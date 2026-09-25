OTS: Deutsche Leasing AG / Wechsel an der Spitze der Deutschen Leasing geplant
Wechsel an der Spitze der Deutschen Leasing geplant
Bad Homburg (ots) - Langjähriger CEO Ostermann verabschiedet sich zum 30.09.2027
Mit Ablauf des Geschäftsjahres 2026/2027 wird Kai Ostermann aus dem Vorstand der
Deutschen Leasing planmäßig ausscheiden. Ostermann gehört dem Vorstand des
Marktführers in Deutschland seit 2006 an und hat seit 2010 den Vorstandsvorsitz
inne.
"Nach 17 Jahren erfüllender Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender ist 2027 der
richtige Zeitpunkt für eine Weitergabe der Verantwortung an meine Nachfolgerin",
so Ostermann.
Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 24.09.2026 zu der Beendigung bereits
heute sein Bedauern und zugleich größte Anerkennung für das langjährige
erfolgreiche Wirken von Herrn Ostermann zum Ausdruck gebracht. Alexander Wüerst
(Vorsitzender des Aufsichtsrats): "Kai Ostermann genießt in unserem Verbund und
der Leasingbranche hohes Ansehen und hat die Deutsche Leasing Gruppe über viele
Jahre sehr erfolgreich geprägt. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit in der
verbleibenden Zeit."
Gleichzeitig hat der Aufsichtsrat Sonja Kardorf zur Vorstandsvorsitzenden ab
01.10.2027 bestellt. Zudem wurde sie für das am 01.10.2026 startende
Geschäftsjahr zur stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt. Kardorf ist
bereits seit acht Jahren Mitglied des Vorstands und als CRO für das Ressort
"Risikomanagement" verantwortlich. Vor ihrem Eintritt in die Deutsche Leasing
hatte sie verschiedene Führungspositionen bei Banken im In- und Ausland inne,
zuletzt als Vorstand bei der Investitionsbank Berlin.
Mit der frühzeitigen Nachfolgeregelung wird ein guter und nahtloser Übergang an
der Spitze der Deutschen Leasing sichergestellt.
Über die erforderlich werdende Nachbesetzung des CRO wird in den nächsten
Monaten entschieden.
Alexander Wüerst: "Wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist, mit Sonja Kardorf
bereits heute für eine hervorragende Nachfolge zu sorgen."
Über die Deutsche Leasing
Die Deutsche Leasing Gruppe ist ein lösungsorientierter Asset-Finance-Partner
für den deutschen Mittelstand. Seit über 60 Jahren begleitet das Unternehmen
Investitionsvorhaben im In- und Ausland und bietet umfassende
Finanzierungslösungen (Asset Finance) sowie ergänzende Dienstleistungen (Asset
Services) für das Anlage- und Umlaufvermögen an. Als zentraler, international
ausgerichteter Verbundpartner innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe unterstützt
die Deutsche Leasing den deutschen Mittelstand bei der Finanzierung von
Transformation und Innovation - von Dekarbonisierung über Digitalisierung bis
hin zu zukunftsfähiger Infrastruktur. Im internationalen Geschäft ist die
Deutsche Leasing in über 20 Ländern aktiv, darunter in den wichtigsten
Exportmärkten Europas, in China, den USA, Kanada und Brasilien. Im Geschäftsjahr
2024/25 erzielte das Unternehmen ein Neugeschäftsvolumen von 11,4 Milliarden
Euro und beschäftigte weltweit rund 3.200 Mitarbeitende.
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