OTS: Deutsche Glasfaser Holding GmbH / Deutsche Glasfaser sichert ...

Deutsche Glasfaser sichert Finanzierung und stärkt Kapitalstruktur

Düsseldorf (ots) - Die Deutsche Glasfaser (DG) hat sich mit ihren

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Gesellschaftern EQT und OMERS und den Kreditgebern auf eine umfassende

Neugestaltung ihrer Kapitalstruktur geeinigt. Im Rahmen der Vereinbarung stellen

die Gesellschafter dem Unternehmen signifikantes Eigenkapital zur Verfügung.

Ergänzend leisten die Finanzierungspartner einen wesentlichen Beitrag durch

neues Fremdkapital. Insgesamt beläuft sich das zusätzliche Kapital auf mehr als

1,2 Milliarden Euro.

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Darüber hinaus wird das bestehende Fremdkapital zu langfristigen Konditionen

restrukturiert, und der dem operativen Geschäft zuzurechnende Betrag wird

erheblich reduziert. Der Abschluss der Transaktion wird bis Ende Juni erwartet.

Andreas Pfisterer, CEO Deutsche Glasfaser Unternehmensgruppe, sagte: "Die

Einigung ist ein wichtiger Meilenstein und eine sehr gute Nachricht für unsere

Mitarbeitenden und Partner. Sie schafft Kontinuität sowie Planungs- und

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Finanzierungssicherheit. Damit sind wir vollständig durchfinanziert und heben

uns klar vom Wettbewerb ab. Ich danke unseren Gesellschaftern und

Finanzierungspartnern für ihr Vertrauen. Auf dieser Basis wird DG den geplanten

Netzausbau abschließen und gleichzeitig die laufende Transformation von einem

stark baufokussierten Unternehmen hin zu einem kundenorientierten

Breitbandanbieter vorantreiben."

Ein Sprecher von EQT und OMERS erklärte: "Wir freuen uns, dass ein Plan zur

Schaffung einer soliden Kapitalstruktur für Deutsche Glasfaser erzielt werden

konnte. Diese Rekapitalisierung wird das Wachstum des Unternehmens und den

fortlaufenden Glasfaserausbau zum Nutzen von Kunden und Gemeinden unterstützen.

Wir danken allen Beteiligten für ihren Einsatz und freuen uns darauf, das

Management auch weiterhin in der nächsten Wachstumsphase zu unterstützen."

Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser

Die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser ist Pionier für den Glasfaserausbau im

ländlichen und suburbanen Raum in Deutschland. Als Digital-Versorger der

Regionen plant, baut und betreibt Deutsche Glasfaser anbieteroffene

Glasfaseranschlüsse für Privathaushalte, Unternehmen und öffentliche

Einrichtungen. Deutsche Glasfaser strebt den flächendeckenden Glasfaserausbau an

und trägt damit maßgeblich zum digitalen Fortschritt Deutschlands bei. Mit

innovativen Planungs- und Bauverfahren ist Deutsche Glasfaser Spezialist für

einen schnellen und kosteneffizienten FTTH-Ausbau. Die Unternehmensgruppe zählt

zu den finanzstärksten Anbietern im deutschen Markt und verfügt mit den

erfahrenen Glasfaserinvestoren EQT und OMERS über ein privatwirtschaftliches

Investitionsvolumen von über zehn Milliarden Euro.

https://www.deutsche-glasfaser.de

Pressekontakt:

Dominik Beyer

Deutsche Glasfaser Unternehmenskommunikation

mailto:presse@deutsche-glasfaser.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/162925/6265441

OTS: Deutsche Glasfaser Holding GmbH