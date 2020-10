OTS: Deloitte / Wirtschaft im Erholungsmodus: Deloitte sieht in seinem CFO ...

GO

Heute im Fokus

DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen mit gemischten Vorzeichen -- GRENKE offen für neues Franchisemodell -- Zalando hebt Ausblick an -- Allianz, Global Fashion Group, AMD im Fokus

Compleo bietet bei IPO Aktien für 44 bis 59 Euro an. US-Regierung will einstweilige Verfügung gegen TikTok-Stopp kippen. Sunrise-Aktionäre nehmen Kaufangebot von Liberty an. CompuGroup weiter auf der Suche nach Übernahmen. Fresenius-Medical-Care-CFO: Mittelfristziele sind ambitionierter. 1&1 Drillisch: Schiedsgutachter weist Telefonica-Forderung erneut zurück.