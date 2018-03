OTS: Deutsche Börse AG / Blockchain, Bitcoin und Co: Die Technologie richtig ...

Anzeige

Anzeige

Heute im Fokus

DAX deutlich leichter -- Asiens Börsen uneinheitlich -- BER-Abriss? Lufthansa-Äußerungen sorgen für Wirbel -- Henkel mit verhaltenem Jahresstart -- HNA, Covestro im Fokus

Axel Springer denkt offenbar über Kapitalerhöhung nach. Société Genérale will kurzfristig Streitigkeiten in USA beilegen. Siemens Healthineers-Aktie knüpft an erfolgreiche Erstnotiz an. FSB: Krypto-Assets derzeit keine Bedrohung der Finanzstabilität. Alibaba heizt Wettstreit mit Amazon mit Milliardeninvestition an.