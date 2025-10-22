OTS: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft / DEG ...

DEG begleitet deutschen Mittelständler beim Aufbau einer Produktion in

Vietnam

Köln (ots) - ImpactConnect-Finanzierung für INGUN GROUP

Für den Aufbau einer Produktion in Vietnam stellt die DEG - Deutsche

Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH der INGUN GROUP ein Darlehen in

Höhe von 3 Mio. EUR aus ihrem ImpactConnect-Programm bereit. INGUN wird in My

Hào ein Fabrikgebäude mieten und in neue Maschinen, Anlagen und Rohstoffe

investieren. Das gesamte Investitionsvolumen liegt bei 5 Mio. EUR. Es handelt

sich um die erste Produktionseinheit im Ausland.

Prüftechnik in zahlreichen Branchen im Einsatz

INGUN ist ein familiengeführtes Unternehmen mit über 450 Beschäftigten, das seit

seiner Gründung im Jahr 1971 Prüftechnik entwickelt und vertreibt - und sich

seither zu einem weltweit führenden Komponentenanbieter für Prüf- und

Kontaktierlösungen entwickelt hat, der mit seinem Portfolio die Qualität

elektrischer und elektronischer Produkte sichert. Zum Einsatz kommen diese

Produkte in zahlreichen Branchen, von Automotive/E-Mobilität über

Telekommunikation und Medizintechnik bis Erneuerbare Energien.

INGUN vertreibt seine Produkte an über 40 eigenen Standorten weltweit. Mit dem

Aufbau einer vietnamesischen Tochtergesellschaft soll der bisher alleinige

Produktionsstandort in Konstanz entlastet werden. Zum Start werden von Vietnam

aus Montage- und Produktionsaktivitäten für die strategisch wichtige Region

Asien-Pazifik (APAC) übernommen. Die Materialien für die Produktion werden

weltweit gesourct - in Europa, den USA und Asien.

"Mit INGUN begleiten wir ein mittelständisches deutsches Familienunternehmen mit

umfangreichem Know-how in einer relevanten Marktnische bei der Gründung seiner

ersten Produktionseinheit im Ausland. Die Finanzierung ermöglicht INGUN die

Erweiterung der Produktion nach Vietnam, wodurch das Wachstum des Unternehmens

und seine Resilienz gestärkt werden", so Klaus Helsper, Leiter Deutsches

Geschäft bei der DEG.

"Mit dem Aufbau unserer zusätzlichen Produktionsstätte in Vietnam schlagen wir

ein neues Kapitel auf. Die Unterstützung der DEG war dabei ein wesentlicher

Baustein. Unser Ziel ist es, näher an unseren Kunden und Kundinnen in der

APAC-Region zu sein, unsere Lieferketten zukunftsfähiger zu gestalten und

gleichzeitig attraktive Arbeitsplätze in Vietnam zu schaffen, was uns als

Familienunternehmen besonders wichtig ist", kommentiert Armin Karl, Inhaber der

INGUN Group.

Schaffung von 30 lokalen Arbeitsplätzen im ersten Jahr

Mit der Investition wird auch zum Wissenstransfer beigetragen, da INGUN ein

Produktsortiment nach Vietnam bringt, das dort bislang nicht hergestellt wurde.

In der Tochtergesellschaft werden im ersten Jahr rund 30 neue Arbeitsplätze zum

Aufbau der Produktion mit existenzsichernden Löhnen entstehen. Weitere

Ausbaustufen sind geplant.

Mit ihrem Programm ImpactConnect trägt die DEG dazu bei, vor allem deutsche

Unternehmen bei kleineren Investitionsvorhaben in Entwicklungs- und

Schwellenländern zu unterstützen und zu begleiten. Allein 2024 stellte sie über

ImpactConnect 74 Mio. EUR Darlehen aus Mitteln des BMZ für 19 Vorhaben in

riskanteren Märkten bereit. ImpactConnect-Finanzierungen gab es etwa für den

Gewürzhersteller Fuchs für die Vorfinanzierung der Pfefferernte in Brasilien und

für den Lebensmittelhersteller Lorenz für die Produktion nährstoffreicher

Lebensmittel in Indien.

