OTS: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft / Mehr ...

Mehr privates Kapital für Impact-Investitionen: DEG und Munich Re

vertiefen Kooperation / Rahmenvereinbarung mit Volumen von bis zu 400

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Mio. USD

Köln (ots) - Damit Investitionen privater Unternehmen in Entwicklungs- und

Schwellenländern nachhaltig gelingen, braucht es privates Kapital. Die DEG -

Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH und der Versicherer

Munich Re bauen dazu ihre Kooperation aus: Mit der partiellen Absicherung von

Darlehensrisiken durch das Munich Re-Tochterunternehmen Great Lakes Insurance SE

(GLISE) kann die DEG mehr Finanzierungen für Investitionen der Privatwirtschaft

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ermöglichen und bereitstellen. Investitionen, die zu nachhaltigem Wachstum

beitragen, Arbeitsplätze und Perspektiven für die Menschen vor Ort schaffen. Im

Jahr 2025 sagte die KfW-Tochtergesellschaft DEG ein Gesamtgeschäftsvolumen von

2,9 Mrd. EUR zu, davon 2,4 Mrd. EUR aus eigenen Mitteln.

- Partielle Absicherung neuer Darlehen durch Garantien

Das jetzt mit Munich Re vereinbarte Garantievolumen beläuft sich auf bis zu 400

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Millionen USD und soll innerhalb von drei Jahren aufgebaut werden. Mit diesen

zusätzlich mobilisierten privaten Mitteln in Form von Risikounterbeteiligungen

können langfristige DEG-Darlehen mitabgesichert werden, die etwa Banken und

Finanzdienstleistern, produzierenden Unternehmen oder für Infrastrukturvorhaben

in aufstrebenden Märkten bereitgestellt werden, um dort wirksam zur Entwicklung

beizutragen.

An einem Austausch anlässlich der Unterzeichnung der Rahmenvereinbarung in

München nahmen die für Europa und Lateinamerika zuständige Munich Re-Vorständin

Clarisse Kopff sowie Stefan Wintels, Vorstandsvorsitzender der KfW, teil. Die

DEG war durch die Geschäftsführer Monika Beck und Roland Siller (CEO) vertreten.

Unter den Teilnehmern war auch Thomas Klein, Geschäftsführer der DEG-Tochter DEG

Impact, die die weitere operative Betreuung der Kooperation übernimmt. Der auf

Impact-Investitionen spezialisierte Anlageberater für professionelle Investoren

hat bereits maßgeblich zu deren Ausgestaltung beigetragen.

- Erweiterte Risikokapazität ermöglicht mehr DEG-Neuzusagen

"Wir freuen uns sehr, die Kooperation der DEG mit Munich Re weiter zu vertiefen.

Als Teil der KfW Bankengruppe und erfahrener Partner der Privatwirtschaft setzen

wir uns seit Jahrzehnten erfolgreich für impactstarke Investitionen in

aufstrebenden Märkten ein. Für die kommenden Jahre planen wir einen deutlichen

Ausbau unseres Fördergeschäfts. Die Zusammenarbeit mit gewichtigen international

aktiven Akteuren spielt dabei eine zentrale Rolle", kommentierte DEG-CEO Roland

Siller anlässlich der Unterzeichnung.

"Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der DEG zeigt, wie gezieltes

Risikomanagement privates Kapital für nachhaltige Entwicklung mobilisieren kann.

Als internationaler Versicherer sehen wir uns in der Verantwortung, Lösungen zu

schaffen, die Investitionen in Wachstumsmärkte ermöglichen und positive

gesellschaftliche Auswirkungen erzielen. Die erweiterte Partnerschaft mit der

DEG trägt diesem Anspruch Rechnung", so Dr. Ansgar West, Global Head of Direct

Credit, Financial Risks Division, Munich Re.

Zusätzliches Kapital von Investoren zu mobilisieren, ist Teil der

Fördertätigkeit der DEG, die private Unternehmen in Entwicklungs- und

Schwellenländern finanziert und begleitet. Dadurch können größere Finanzierungen

sowie Investitionen in risikoreichen Kontexten ermöglicht und

Entwicklungswirkungen skaliert werden. Dazu arbeitet die DEG mit privaten und

öffentlichen Akteuren zusammen, darunter die europäischen bilateralen

Entwicklungsfinanzierer (EDFI), die IFC der Weltbankgruppe und international

tätige Finanzdienstleister. Bis 2030 plant die DEG, ihr jährliches Neugeschäft

aus eigenen Mitteln deutlich auszubauen und auch mehr Mittel weiterer Investoren

für mehr Impact zu mobilisieren.

Pressekontakt:

Anja Strautz

Stellv. Pressesprecherin

DEG - Deutsche Investitions- und

Entwicklungsgesellschaft

Kommunikation

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50676 Köln

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OTS: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft