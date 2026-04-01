OTS: Debeka Versicherungsgruppe / Finanz-Award 2026: Debeka Bausparkasse ...

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Finanz-Award 2026: Debeka Bausparkasse setzt sich in vier Kategorien
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Koblenz (ots) - Die Debeka Bausparkasse hat beim Finanz-Award 2026 von ntv, der
FMH-Finanzberatung und dem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) gleich
vier Auszeichnungen erhalten. In einem der renommiertesten Branchenvergleiche im
deutschen Finanzmarkt - mit über 300 analysierten Anbietern - setzte sich die
Koblenzer Bausparkasse sowohl bei den objektiv erhobenen Konditionen als auch im
Urteil von rund 16.000 befragten Verbraucherinnen und Verbrauchern durch.
Vier Auszeichnungen in zwei Bewertungsdimensionen
Der Finanz-Award bewertet in diesem Jahr erstmals getrennt nach objektiven
Konditionen und subjektivem Kundenurteil. Die Debeka Bausparkasse erhielt in
beiden Dimensionen Auszeichnungen - im Bereich Konditionen als "Top
Baufinanzierer" (10 Jahre fest) und als "Top Forward-Darlehen" (36 Monate
Vorlaufzeit, 10 Jahre) sowie im Bereich Kundenurteil als "Top Baufinanzierer"
(10 und 15 Jahre fest) und als "Top Forward-Darlehen" (12 und 36 Monate
Vorlaufzeit, 10 Jahre).
Debeka richtet sich konsequent an Kunden aus
Dass die Debeka Bausparkasse sowohl bei den Konditionen als auch im Kundenurteil
überzeugt, ist aus Sicht von Dirk Botzem, Vorstand der Debeka Bausparkasse, kein
Zufall: "Wir richten unser Angebot konsequent an den Interessen unserer Kunden
aus. Diese Auszeichnungen zeigen, dass sich das in messbaren Ergebnissen
niederschlägt. Über 300 Anbieter wurden analysiert, über 11.900 Datensätze
ausgewertet und mehr als 16.000 Verbraucherinnen und Verbraucher befragt. Dass
die Debeka Bausparkasse in diesem Wettbewerbsfeld gleich vierfach ausgezeichnet
wird, bestätigt unseren Kurs."
Bausparen als stabiler Baustein der Wohnungsbaufinanzierung
Gerade in Zeiten schwankender Zinsen brauchen Menschen, die in Wohneigentum
investieren, verlässliche Rahmenbedingungen. Die Debeka Bausparkasse sieht
Bausparen als ein Instrument, das genau diese Planungssicherheit bietet. "Die
Auszeichnung als Top Baufinanzierer und Top Forward-Darlehen zeigt, dass unsere
Tarife dort überzeugen, wo es für die Menschen am wichtigsten ist: bei der
planbaren Finanzierung ihres Zuhauses. Wer sich heute Zinssicherheit über 10
oder 15 Jahre verschafft, trifft eine kluge Entscheidung - das ist in einem
volatilen Zinsumfeld ein entscheidender Vorteil", sagt Alexander Weber, Vorstand
der Debeka Bausparkasse.
Über die Debeka Bausparkasse
Die Debeka Bausparkasse AG ist seit 1974 Teil der Debeka-Gruppe mit Hauptsitz in
Koblenz und zählt mit einer Bilanzsumme von rund 8,7 Milliarden Euro zu den
größten privaten Bausparkassen Deutschlands. Das Produktportfolio umfasst
Bausparen, Baufinanzierung, Kapitalanlage und Immobilienvermittlung.
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