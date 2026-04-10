OTS: Deutsche Pfandbriefbank AG / Das Comeback von Tagesgeld und Festgeld (FOTO)

Werte in diesem Artikel

Das Comeback von Tagesgeld und Festgeld (FOTO)

Garching (ots) - Klare Strukturen, digitale Zugänge und planbare Erträge machen

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einfache Sparmodelle wieder attraktiv.

Zinsen mit System: Tagesgeld und Festgeld sind Teil moderner Geldanlagen -

obwohl sie lange als solide, aber unsexy galten. Während Aktien und ETFs die

Aufmerksamkeit auf sich zogen, schienen klassische Sparprodukte an Bedeutung zu

verlieren. Doch dieser Eindruck verändert sich. In einem Umfeld, das von

schwankenden Märkten, steigenden Zinsen und wachsender Unsicherheit geprägt ist,

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rückt eine andere Frage in den Mittelpunkt: Wie lässt sich Geld so organisieren,

dass es im Alltag funktioniert?

Viele Anleger suchen heute weniger nach der nächsten Chance als nach Struktur.

Es geht darum, Rücklagen aufzubauen und nicht bei jeder Marktbewegung reagieren

zu müssen. Genau hier setzen einfache Modelle an. Tagesgeld sorgt für

Flexibilität und unmittelbaren Zugriff, Festgeld ergänzt diese Basis um feste

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Laufzeiten und planbare Erträge. Zudem beginnt der Vermögensaufbau früher und

wird zunehmend digital gedacht. Gefragt sind Lösungen, die verständlich bleiben

und sich in den Alltag integrieren lassen. Nadine Schröder, Head of Retail

Funding der Deutsche Pfandbriefbank AG, erläutert, warum gerade reduzierte

Modelle wie bei pbb direkt wieder an Relevanz gewinnen.

Tagesgeld und Festgeld gelten als Basis. Was leisten sie heute konkret?

Sie bringen Struktur in die Geldanlage. Wer Vermögen aufbauen will, braucht

zuerst eine klare Grundlage. Tagesgeld sorgt dafür, dass Geld verfügbar bleibt.

Das klingt einfach, ist aber entscheidend. Festgeld ergänzt das um für einen

vorher bestimmten Zeitraum festgelegte Zinssätze. Diese Kombination aus

Flexibilität und Struktur wird oft unterschätzt.

Viele junge Anleger schauen eher auf dynamische Anlagen. Wo liegt hier die

Relevanz?

Das kommt natürlich sehr auf die individuellen Verhältnisse an. Ich z. B. habe

erlebt, wie schnell man sich von Trends mitreißen lässt. Ich habe einen gut

verzinsten Sparplan aufgelöst, investiert und wollte mir davon später ein Auto

finanzieren. Dann kam der Einbruch. Der Plan war weg und ich musste auf meine

Rücklagen zurückgreifen. Diese Erfahrung verändert die Perspektive. Es geht

nicht immer nur um Ertrag, sondern u. U. auch darum, ob Zeit vorhanden ist,

Schwankungen auszusitzen. Je nach Anlagehorizont und persönlichen Bedürfnissen

sind Tages- und Festgeldanlagen daher oft eine sinnvolle Anlageoption.

Was macht diese einfachen Produkte so wirkungsvoll?

Ihre Klarheit. Tagesgeld ist jederzeit verfügbar, Festgeld folgt festen Regeln.

Genau das schafft Vertrauen. Viele Kunden nutzen das aktiv und strukturieren

ihre Laufzeiten so, dass regelmäßig Geld frei wird. Das ist kein Zufall, sondern

Planung.

Wie kann ein konkreter Einstieg bei pbb direkt aussehen?

Ein Start ist einfacher, als man denkt. Wer 1.000 Euro zur Verfügung hat, kann

diesen Betrag zunächst vollständig auf ein Tagesgeldkonto legen. So bleibt das

Geld jederzeit verfügbar und man behält maximale Flexibilität. Der nächste

Schritt entsteht oft automatisch. Sobald weitere Beträge hinzukommen oder ein

Teil des Geldes für einen bestimmten Zeitraum nicht benötigt wird, kann ein

Anteil in Festgeld überführt werden. So wird aus einer reinen Reserve

schrittweise eine strukturierte Anlage. Wichtig ist dabei die Verfügbarkeit.

Tagesgeld bleibt jederzeit zugänglich, während Festgeld bewusst für eine

definierte Laufzeit gebunden wird. Viele Kunden kombinieren beides, indem sie

nur einen Teil fest anlegen und den Rest flexibel halten. Genau dieses

Zusammenspiel ermöglicht es, Planung und Flexibilität miteinander zu verbinden.

Sie setzen bei pbb direkt bewusst auf ein reduziertes Angebot. Warum?

Weil Reduktion Orientierung schafft. Komplexität entsteht schnell, bringt aber

nicht automatisch Nutzen. Deshalb konzentrieren wir uns auf wenige, klar

strukturierte Produkte. Tagesgeld und Festgeld jeweils in Euro und US-Dollar,

das ist das Angebot von pbb direkt. Viele Kunden starten mit Tagesgeld und

entwickeln daraus Schritt für Schritt eine Struktur.

Wo entstehen typische Fehler bei der Anlage?

Wenn ohne Plan gehandelt wird. Viele reagieren auf kurzfristige Entwicklungen,

steigen ein und geraten unter Druck, wenn sich der Markt dreht. Wer hingegen

eine Struktur hat, trifft Entscheidungen bewusster und muss weniger reagieren.

Das bringt Ruhe in die Anlagen.

Wer nutzt Modelle von pbb direkt aktuell?

Viele Anleger sind derzeit 50 Plus. Gleichzeitig wächst das Interesse bei

jüngeren Zielgruppen deutlich. Sie sind digitale Prozesse gewohnt und suchen

nach Lösungen, die einfach funktionieren. Genau darauf ist pbb direkt

ausgerichtet: klar, digital zugänglich und bewusst auf das Wesentliche

reduziert.

Mehr Informationen der pbb direkt - eine Marke der Deutsche Pfandbriefbank AG

(https://www.pbbdirekt.com/).

Pressekontakt:

Dr. Ingo Buchholzer

T: +49 (0) 89 2880-10171

E: mailto:Ingo.buchholzer@pfandbriefbank.com

W: http://www.pbbdirekt.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/14214/6255654

OTS: Deutsche Pfandbriefbank AG

ISIN: DE0008019001