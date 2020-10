OTS: Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH / Deutsche Mittelstandsfinanz berät ...

Deutsche Mittelstandsfinanz berät Veräußerung der italienischen

Laica-Gruppe an die börsennotierte britische Strix Group

Frankfurt am Main (ots) - Die auf Unternehmensverkäufe und Nachfolgeregelungen

im Mittelstand spezialisierte Deutsche Mittelstandsfinanz aus Frankfurt hat

Laica S.p.A. aus Vicenza (Italien) im Rahmen eines strukturierten

internationalen Verkaufsprozesses exklusiv beraten. Dabei erfolgte die

Veräußerung der Laica S.p.A., einschließlich ihrer Tochtergesellschaften in

Taiwan, Spanien und einer 45 % Beteiligung an einem Joint Venture in China an

die an der London Stock Exchange notierte Strix Group Plc. mit Sitz in Douglas,

Isle of Man.

Laica, ein stark wachsendes italienisches Familienunternehmen, ist international

führend im Bereich Wasserfiltersysteme und Haushaltskleingeräte für Wellbeing

und Gesundheit. Laica erzielt einen Umsatz von mehr als 20 Mio. EUR mit einer

EBITDA-Marge von rund 15 %. Das Unternehmen ist auch während der

Coronavirus-Pandemie stark gewachsen.

Im chinesischen Markt hält Laica einen Anteil von 45 % an einem Joint Venture

mit Xinbao. Xinbao ist mit einem Umsatz von ca. 1,3 Mrd. USD und einer

Marktkapitalisierung von 4,8 Mrd. USD einer der größten chinesischen Hersteller

von Haushaltskleingeräten.

Strix Group Plc. wurde im Zuge des durchgeführten strukturierten

Verkaufsprozesses als Erwerber identifiziert. Strix ist Weltmarktführer bei

Sicherheitsbauteilen für Wasserkocher und zudem bereits im Bereich

Wasserfiltration tätig.

Mit dem mittelbaren Erwerb von Laica, der noch unter dem Vorbehalt der

Zustimmung der italienischen Regierung steht, verstärkt sich Strix deutlich im

strategischen Wachstumssegment Wasserfilter. Strix Group Plc. verfügt an der

London Stock Exchange über eine Marktkapitalisierung von mehr als einer halben

Mrd. EUR.

Mit dem internationalen Vertriebsnetzwerk von Strix kann das weltweite Wachstum

von Laica weiter beschleunigt werden. Zugleich wird durch die Transaktion

frühzeitig die Unternehmensnachfolge geregelt sowie der Standort Vicenza und die

dortigen Arbeitsplätze langfristig gesichert. Die beiden Geschäftsführer

Maurizio und Annamaria Moretto bleiben für eine längere Übergangszeit in

führender Funktion für Laica tätig.

Die vereinbarte Transaktionsstruktur beinhaltet neben einem Barkaufpreis auch

eine Aktienkomponente.

"Ein Unternehmensverkauf ist viel aufwändiger als man zunächst glaubt,

insbesondere wenn der Erwerber börsennotiert ist und aus dem Ausland kommt. Wir

waren froh, mit der Deutschen Mittelstandsfinanz den richtigen Berater an

unserer Seite gehabt zu haben, der uns erfolgreich durch den Verkaufsprozess

geleitet und interkulturelle Unterschiede zwischen Käufer und Verkäufer mit dem

notwendigen Feingefühl behandelt hat. Ohne die Unterstützung der Deutschen

Mittelstandsfinanz wäre es nicht zu dem gewünschten Transaktionsabschluss

gekommen", erläutern Maurizio und Annamaria Moretto.

"Wir freuen uns, dass wir für Laica den richtigen strategischen Partner für die

Zukunft gefunden haben und den Prozess von der Positionierung von Laica, über

die strukturierte internationale Marktansprache, bis hin zum Vertragsabschluss

erfolgreich begleitet haben", ergänzen die beiden geschäftsführenden

Gesellschafter der Deutschen Mittelstandsfinanz, Dr. Patrick Schmidl und Michael

Dirkes.

Über die Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH:

Die Deutsche Mittelstandsfinanz ist ein führendes Beratungsunternehmen für

mittelständische Unternehmen mit Sitz in Frankfurt. Zu den Schwerpunkten der

Deutschen Mittelstandsfinanz gehört die Beratung bei Unternehmenskäufen und

-verkäufen ("M&A-Beratung") sowie die Beratung bei der Unternehmensnachfolge.

Deutsche Mittelstandsfinanz ( http://www.dmfin.com ) ist Partner von Corporate

Finance Associates Worldwide ( http://www.cfaw.com ), einer der ältesten

Investment Banking-Gruppen der Welt mit ca. vierzig Büros weltweit.

Pressekontakt:

Dr. Patrick Schmidl, geschäftsführender Gesellschafter

Michael Dirkes, geschäftsführender Gesellschafter

Info[at]dmfin.com

Tel. +49-69-9542-1264

Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH

Eysseneckstr. 4

D-60322 Frankfurt

