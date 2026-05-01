OTS: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft / DEG stellt ...
DEG stellt Darlehen für "Green Finance" bereit / Gemeinsame
DFI-Finanzierung über 300 Mio. US-Dollar für Banco Industrial, S.A. de
Guatemala
Köln (ots) -
- Führende zentralamerikanische Bank mit Fokus auf nachhaltig wirtschaftenden
Unternehmen
- Kredite für lokale Unternehmen: positiv für Entwicklung und Einkommen
Die DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH baut ihr
Engagement in Zentralamerika aus: Gemeinsam mit den europäischen
Entwicklungsfinanzierern FMO (Niederlande) und Proparco (Frankreich) stellt sie
Banco Industrial, S.A. de Guatemala (Banco Industrial) ein Darlehen in Höhe von
300 Mio. US-Dollar bereit. Die Finanzierung dient der Vergabe grüner Kredite an
Unternehmen in Guatemala, etwa in den Sektoren erneuerbare Energien,
umweltfreundliches Bauen und nachhaltiger Verkehr.
Die DEG stellt dabei ein langfristiges Darlehen über 100 Mio. US-Dollar bereit.
Weitere 100 Mio. US-Dollar kommen jeweils von FMO und Proparco. Die von der FMO
koordinierte Transaktion wird im Rahmen der Friendship Facility der drei
europäischen Entwicklungsfinanzierer getätigt.
"Wir freuen uns, unsere Aktivitäten in Zentralamerika weiter auszubauen und mit
der Banco Industrial, einer etablierten Geschäftsbank in Guatemala und der
Region, zusammenzuarbeiten. Gemeinsam mit unseren europäischen Partnern FMO und
Proparco stärken wir mit dieser Transaktion den Zugang zu Krediten für
nachhaltige Investitionen", kommentierte DEG-Geschäftsführerin Monika Beck.
"Unser Ziel ist es, den Zugang zu internationalem Kapital in konkrete Chancen
für die produktiven Sektoren Guatemalas umzusetzen. Die Partnerschaft spiegelt
das gemeinsame Vertrauen in das Potenzial des Landes und in die Bedeutung
nachhaltiger Entwicklung wider", sagte Luis Lara Grojec, CEO und Corporate
Director von Banco Industrial.
Die Transaktion stärkt den strategischen Fokus der Banco Industrial auf
nachhaltige Finanzprodukte insbesondere für lokale Unternehmen. Zur
systematischen Steuerung ökologischer und sozialer Risiken hat die Banco
Industrial ein Environmental and Social Management System (ESMS) etabliert. Das
System soll nun im Einklang mit internationalen Best Practices weiterentwickelt
und an den IFC Performance Standards ausgerichtet werden.
Mit diesem Engagement unterstreicht die DEG ihre Rolle als langfristiger Partner
für private Unternehmen sowie Finanzinstitute und ihre Beiträge zur nachhaltigen
Transformation. Die DEG ist seit ihrer Gründung vor über 60 Jahren in
Lateinamerika tätig. Im Jahr 2026 sagte sie mehr als 800 Mio. EUR für
unternehmerische Vorhaben in zwölf lateinamerikanischen Ländern zu.
Pressekontakt:
Anja Strautz
Stellv. Pressesprecherin
DEG - Deutsche Investitions- und
Entwicklungsgesellschaft
Kommunikation
Kämmergasse 22
50676 Köln
Tel.: +49 221 4986 1474
Fax: +49 221 4986 1843
mailto:presse@deginvest.de
http://www.deginvest.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6681/6274520
OTS: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft