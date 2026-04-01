OTS: DekaBank Deutsche Girozentrale / Anleger in Deutschland wollen Einfluss ...

Anleger in Deutschland wollen Einfluss auf Konzerne nehmen

Frankfurt am Main (ots) -

- Zwei Drittel halten aktives Engagement von Fondsgesellschaften für wichtig

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- Über die Hälfte sieht langfristig positive Auswirkungen auf den Aktienkurs

- Für 40 Prozent ist das Engagement ein Kaufkriterium

Zwei Drittel (66 Prozent) der Anlegerinnen und Anleger in Deutschland finden es

wichtig, dass Fondsgesellschaften auf Hauptversammlungen ihre Interessen als

Aktiensparer vertreten. Über die Hälfte (56 Prozent) ist davon überzeugt, dass

sich dieses Engagement langfristig positiv auf die Aktienkurse auswirkt und für

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40 Prozent ist das ein entscheidendes Kriterium, wenn sie sich für eine

Fondsgesellschaft entscheiden.

Das ist das Ergebnis einer repräsentativen YouGov-Umfrage im Auftrag der Deka.

Das Vertrauen gilt dabei vor allem deutschen Anbietern: Fast die Hälfte der

Befragten (42 Prozent) denkt, dass ihr Stimmrecht am besten von einer nationalen

Fondsgesellschaft vertreten wird.

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Fondsgesellschaften verwalten das Geld von Millionen Anlegerinnen und Anlegern

und bündeln damit Aktionärsstimmrechte. Diese können sie auf Hauptversammlungen

ausüben, um Einfluss auf die Zukunft eines Unternehmens zu nehmen. "Die

Umfrageergebnisse bestätigen, wie wichtig unser aktives Engagement als

konstruktiv-kritischer Aktionär ist", sagt Dr. Matthias Danne, Asset Management

Vorstand der Deka.

Die Anlegerinnen und Anleger haben klare Vorstellungen, für welche Themen

Fondsgesellschaften eintreten sollten. Für 55 Prozent der Befragten steht an

erster Stelle eine verantwortungsvolle Unternehmensführung. Auch soziale

Kriterien (39 Prozent) sowie Bilanz- und Finanzkennzahlen (38 Prozent) sind den

Anlegern wichtig, gefolgt von ökologischen Kriterien (31 Prozent) sowie die

Angemessenheit von Vorstandsgehältern (24 Prozent).

"Aktuell erfahren Kriterien für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung

deutlich Gegenwind, beispielsweise bei den Themen Klima oder Diversity. Wir sind

jedoch davon überzeugt, dass diese für den langfristigen Erfolg eines

Unternehmens unerlässlich sind. Wir Aktionäre fordern von den Unternehmen,

ökonomisch sinnvolle Standards zu wahren und konsequent zu berücksichtigen",

sagt Ingo Speich, Leiter Corporate Governance und Nachhaltigkeit bei der Deka

Investment.

Die Deka Investment setzt sich aktiv für die Interessen ihrer mehr als vier

Millionen Fondsanleger ein und führt dafür über 2000 Unternehmensgespräche pro

Jahr. Eine öffentliche Plattform bieten dabei auch Hauptversammlungen, auf der

wichtige Unternehmensentscheidungen getroffen werden. 2026 wird die Deka auf

über 1.200 Hauptversammlungen abstimmen und auf 35 Hauptversammlungen - vor

allem der Dax-Konzerne - ihr Rederecht ausüben.

Über die Umfrage:

Die verwendeten Daten beruhen auf einer repräsentativen Online-Umfrage der

YouGov Deutschland GmbH zwischen dem 6. und 19. November 2025. Insgesamt wurden

4.166 Personen ab 18 Jahren befragt.

Über die Deka:

Die Deka-Gruppe, bestehend aus der DekaBank Deutsche Girozentrale (DekaBank) und

ihren Tochtergesellschaften, ist das Wertpapierhaus der deutschen Sparkassen und

Teil der Sparkassen-Finanzgruppe. Mit einem verwalteten Vermögen in Höhe von 452

Mrd. Euro (per 31.12.2025) sowie 6 Millionen betreuten Depots ist sie einer der

größten Wertpapierdienstleister und Immobilien-Asset Manager in Deutschland. Die

Deka-Gruppe bietet Investmentlösungen und Dienstleistungen für private und

institutionelle Anleger an und richtet ihr Angebot an den Anforderungen ihrer

Eigentümer, den Sparkassen, aus.

Pressekontakt:

Antje Kestler

Tel.: +49 69 7147 5121

E-Mail: mailto:antje.kestler@deka.de

Judith Hörning

Tel.: +49 69 7147 1135

E-Mail: mailto:judith.hoerning@deka.de

http://www.deka-gruppe.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/73204/6254873

OTS: DekaBank Deutsche Girozentrale