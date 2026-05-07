OTS: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft / Resilienz im ...

Resilienz im Fokus: DEG stellt Entwicklungspolitischen Bericht 2025

vor

Köln (ots) -

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- DEG-Investitionen wirken: Drei Millionen faire Arbeitsplätze, 185 Mrd. EUR

lokales Einkommen

- Transformative, nachhaltige und resiliente Geschäftsmodelle von Unternehmen

stärken

- Innovationen zur Entwicklung von relevanten Märkten und Sektoren ermöglichen

Geoökonomische Herausforderungen und umweltbezogene Nachhaltigkeitsrisiken

verändern die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen vieler Unternehmen grundlegend,

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insbesondere in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die DEG - Deutsche

Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH finanziert und unterstützt daher

gezielt nachhaltig wirkende Investitionen und Transformationsprozesse ihrer

Kunden, um diese resilienter und zukunftsfähig machen.

Die im aktuellen Entwicklungspolitischen Bericht dokumentierten Ergebnisse der

letzten Portfolioanalyse verdeutlichen die Wirkungen dieser Strategie:

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Unternehmen im DEG-Portfolio beschäftigten im Jahr 2025 rund drei Millionen

Menschen fair und erwirtschafteten ein lokales Einkommen von 185 Milliarden

Euro. Außerdem produzierten sie 35 Terawattstunden Strom aus erneuerbaren

Energien, womit rund 40 Millionen Menschen versorgt werden können und CO2

reduziert wird. 61% der DEG-Kunden investierten in innovative Technologien,

Produkte oder Prozesse. 88 % der Unternehmen engagierten sich zusätzlich

gemeinnützig, zum Beispiel für Bildung und Gesundheit.

Ein Beispiel sind die Aktivitäten des von der DEG mitfinanzierten

Telekommunikationsanbieters IPI Group Holding Limited (IPI). Das Unternehmen

betreibt mehr als 30.000 Telekommunikationsmasten in Afrika und im Mittleren

Osten. Viele Standorte sind nicht an das öffentliche Stromnetz angeschlossen.

IPI setzt bei der Energieversorgung der Masten auf Solarstrom in Kombination mit

Batteriesystemen. Dadurch werden bereits heute rund 40 Prozent weniger fossile

Energie als zuvor erforderlich eingesetzt. Die DEG finanziert diese

Investitionen seit 2019 mit langfristigen Darlehen und unterstützt das

Unternehmen zudem bei der Weiterentwicklung des Umwelt- und

Sozialmanagementsystems.

"Wir fördern gezielt transformative, nachhaltig erfolgreich Geschäftsmodelle

privater Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern. Gerade angesichts

der erheblichen globalen Herausforderungen sind finanzielle Mittel nur ein

Hebel. Echte Wirkung entsteht dann, wenn Strategie plus eingesetzte Mittel wie

Kapital, Expertise, gute Unternehmensführung und partnerschaftliche Begleitung

ineinandergreifen. Genau hier setzt die DEG an," sagte Roland Siller,

Vorsitzender der DEG-Geschäftsführung anlässlich der Veröffentlichung des

Berichtes. "Zusammen mit unserer Tochtergesellschaft DEG Impulse haben wir

allein 2025 mehr als 80 Transformationsvorhaben angeschoben. Dazu Beratungen in

den Bereichen Klima- und Ressourcenschutz, nachhaltige Zulieferketten, Human

Resources und Talentförderung," so Siller weiter.

Diese Impulse tragen gezielt dazu bei, dass private Unternehmen erfolgreich

wachsen, sich modernisieren, ihre Geschäftspraktiken und Prozesse weiter

professionalisieren. Damit verbunden sind auch erhebliche Beiträge der

Privatwirtschaft zu den globalen Nachhaltigkeitszielen (SDGs), insbesondere zu

SDG 8 (Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum) und SDG 9 (Industrie,

Innovation und Infrastruktur).

Mit den 2026 weiterentwickelten Sustainability Commitments führt die DEG ihren

strategischen Ansatz konsequent weiter: Die Impact- und Climate Commitments, die

seit 2022 zentrales Element der DEG-Aktivitäten sind, wurden jetzt um den Aspekt

des Wirtschaftens gemäß guter internationaler Umwelt- und Sozialpraxis ergänzt.

Ziel ist es, bei Bewertung und Steuerung einer Investition die Verknüpfung von

Impact, Klima und sozialen sowie ökologischen Standards über den gesamten

Investitionszyklus systematisch zu stärken.

Mehr Informationen zu den Ergebnissen des Entwicklungspolitischen Berichts der

DEG und zum Status der Sustainability-Commitments finden Sie unter:

https://deg-entwicklungsbericht.de/

Pressekontakt:

Barbara Schrahe-Timera

DEG - Deutsche Investitions- und

Entwicklungsgesellschaft

Kommunikation

Kämmergasse 22

50676 Köln

Tel.: +49 221 49861855

mailto:presse@deginvest.de

http://www.deginvest.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6681/6305116

OTS: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft