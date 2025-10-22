OTS: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft / DEG ...
DEG begleitet deutschen Mittelständler beim Aufbau einer Produktion in
Vietnam
Köln (ots) - ImpactConnect-Finanzierung für INGUN GROUP
Für den Aufbau einer Produktion in Vietnam stellt die DEG - Deutsche
Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH der INGUN GROUP ein Darlehen in
Höhe von 3 Mio. EUR aus ihrem ImpactConnect-Programm bereit. INGUN wird in My
Hào ein Fabrikgebäude mieten und in neue Maschinen, Anlagen und Rohstoffe
investieren. Das gesamte Investitionsvolumen liegt bei 5 Mio. EUR. Es handelt
sich um die erste Produktionseinheit im Ausland.
Prüftechnik in zahlreichen Branchen im Einsatz
INGUN ist ein familiengeführtes Unternehmen mit über 450 Beschäftigten, das seit
seiner Gründung im Jahr 1971 Prüftechnik entwickelt und vertreibt - und sich
seither zu einem weltweit führenden Komponentenanbieter für Prüf- und
Kontaktierlösungen entwickelt hat, der mit seinem Portfolio die Qualität
elektrischer und elektronischer Produkte sichert. Zum Einsatz kommen diese
Produkte in zahlreichen Branchen, von Automotive/E-Mobilität über
Telekommunikation und Medizintechnik bis Erneuerbare Energien.
INGUN vertreibt seine Produkte an über 40 eigenen Standorten weltweit. Mit dem
Aufbau einer vietnamesischen Tochtergesellschaft soll der bisher alleinige
Produktionsstandort in Konstanz entlastet werden. Zum Start werden von Vietnam
aus Montage- und Produktionsaktivitäten für die strategisch wichtige Region
Asien-Pazifik (APAC) übernommen. Die Materialien für die Produktion werden
weltweit gesourct - in Europa, den USA und Asien.
"Mit INGUN begleiten wir ein mittelständisches deutsches Familienunternehmen mit
umfangreichem Know-how in einer relevanten Marktnische bei der Gründung seiner
ersten Produktionseinheit im Ausland. Die Finanzierung ermöglicht INGUN die
Erweiterung der Produktion nach Vietnam, wodurch das Wachstum des Unternehmens
und seine Resilienz gestärkt werden", so Klaus Helsper, Leiter Deutsches
Geschäft bei der DEG.
"Mit dem Aufbau unserer zusätzlichen Produktionsstätte in Vietnam schlagen wir
ein neues Kapitel auf. Die Unterstützung der DEG war dabei ein wesentlicher
Baustein. Unser Ziel ist es, näher an unseren Kunden und Kundinnen in der
APAC-Region zu sein, unsere Lieferketten zukunftsfähiger zu gestalten und
gleichzeitig attraktive Arbeitsplätze in Vietnam zu schaffen, was uns als
Familienunternehmen besonders wichtig ist", kommentiert Armin Karl, Inhaber der
INGUN Group.
Schaffung von 30 lokalen Arbeitsplätzen im ersten Jahr
Mit der Investition wird auch zum Wissenstransfer beigetragen, da INGUN ein
Produktsortiment nach Vietnam bringt, das dort bislang nicht hergestellt wurde.
In der Tochtergesellschaft werden im ersten Jahr rund 30 neue Arbeitsplätze zum
Aufbau der Produktion mit existenzsichernden Löhnen entstehen. Weitere
Ausbaustufen sind geplant.
Mit ihrem Programm ImpactConnect trägt die DEG dazu bei, vor allem deutsche
Unternehmen bei kleineren Investitionsvorhaben in Entwicklungs- und
Schwellenländern zu unterstützen und zu begleiten. Allein 2024 stellte sie über
ImpactConnect 74 Mio. EUR Darlehen aus Mitteln des BMZ für 19 Vorhaben in
riskanteren Märkten bereit. ImpactConnect-Finanzierungen gab es etwa für den
Gewürzhersteller Fuchs für die Vorfinanzierung der Pfefferernte in Brasilien und
für den Lebensmittelhersteller Lorenz für die Produktion nährstoffreicher
Lebensmittel in Indien.
