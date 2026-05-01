OTS: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft / DEG stellt ...

DEG stellt Darlehen für "Green Finance" bereit / Gemeinsame

DFI-Finanzierung über 300 Mio. US-Dollar für Banco Industrial, S.A. de

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Guatemala

Köln (ots) -

- Führende zentralamerikanische Bank mit Fokus auf nachhaltig wirtschaftenden

Unternehmen

- Kredite für lokale Unternehmen: positiv für Entwicklung und Einkommen

Die DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH baut ihr

Engagement in Zentralamerika aus: Gemeinsam mit den europäischen

Entwicklungsfinanzierern FMO (Niederlande) und Proparco (Frankreich) stellt sie

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Banco Industrial, S.A. de Guatemala (Banco Industrial) ein Darlehen in Höhe von

300 Mio. US-Dollar bereit. Die Finanzierung dient der Vergabe grüner Kredite an

Unternehmen in Guatemala, etwa in den Sektoren erneuerbare Energien,

umweltfreundliches Bauen und nachhaltiger Verkehr.

Die DEG stellt dabei ein langfristiges Darlehen über 100 Mio. US-Dollar bereit.

Weitere 100 Mio. US-Dollar kommen jeweils von FMO und Proparco. Die von der FMO

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koordinierte Transaktion wird im Rahmen der Friendship Facility der drei

europäischen Entwicklungsfinanzierer getätigt.

"Wir freuen uns, unsere Aktivitäten in Zentralamerika weiter auszubauen und mit

der Banco Industrial, einer etablierten Geschäftsbank in Guatemala und der

Region, zusammenzuarbeiten. Gemeinsam mit unseren europäischen Partnern FMO und

Proparco stärken wir mit dieser Transaktion den Zugang zu Krediten für

nachhaltige Investitionen", kommentierte DEG-Geschäftsführerin Monika Beck.

"Unser Ziel ist es, den Zugang zu internationalem Kapital in konkrete Chancen

für die produktiven Sektoren Guatemalas umzusetzen. Die Partnerschaft spiegelt

das gemeinsame Vertrauen in das Potenzial des Landes und in die Bedeutung

nachhaltiger Entwicklung wider", sagte Luis Lara Grojec, CEO und Corporate

Director von Banco Industrial.

Die Transaktion stärkt den strategischen Fokus der Banco Industrial auf

nachhaltige Finanzprodukte insbesondere für lokale Unternehmen. Zur

systematischen Steuerung ökologischer und sozialer Risiken hat die Banco

Industrial ein Environmental and Social Management System (ESMS) etabliert. Das

System soll nun im Einklang mit internationalen Best Practices weiterentwickelt

und an den IFC Performance Standards ausgerichtet werden.

Mit diesem Engagement unterstreicht die DEG ihre Rolle als langfristiger Partner

für private Unternehmen sowie Finanzinstitute und ihre Beiträge zur nachhaltigen

Transformation. Die DEG ist seit ihrer Gründung vor über 60 Jahren in

Lateinamerika tätig. Im Jahr 2026 sagte sie mehr als 800 Mio. EUR für

unternehmerische Vorhaben in zwölf lateinamerikanischen Ländern zu.

Pressekontakt:

Anja Strautz

Stellv. Pressesprecherin

DEG - Deutsche Investitions- und

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