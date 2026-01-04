OTS: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft / DEG legt ...
DEG legt erfolgreiche Jahresbilanz 2025 vor / Gesamtgeschäftsvolumen
von 2,9 Mrd. EUR und deutlicher Jahresüberschuss
Köln (ots) -
- Starke Entwicklungswirkungen: 3 Mio. Beschäftigte, 185 Mrd. EUR Einkommen,
26,1 TWh grüner Strom
- Ausbau Eigenmittelzusagen auf 3,8 Mrd. EUR bis 2030 geplant
- Weiterhin Fokus auf Impact, Klima und Transformation
Die DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH, ein
Tochterunternehmen der KfW Bankengruppe, legt für das Geschäftsjahr 2025 eine
erfolgreiche Bilanz vor. Sie ermöglichte mit einem Gesamtgeschäftsvolumen in
Höhe von 2,9 Mrd. EUR Investitionen privater Unternehmen in Entwicklungs- und
Schwellenländern. 2,4 Mrd. EUR davon stellte sie aus eigenen Mitteln bereit. Die
Finanzierung und Beratung durch die DEG schafft erhebliche Entwicklungsbeiträge.
So haben ihre Bestandskunden im Jahr 2025 rund 3 Millionen Menschen beschäftigt
und 185 Mrd. EUR lokales Einkommen generiert. Die Produktion von 26,1 TWh grünem
Strom spart jährlich mehr als 20 Mio. t CO2 ein. Zudem erwirtschaftete die DEG
2025 erneut ein positives Geschäftsergebnis, das ihre Eigenkapitalbasis als eine
Grundlage für den Ausbau ihres Fördergeschäfts weiter stärkt.
"In einem global weiterhin anspruchsvollen Umfeld hat die DEG 2025 sowohl
entwicklungspolitisch als auch betriebswirtschaftlich ein starkes Ergebnis
erzielt. Mit unseren Finanzierungen und Beratungsangeboten konnten wir erneut
haushaltsschonend wirkungsvolle Beiträge in unseren Partnerländern leisten und
dort Perspektiven für Millionen Menschen schaffen", betonte Roland Siller,
Vorsitzender der DEG-Geschäftsführung.
Zu den wesentlichen Ertragsfaktoren zählten 2025 der Zinsüberschuss und Erträge
aus Dividenden. Die DEG konnte das Geschäftsjahr 2025 mit einem
HGB-Jahresergebnis vor Steuern in Höhe von 87 Mio. EUR abschließen, das
erheblich über dem von Sondereffekten geprägten Vorjahreswert liegt (2024: 3
Mio. EUR). Das um die Einmaleffekte bereinigte Ergebnis vor Steuern 2024 (88
Mio. EUR) lag auf einem ähnlichen Niveau wie 2025.
Angesichts der anhaltend komplexen, Anfang 2026 weiter verschärften
geopolitischen Lage erwartet die DEG, dass sie sich weiterhin in einem
fordernden Umfeld bewegen wird. "Entwicklungsfinanzierer wie die DEG sind jetzt
besonders gefragt. Wir wollen unser Engagement daher deutlich ausbauen, um
Unternehmen in Entwicklungsländern bedarfsgerecht zu finanzieren und zu beraten.
Dazu planen wir, unsere Eigenmittelzusagen bis 2030 auf 3,8 Mrd. jährlich zu
erhöhen und mit weiteren Kapitalgebern noch mehr Mittel zu mobilisieren", so
DEG-Geschäftsführer Roland Siller.
Ihren Impact- und Klimakurs wird die DEG fortsetzen. Bei der Beratung der Kunden
wird sie künftig noch stärker darauf setzen, Unternehmen bei
Transformationsprozessen zu begleiten - etwa dabei, Nachhaltigkeitsstandards
umzusetzen, ihren Ausstoß klimaschädlicher Emissionen zu reduzieren und
widerstandsfähiger gegenüber Klimarisiken zu werden.
Weitere Informationen zum DEG-Jahresabschluss 2025 finden Sie unter
https://www.deginvest.de/Unsere-Investitionen/Geschäftsjahr-2025/
Pressekontakt:
Anja Strautz
Stellv. Pressesprecherin
DEG - Deutsche Investitions- und
Entwicklungsgesellschaft
Kommunikation
Kämmergasse 22
50676 Köln
Tel.: +49 221 4986 1474
Fax: +49 221 4986 1843
mailto:presse@deginvest.de
http://www.deginvest.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6681/6247051
OTS: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft