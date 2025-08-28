OTS: Debeka Versicherungsgruppe / Vorstandswechsel bei der Debeka ...

Vorstandswechsel bei der Debeka Bausparkasse: Jörg Phlippen scheidet

aus, Alexander Weber rückt in den Vorstand auf (FOTO)

Koblenz (ots) - Die Debeka Bausparkasse gibt einen Wechsel im Vorstand bekannt:

Nach über 22 Jahren im Unternehmen, davon 20 Jahre als Vorstandsmitglied,

verabschiedet sich Jörg Phlippen zum 1. September in den Ruhestand. Während

seiner Amtszeit hat er maßgeblich zur strategischen Weiterentwicklung und

erfolgreichen Positionierung der Bausparkasse beigetragen. Zu seinen

Schwerpunkten zählten die Optimierung der Kredit- und Bausparprozesse und die

Weiterentwicklung der Produktpalette. Hierbei hat er eine vertrauensvolle und

wertschätzende Unternehmenskultur geprägt.

Sein Nachfolger im Vorstand wird Alexander Weber, der bislang als

Hauptabteilungsleiter und Prokurist in der Kreditabteilung tätig war. Der

32-jährige gebürtige Koblenzer ist seit seinem BWL-Studium mit der Debeka

verbunden und bringt umfangreiche Erfahrungen aus den Bereichen Anlagemanagement

und Baufinanzierung mit. "Für unsere Kunden und Mitarbeitenden möchte ich

Innovation gezielt einsetzen und dabei echte Mehrwerte schaffen", erklärt Weber.

Auch Phlippen blickt zuversichtlich auf die Zukunft der Bausparkasse: "Ich kann

mich mit einem guten Gefühl zurückziehen, weil ich weiß, dass mit Alexander

Weber ein engagiertes neues Vorstandsmitglied übernimmt, das die Entwicklung der

Bausparkasse mit frischen Ideen fortsetzen wird", betont Phlippen.

Zur Debeka Bausparkasse:

Die Debeka Bausparkasse AG ist seit 1974 Teil der Debeka-Gruppe und zählt mit

einer Bilanzsumme von rund 8,9 Milliarden Euro zu den größten privaten

Bausparkassen Deutschlands. Das Produktportfolio umfasst Bausparen,

Baufinanzierung, Kapitalanlage und Immobilienverwaltung.

