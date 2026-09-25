OTS: Deutsche Leasing AG / Wechsel an der Spitze der Deutschen Leasing geplant

25.09.26 09:08 Uhr

Wechsel an der Spitze der Deutschen Leasing geplant

Bad Homburg (ots) - Langjähriger CEO Ostermann verabschiedet sich zum 30.09.2027

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Mit Ablauf des Geschäftsjahres 2026/2027 wird Kai Ostermann aus dem Vorstand der

Deutschen Leasing planmäßig ausscheiden. Ostermann gehört dem Vorstand des

Marktführers in Deutschland seit 2006 an und hat seit 2010 den Vorstandsvorsitz

inne.

"Nach 17 Jahren erfüllender Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender ist 2027 der

richtige Zeitpunkt für eine Weitergabe der Verantwortung an meine Nachfolgerin",

so Ostermann.

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Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 24.09.2026 zu der Beendigung bereits

heute sein Bedauern und zugleich größte Anerkennung für das langjährige

erfolgreiche Wirken von Herrn Ostermann zum Ausdruck gebracht. Alexander Wüerst

(Vorsitzender des Aufsichtsrats): "Kai Ostermann genießt in unserem Verbund und

der Leasingbranche hohes Ansehen und hat die Deutsche Leasing Gruppe über viele

Jahre sehr erfolgreich geprägt. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit in der

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verbleibenden Zeit."

Gleichzeitig hat der Aufsichtsrat Sonja Kardorf zur Vorstandsvorsitzenden ab

01.10.2027 bestellt. Zudem wurde sie für das am 01.10.2026 startende

Geschäftsjahr zur stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt. Kardorf ist

bereits seit acht Jahren Mitglied des Vorstands und als CRO für das Ressort

"Risikomanagement" verantwortlich. Vor ihrem Eintritt in die Deutsche Leasing

hatte sie verschiedene Führungspositionen bei Banken im In- und Ausland inne,

zuletzt als Vorstand bei der Investitionsbank Berlin.

Mit der frühzeitigen Nachfolgeregelung wird ein guter und nahtloser Übergang an

der Spitze der Deutschen Leasing sichergestellt.

Über die erforderlich werdende Nachbesetzung des CRO wird in den nächsten

Monaten entschieden.

Alexander Wüerst: "Wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist, mit Sonja Kardorf

bereits heute für eine hervorragende Nachfolge zu sorgen."

Über die Deutsche Leasing

Die Deutsche Leasing Gruppe ist ein lösungsorientierter Asset-Finance-Partner

für den deutschen Mittelstand. Seit über 60 Jahren begleitet das Unternehmen

Investitionsvorhaben im In- und Ausland und bietet umfassende

Finanzierungslösungen (Asset Finance) sowie ergänzende Dienstleistungen (Asset

Services) für das Anlage- und Umlaufvermögen an. Als zentraler, international

ausgerichteter Verbundpartner innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe unterstützt

die Deutsche Leasing den deutschen Mittelstand bei der Finanzierung von

Transformation und Innovation - von Dekarbonisierung über Digitalisierung bis

hin zu zukunftsfähiger Infrastruktur. Im internationalen Geschäft ist die

Deutsche Leasing in über 20 Ländern aktiv, darunter in den wichtigsten

Exportmärkten Europas, in China, den USA, Kanada und Brasilien. Im Geschäftsjahr

2024/25 erzielte das Unternehmen ein Neugeschäftsvolumen von 11,4 Milliarden

Euro und beschäftigte weltweit rund 3.200 Mitarbeitende.

Hinweis für die Redaktion: Fotomaterial zum Download finden Sie unter:

https://www.deutsche-leasing.com/de/unternehmen/presse/pressefotos

Pressekontakt:

Dorina Gutberlet

Pressesprecherin

Telefon +49 6172 88-1170

mailto:dorina.gutberlet@deutsche-leasing.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/33459/6358848

OTS: Deutsche Leasing AG