OTS: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft / DEG legt ...

DEG legt erfolgreiche Jahresbilanz 2025 vor / Gesamtgeschäftsvolumen

von 2,9 Mrd. EUR und deutlicher Jahresüberschuss

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Köln (ots) -

- Starke Entwicklungswirkungen: 3 Mio. Beschäftigte, 185 Mrd. EUR Einkommen,

26,1 TWh grüner Strom

- Ausbau Eigenmittelzusagen auf 3,8 Mrd. EUR bis 2030 geplant

- Weiterhin Fokus auf Impact, Klima und Transformation

Die DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH, ein

Tochterunternehmen der KfW Bankengruppe, legt für das Geschäftsjahr 2025 eine

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erfolgreiche Bilanz vor. Sie ermöglichte mit einem Gesamtgeschäftsvolumen in

Höhe von 2,9 Mrd. EUR Investitionen privater Unternehmen in Entwicklungs- und

Schwellenländern. 2,4 Mrd. EUR davon stellte sie aus eigenen Mitteln bereit. Die

Finanzierung und Beratung durch die DEG schafft erhebliche Entwicklungsbeiträge.

So haben ihre Bestandskunden im Jahr 2025 rund 3 Millionen Menschen beschäftigt

und 185 Mrd. EUR lokales Einkommen generiert. Die Produktion von 26,1 TWh grünem

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Strom spart jährlich mehr als 20 Mio. t CO2 ein. Zudem erwirtschaftete die DEG

2025 erneut ein positives Geschäftsergebnis, das ihre Eigenkapitalbasis als eine

Grundlage für den Ausbau ihres Fördergeschäfts weiter stärkt.

"In einem global weiterhin anspruchsvollen Umfeld hat die DEG 2025 sowohl

entwicklungspolitisch als auch betriebswirtschaftlich ein starkes Ergebnis

erzielt. Mit unseren Finanzierungen und Beratungsangeboten konnten wir erneut

haushaltsschonend wirkungsvolle Beiträge in unseren Partnerländern leisten und

dort Perspektiven für Millionen Menschen schaffen", betonte Roland Siller,

Vorsitzender der DEG-Geschäftsführung.

Zu den wesentlichen Ertragsfaktoren zählten 2025 der Zinsüberschuss und Erträge

aus Dividenden. Die DEG konnte das Geschäftsjahr 2025 mit einem

HGB-Jahresergebnis vor Steuern in Höhe von 87 Mio. EUR abschließen, das

erheblich über dem von Sondereffekten geprägten Vorjahreswert liegt (2024: 3

Mio. EUR). Das um die Einmaleffekte bereinigte Ergebnis vor Steuern 2024 (88

Mio. EUR) lag auf einem ähnlichen Niveau wie 2025.

Angesichts der anhaltend komplexen, Anfang 2026 weiter verschärften

geopolitischen Lage erwartet die DEG, dass sie sich weiterhin in einem

fordernden Umfeld bewegen wird. "Entwicklungsfinanzierer wie die DEG sind jetzt

besonders gefragt. Wir wollen unser Engagement daher deutlich ausbauen, um

Unternehmen in Entwicklungsländern bedarfsgerecht zu finanzieren und zu beraten.

Dazu planen wir, unsere Eigenmittelzusagen bis 2030 auf 3,8 Mrd. jährlich zu

erhöhen und mit weiteren Kapitalgebern noch mehr Mittel zu mobilisieren", so

DEG-Geschäftsführer Roland Siller.

Ihren Impact- und Klimakurs wird die DEG fortsetzen. Bei der Beratung der Kunden

wird sie künftig noch stärker darauf setzen, Unternehmen bei

Transformationsprozessen zu begleiten - etwa dabei, Nachhaltigkeitsstandards

umzusetzen, ihren Ausstoß klimaschädlicher Emissionen zu reduzieren und

widerstandsfähiger gegenüber Klimarisiken zu werden.

Weitere Informationen zum DEG-Jahresabschluss 2025 finden Sie unter

https://www.deginvest.de/Unsere-Investitionen/Geschäftsjahr-2025/

Pressekontakt:

Anja Strautz

Stellv. Pressesprecherin

DEG - Deutsche Investitions- und

Entwicklungsgesellschaft

Kommunikation

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50676 Köln

Tel.: +49 221 4986 1474

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