OTS: Deutsche Leasing AG / Deutsche Leasing Gruppe: Stabiles Ergebnis in ...

Deutsche Leasing Gruppe: Stabiles Ergebnis in gedämpftem

Investitionsumfeld

Bad Homburg (ots) -

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- Neugeschäft legt unter schwierigen Marktbedingungen zu

- Einzelne Großgeschäfte stützen die Entwicklung

- Neue Märkte wie "Green Finance" bieten weiteres Potenzial

Die Deutsche Leasing Gruppe hat das Geschäftsjahr 2024/25 (Stichtag: 30.09.2025)

mit einem guten Ergebnis in einem anhaltend investitionsgedämpften und

konjunkturell schwachen Umfeld abgeschlossen. Das Neugeschäftsvolumen stieg um

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rund 11 Prozent auf 11,4 Milliarden Euro (Vorjahr: 10,3 Milliarden Euro). Zu

dieser Entwicklung trugen im Wesentlichen einzelne Großgeschäfte - unter anderem

im Transportsektor - sowie zusätzliche Beiträge aus dem Bereich "Green Finance"

durch die Tochtergesellschaft DAL Deutsche Anlagen-Leasing (DAL) bei. Das

Neugeschäftsvolumen der DAL lag mit 3,3 Milliarden Euro deutlich über Vorjahr

(2,4 Milliarden Euro).

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Auch ergebnisseitig bestätigte die Deutsche Leasing Gruppe eine stabile

Entwicklung: Der Substanzwert erhöhte sich auf 2,7 Milliarden Euro (Vorjahr: 2,5

Milliarden Euro). Das Wirtschaftliche Ergebnis lag mit 207 Millionen Euro

weiterhin auf einem hohen Niveau (Vorjahr: 216 Millionen Euro).

Die Konzernbilanzsumme erreichte mit 24,5 Milliarden Euro nahezu das Niveau des

Vorjahres (24,7 Milliarden Euro). Rund ein Viertel steuerten hierzu die

ausländischen Tochtergesellschaften bei. Das erweiterte Konzerneigenkapital

(inklusive Vorsorgen nach §340g HGB) erhöhte sich leicht auf 1,64 Milliarden

Euro (Vorjahr: 1,54 Milliarden Euro).

Die Ausschüttung an die Sparkassen als Gesellschafter wurde erneut auf nun 50

Millionen Euro erhöht (Vorjahr: 45 Millionen Euro).

"Rückenwind gab es im Geschäftsjahr 2024/25 weder konjunkturell noch

strukturell. Die Marktbedingungen waren schwierig. Dass wir dennoch wachsen

konnten, verdanken wir vor allem größeren Infrastrukturfinanzierungen und neuen

Märkten wie Green Finance", sagt Kai Ostermann, Vorstandsvorsitzender der

Deutsche Leasing Gruppe.

Aktivitäten im Bereich Green Finance weiterentwickelt

Die Deutsche Leasing hat im Geschäftsjahr 2024/25 ihre Position im Bereich Green

Finance weiter ausgebaut. Grundlage hierfür war die erste Tranche der insgesamt

300 Millionen Euro umfassenden Kapitalerhöhung der Sparkassen aus dem

Geschäftsjahr 2023/24, die gezielt für Projekte der grünen Transformation

eingesetzt wird.

Gemeinsam mit der DAL erreichte das Neugeschäft mit Erneuerbaren Energien ein

Volumen von rund 1,2 Milliarden Euro und lag damit über dem Vorjahresniveau.

Erneuerbare-Energien-Projekte sind damit ein fester Bestandteil des

Geschäftsmodells der Gruppe. Ergänzend dazu erweitert die Deutsche Leasing

Gruppe ihr Angebot um Finanzierungslösungen für Batteriespeicher und

Netzinfrastruktur.

Beteiligungen mit differenzierter Entwicklung

Die Deutsche Factoring Bank (DFB ) erzielte im Kalenderjahr 2025 (Stichtag:

31.12.2025) einen Factoringumsatz von 16,7 Milliarden Euro und lag damit unter

dem Vorjahreswert (18,4 Milliarden Euro). Die anhaltend schwache

Wirtschaftsentwicklung belastete das Geschäft. Dieser Entwicklung ist die DFB

mit einem umfangreichen Maßnahmenpaket im zweiten Halbjahr 2025 begegnet - mit

Fokus auf die Intensivierung der gemeinsamen Marktbearbeitung mit den Sparkassen

im Neugeschäft sowie Initiativen zur Kundenrückgewinnung und Kundenbindung.

Die S-Kreditpartner (SKP) entwickelte sich im Jahr 2025 (Stichtag: 31.12.2025)

insgesamt stabil. Das Neugeschäft belief sich zum Jahresende auf 5,5 Milliarden

Euro und lag damit um 7 Prozent über dem Vorjahresniveau. Die Kreditbestände

erhöhten sich um 6 Prozent auf 12,0 Milliarden Euro. Seit dem Geschäftsjahr

2024/25 hält die Deutsche Leasing Gruppe einen Anteil von 40 Prozent an der SKP.

Transformationsfinanzierung bleibt gefragt

Für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 erwartet die Deutsche Leasing

Gruppe eine insgesamt stabile Geschäftsentwicklung. Angesichts der anhaltend

schwachen konjunkturellen Lage und eines weiterhin volatilen Marktumfelds

rechnet das Unternehmen jedoch mit spürbaren Auswirkungen auf das Geschäft.

"Das Marktumfeld bleibt schwierig, und der Transformationsdruck nimmt

branchenübergreifend zu. Unternehmen müssen investieren, um wettbewerbsfähig zu

bleiben - dieser Investitionsbedarf muss finanziert werden", sagt Kai Ostermann,

Vorstandsvorsitzender der Deutsche Leasing Gruppe. "Dabei begleiten wir

gemeinsam mit den Sparkassen und unseren Partnern den Mittelstand - im In- und

Ausland."

Transformationsfinanzierung und Investitionen in zentrale Zukunftsfelder bleiben

vor diesem Hintergrund auch im laufenden Geschäftsjahr Bestandteil der

strategischen Ausrichtung der Deutsche Leasing Gruppe. Dazu zählen

Nachhaltigkeit, Digitalisierung , Mobilität sowie der Sicherheits- und

Verteidigungssektor.

Über die Deutsche Leasing

Die Deutsche Leasing Gruppe ist ein lösungsorientierter Asset-Finance-Partner

für den deutschen Mittelstand. Seit über 60 Jahren begleitet das Unternehmen

Investitionsvorhaben im In- und Ausland und bietet umfassende

Finanzierungslösungen (Asset Finance) sowie ergänzende Dienstleistungen (Asset

Services) für das Anlage- und Umlaufvermögen an. Als zentraler, international

ausgerichteter Verbundpartner innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe unterstützt

die Deutsche Leasing den deutschen Mittelstand bei der Finanzierung von

Transformation und Innovation - von Dekarbonisierung über Digitalisierung bis

hin zu zukunftsfähiger Infrastruktur. Im internationalen Geschäft ist die

Deutsche Leasing in über 20 Ländern aktiv, darunter in den wichtigsten

Exportmärkten Europas, in China, den USA, Kanada und Brasilien. Im Geschäftsjahr

2024/25 erzielte das Unternehmen ein Neugeschäftsvolumen von 11,4 Milliarden

Euro und beschäftigte weltweit rund 3.200 Mitarbeitende.

Hinweis für die Redaktion

Alle Dokumente zur Veröffentlichung der Geschäftszahlen 2024/25 finden Sie auch

unter:

https://www.deutsche-leasing.com/de/unternehmen/presse

https://www.deutsche-leasing.com/de/unternehmen/ueber-deutsche-leasing/finanzber

ichte

Pressekontakt:

Dorina Gutberlet

Pressesprecherin

Telefon +49 6172 88-1170

mailto:dorina.gutberlet@deutsche-leasing.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/33459/6243795

OTS: Deutsche Leasing AG