren und den

Mitgliedern im Schadenfall die vertraglich zugesicherten Leistungen schnell und

unkompliziert zur Verfügung zu stellen. Das gilt generell, aber auch und gerade

in Krisensituationen. Wir sind füreinander da, wenn es darauf ankommt. Deshalb

lautet der neue Slogan der Debeka "Das Füreinander zählt". Wir setzen alles

daran, das Vertrauen unserer Mitglieder und Kunden auch in Zukunft zu

rechtfertigen - erst recht in schwierigen Zeiten. Ich freue mich, dass uns das

im Corona-Jahr 2020 gelungen ist", fasst Debeka-Chef Thomas Brahm zusammen.

