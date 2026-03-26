OTS: Deutsche Leasing AG / Deutsche Leasing Gruppe: Stabiles Ergebnis in ...

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Deutsche Leasing Gruppe: Stabiles Ergebnis in gedämpftem
Investitionsumfeld
Bad Homburg (ots) -
- Neugeschäft legt unter schwierigen Marktbedingungen zu
- Einzelne Großgeschäfte stützen die Entwicklung
- Neue Märkte wie "Green Finance" bieten weiteres Potenzial
Die Deutsche Leasing Gruppe hat das Geschäftsjahr 2024/25 (Stichtag: 30.09.2025)
mit einem guten Ergebnis in einem anhaltend investitionsgedämpften und
konjunkturell schwachen Umfeld abgeschlossen. Das Neugeschäftsvolumen stieg um
rund 11 Prozent auf 11,4 Milliarden Euro (Vorjahr: 10,3 Milliarden Euro). Zu
dieser Entwicklung trugen im Wesentlichen einzelne Großgeschäfte - unter anderem
im Transportsektor - sowie zusätzliche Beiträge aus dem Bereich "Green Finance"
durch die Tochtergesellschaft DAL Deutsche Anlagen-Leasing (DAL) bei. Das
Neugeschäftsvolumen der DAL lag mit 3,3 Milliarden Euro deutlich über Vorjahr
(2,4 Milliarden Euro).
Auch ergebnisseitig bestätigte die Deutsche Leasing Gruppe eine stabile
Entwicklung: Der Substanzwert erhöhte sich auf 2,7 Milliarden Euro (Vorjahr: 2,5
Milliarden Euro). Das Wirtschaftliche Ergebnis lag mit 207 Millionen Euro
weiterhin auf einem hohen Niveau (Vorjahr: 216 Millionen Euro).
Die Konzernbilanzsumme erreichte mit 24,5 Milliarden Euro nahezu das Niveau des
Vorjahres (24,7 Milliarden Euro). Rund ein Viertel steuerten hierzu die
ausländischen Tochtergesellschaften bei. Das erweiterte Konzerneigenkapital
(inklusive Vorsorgen nach §340g HGB) erhöhte sich leicht auf 1,64 Milliarden
Euro (Vorjahr: 1,54 Milliarden Euro).
Die Ausschüttung an die Sparkassen als Gesellschafter wurde erneut auf nun 50
Millionen Euro erhöht (Vorjahr: 45 Millionen Euro).
"Rückenwind gab es im Geschäftsjahr 2024/25 weder konjunkturell noch
strukturell. Die Marktbedingungen waren schwierig. Dass wir dennoch wachsen
konnten, verdanken wir vor allem größeren Infrastrukturfinanzierungen und neuen
Märkten wie Green Finance", sagt Kai Ostermann, Vorstandsvorsitzender der
Deutsche Leasing Gruppe.
Aktivitäten im Bereich Green Finance weiterentwickelt
Die Deutsche Leasing hat im Geschäftsjahr 2024/25 ihre Position im Bereich Green
Finance weiter ausgebaut. Grundlage hierfür war die erste Tranche der insgesamt
300 Millionen Euro umfassenden Kapitalerhöhung der Sparkassen aus dem
Geschäftsjahr 2023/24, die gezielt für Projekte der grünen Transformation
eingesetzt wird.
Gemeinsam mit der DAL erreichte das Neugeschäft mit Erneuerbaren Energien ein
Volumen von rund 1,2 Milliarden Euro und lag damit über dem Vorjahresniveau.
Erneuerbare-Energien-Projekte sind damit ein fester Bestandteil des
Geschäftsmodells der Gruppe. Ergänzend dazu erweitert die Deutsche Leasing
Gruppe ihr Angebot um Finanzierungslösungen für Batteriespeicher und
Netzinfrastruktur.
Beteiligungen mit differenzierter Entwicklung
Die Deutsche Factoring Bank (DFB ) erzielte im Kalenderjahr 2025 (Stichtag:
31.12.2025) einen Factoringumsatz von 16,7 Milliarden Euro und lag damit unter
dem Vorjahreswert (18,4 Milliarden Euro). Die anhaltend schwache
Wirtschaftsentwicklung belastete das Geschäft. Dieser Entwicklung ist die DFB
mit einem umfangreichen Maßnahmenpaket im zweiten Halbjahr 2025 begegnet - mit
Fokus auf die Intensivierung der gemeinsamen Marktbearbeitung mit den Sparkassen
im Neugeschäft sowie Initiativen zur Kundenrückgewinnung und Kundenbindung.
Die S-Kreditpartner (SKP) entwickelte sich im Jahr 2025 (Stichtag: 31.12.2025)
insgesamt stabil. Das Neugeschäft belief sich zum Jahresende auf 5,5 Milliarden
Euro und lag damit um 7 Prozent über dem Vorjahresniveau. Die Kreditbestände
erhöhten sich um 6 Prozent auf 12,0 Milliarden Euro. Seit dem Geschäftsjahr
2024/25 hält die Deutsche Leasing Gruppe einen Anteil von 40 Prozent an der SKP.
Transformationsfinanzierung bleibt gefragt
Für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 erwartet die Deutsche Leasing
Gruppe eine insgesamt stabile Geschäftsentwicklung. Angesichts der anhaltend
schwachen konjunkturellen Lage und eines weiterhin volatilen Marktumfelds
rechnet das Unternehmen jedoch mit spürbaren Auswirkungen auf das Geschäft.
"Das Marktumfeld bleibt schwierig, und der Transformationsdruck nimmt
branchenübergreifend zu. Unternehmen müssen investieren, um wettbewerbsfähig zu
bleiben - dieser Investitionsbedarf muss finanziert werden", sagt Kai Ostermann,
Vorstandsvorsitzender der Deutsche Leasing Gruppe. "Dabei begleiten wir
gemeinsam mit den Sparkassen und unseren Partnern den Mittelstand - im In- und
Ausland."
Transformationsfinanzierung und Investitionen in zentrale Zukunftsfelder bleiben
vor diesem Hintergrund auch im laufenden Geschäftsjahr Bestandteil der
strategischen Ausrichtung der Deutsche Leasing Gruppe. Dazu zählen
Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Mobilität sowie der Sicherheits- und
Verteidigungssektor.
Über die Deutsche Leasing
Die Deutsche Leasing Gruppe ist ein lösungsorientierter Asset-Finance-Partner
für den deutschen Mittelstand. Seit über 60 Jahren begleitet das Unternehmen
Investitionsvorhaben im In- und Ausland und bietet umfassende
Finanzierungslösungen (Asset Finance) sowie ergänzende Dienstleistungen (Asset
Services) für das Anlage- und Umlaufvermögen an. Als zentraler, international
ausgerichteter Verbundpartner innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe unterstützt
die Deutsche Leasing den deutschen Mittelstand bei der Finanzierung von
Transformation und Innovation - von Dekarbonisierung über Digitalisierung bis
hin zu zukunftsfähiger Infrastruktur. Im internationalen Geschäft ist die
Deutsche Leasing in über 20 Ländern aktiv, darunter in den wichtigsten
Exportmärkten Europas, in China, den USA, Kanada und Brasilien. Im Geschäftsjahr
2024/25 erzielte das Unternehmen ein Neugeschäftsvolumen von 11,4 Milliarden
Euro und beschäftigte weltweit rund 3.200 Mitarbeitende.
Hinweis für die Redaktion
Alle Dokumente zur Veröffentlichung der Geschäftszahlen 2024/25 finden Sie auch
unter:
https://www.deutsche-leasing.com/de/unternehmen/presse
https://www.deutsche-leasing.com/de/unternehmen/ueber-deutsche-leasing/finanzber
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Pressekontakt:
Dorina Gutberlet
Pressesprecherin
Telefon +49 6172 88-1170
mailto:dorina.gutberlet@deutsche-leasing.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/33459/6243795
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