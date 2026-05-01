OTS: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft / Mehr ...

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Mehr privates Kapital für Impact-Investitionen: DEG und Munich Re
vertiefen Kooperation / Rahmenvereinbarung mit Volumen von bis zu 400
Mio. USD
Köln (ots) - Damit Investitionen privater Unternehmen in Entwicklungs- und
Schwellenländern nachhaltig gelingen, braucht es privates Kapital. Die DEG -
Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH und der Versicherer
Munich Re bauen dazu ihre Kooperation aus: Mit der partiellen Absicherung von
Darlehensrisiken durch das Munich Re-Tochterunternehmen Great Lakes Insurance SE
(GLISE) kann die DEG mehr Finanzierungen für Investitionen der Privatwirtschaft
ermöglichen und bereitstellen. Investitionen, die zu nachhaltigem Wachstum
beitragen, Arbeitsplätze und Perspektiven für die Menschen vor Ort schaffen. Im
Jahr 2025 sagte die KfW-Tochtergesellschaft DEG ein Gesamtgeschäftsvolumen von
2,9 Mrd. EUR zu, davon 2,4 Mrd. EUR aus eigenen Mitteln.
- Partielle Absicherung neuer Darlehen durch Garantien
Das jetzt mit Munich Re vereinbarte Garantievolumen beläuft sich auf bis zu 400
Millionen USD und soll innerhalb von drei Jahren aufgebaut werden. Mit diesen
zusätzlich mobilisierten privaten Mitteln in Form von Risikounterbeteiligungen
können langfristige DEG-Darlehen mitabgesichert werden, die etwa Banken und
Finanzdienstleistern, produzierenden Unternehmen oder für Infrastrukturvorhaben
in aufstrebenden Märkten bereitgestellt werden, um dort wirksam zur Entwicklung
beizutragen.
An einem Austausch anlässlich der Unterzeichnung der Rahmenvereinbarung in
München nahmen die für Europa und Lateinamerika zuständige Munich Re-Vorständin
Clarisse Kopff sowie Stefan Wintels, Vorstandsvorsitzender der KfW, teil. Die
DEG war durch die Geschäftsführer Monika Beck und Roland Siller (CEO) vertreten.
Unter den Teilnehmern war auch Thomas Klein, Geschäftsführer der DEG-Tochter DEG
Impact, die die weitere operative Betreuung der Kooperation übernimmt. Der auf
Impact-Investitionen spezialisierte Anlageberater für professionelle Investoren
hat bereits maßgeblich zu deren Ausgestaltung beigetragen.
- Erweiterte Risikokapazität ermöglicht mehr DEG-Neuzusagen
"Wir freuen uns sehr, die Kooperation der DEG mit Munich Re weiter zu vertiefen.
Als Teil der KfW Bankengruppe und erfahrener Partner der Privatwirtschaft setzen
wir uns seit Jahrzehnten erfolgreich für impactstarke Investitionen in
aufstrebenden Märkten ein. Für die kommenden Jahre planen wir einen deutlichen
Ausbau unseres Fördergeschäfts. Die Zusammenarbeit mit gewichtigen international
aktiven Akteuren spielt dabei eine zentrale Rolle", kommentierte DEG-CEO Roland
Siller anlässlich der Unterzeichnung.
"Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der DEG zeigt, wie gezieltes
Risikomanagement privates Kapital für nachhaltige Entwicklung mobilisieren kann.
Als internationaler Versicherer sehen wir uns in der Verantwortung, Lösungen zu
schaffen, die Investitionen in Wachstumsmärkte ermöglichen und positive
gesellschaftliche Auswirkungen erzielen. Die erweiterte Partnerschaft mit der
DEG trägt diesem Anspruch Rechnung", so Dr. Ansgar West, Global Head of Direct
Credit, Financial Risks Division, Munich Re.
Zusätzliches Kapital von Investoren zu mobilisieren, ist Teil der
Fördertätigkeit der DEG, die private Unternehmen in Entwicklungs- und
Schwellenländern finanziert und begleitet. Dadurch können größere Finanzierungen
sowie Investitionen in risikoreichen Kontexten ermöglicht und
Entwicklungswirkungen skaliert werden. Dazu arbeitet die DEG mit privaten und
öffentlichen Akteuren zusammen, darunter die europäischen bilateralen
Entwicklungsfinanzierer (EDFI), die IFC der Weltbankgruppe und international
tätige Finanzdienstleister. Bis 2030 plant die DEG, ihr jährliches Neugeschäft
aus eigenen Mitteln deutlich auszubauen und auch mehr Mittel weiterer Investoren
für mehr Impact zu mobilisieren.
Pressekontakt:
Anja Strautz
Stellv. Pressesprecherin
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