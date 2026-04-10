OTS: Deutsche Pfandbriefbank AG / Das Comeback von Tagesgeld und Festgeld (FOTO)
Werte in diesem Artikel
Das Comeback von Tagesgeld und Festgeld (FOTO)
Garching (ots) - Klare Strukturen, digitale Zugänge und planbare Erträge machen
einfache Sparmodelle wieder attraktiv.
Zinsen mit System: Tagesgeld und Festgeld sind Teil moderner Geldanlagen -
obwohl sie lange als solide, aber unsexy galten. Während Aktien und ETFs die
Aufmerksamkeit auf sich zogen, schienen klassische Sparprodukte an Bedeutung zu
verlieren. Doch dieser Eindruck verändert sich. In einem Umfeld, das von
schwankenden Märkten, steigenden Zinsen und wachsender Unsicherheit geprägt ist,
rückt eine andere Frage in den Mittelpunkt: Wie lässt sich Geld so organisieren,
dass es im Alltag funktioniert?
Viele Anleger suchen heute weniger nach der nächsten Chance als nach Struktur.
Es geht darum, Rücklagen aufzubauen und nicht bei jeder Marktbewegung reagieren
zu müssen. Genau hier setzen einfache Modelle an. Tagesgeld sorgt für
Flexibilität und unmittelbaren Zugriff, Festgeld ergänzt diese Basis um feste
Laufzeiten und planbare Erträge. Zudem beginnt der Vermögensaufbau früher und
wird zunehmend digital gedacht. Gefragt sind Lösungen, die verständlich bleiben
und sich in den Alltag integrieren lassen. Nadine Schröder, Head of Retail
Funding der Deutsche Pfandbriefbank AG, erläutert, warum gerade reduzierte
Modelle wie bei pbb direkt wieder an Relevanz gewinnen.
Tagesgeld und Festgeld gelten als Basis. Was leisten sie heute konkret?
Sie bringen Struktur in die Geldanlage. Wer Vermögen aufbauen will, braucht
zuerst eine klare Grundlage. Tagesgeld sorgt dafür, dass Geld verfügbar bleibt.
Das klingt einfach, ist aber entscheidend. Festgeld ergänzt das um für einen
vorher bestimmten Zeitraum festgelegte Zinssätze. Diese Kombination aus
Flexibilität und Struktur wird oft unterschätzt.
Viele junge Anleger schauen eher auf dynamische Anlagen. Wo liegt hier die
Relevanz?
Das kommt natürlich sehr auf die individuellen Verhältnisse an. Ich z. B. habe
erlebt, wie schnell man sich von Trends mitreißen lässt. Ich habe einen gut
verzinsten Sparplan aufgelöst, investiert und wollte mir davon später ein Auto
finanzieren. Dann kam der Einbruch. Der Plan war weg und ich musste auf meine
Rücklagen zurückgreifen. Diese Erfahrung verändert die Perspektive. Es geht
nicht immer nur um Ertrag, sondern u. U. auch darum, ob Zeit vorhanden ist,
Schwankungen auszusitzen. Je nach Anlagehorizont und persönlichen Bedürfnissen
sind Tages- und Festgeldanlagen daher oft eine sinnvolle Anlageoption.
Was macht diese einfachen Produkte so wirkungsvoll?
Ihre Klarheit. Tagesgeld ist jederzeit verfügbar, Festgeld folgt festen Regeln.
Genau das schafft Vertrauen. Viele Kunden nutzen das aktiv und strukturieren
ihre Laufzeiten so, dass regelmäßig Geld frei wird. Das ist kein Zufall, sondern
Planung.
Wie kann ein konkreter Einstieg bei pbb direkt aussehen?
Ein Start ist einfacher, als man denkt. Wer 1.000 Euro zur Verfügung hat, kann
diesen Betrag zunächst vollständig auf ein Tagesgeldkonto legen. So bleibt das
Geld jederzeit verfügbar und man behält maximale Flexibilität. Der nächste
Schritt entsteht oft automatisch. Sobald weitere Beträge hinzukommen oder ein
Teil des Geldes für einen bestimmten Zeitraum nicht benötigt wird, kann ein
Anteil in Festgeld überführt werden. So wird aus einer reinen Reserve
schrittweise eine strukturierte Anlage. Wichtig ist dabei die Verfügbarkeit.
Tagesgeld bleibt jederzeit zugänglich, während Festgeld bewusst für eine
definierte Laufzeit gebunden wird. Viele Kunden kombinieren beides, indem sie
nur einen Teil fest anlegen und den Rest flexibel halten. Genau dieses
Zusammenspiel ermöglicht es, Planung und Flexibilität miteinander zu verbinden.
Sie setzen bei pbb direkt bewusst auf ein reduziertes Angebot. Warum?
Weil Reduktion Orientierung schafft. Komplexität entsteht schnell, bringt aber
nicht automatisch Nutzen. Deshalb konzentrieren wir uns auf wenige, klar
strukturierte Produkte. Tagesgeld und Festgeld jeweils in Euro und US-Dollar,
das ist das Angebot von pbb direkt. Viele Kunden starten mit Tagesgeld und
entwickeln daraus Schritt für Schritt eine Struktur.
Wo entstehen typische Fehler bei der Anlage?
Wenn ohne Plan gehandelt wird. Viele reagieren auf kurzfristige Entwicklungen,
steigen ein und geraten unter Druck, wenn sich der Markt dreht. Wer hingegen
eine Struktur hat, trifft Entscheidungen bewusster und muss weniger reagieren.
Das bringt Ruhe in die Anlagen.
Wer nutzt Modelle von pbb direkt aktuell?
Viele Anleger sind derzeit 50 Plus. Gleichzeitig wächst das Interesse bei
jüngeren Zielgruppen deutlich. Sie sind digitale Prozesse gewohnt und suchen
nach Lösungen, die einfach funktionieren. Genau darauf ist pbb direkt
ausgerichtet: klar, digital zugänglich und bewusst auf das Wesentliche
reduziert.
Mehr Informationen der pbb direkt - eine Marke der Deutsche Pfandbriefbank AG
(https://www.pbbdirekt.com/).
Pressekontakt:
Dr. Ingo Buchholzer
T: +49 (0) 89 2880-10171
E: mailto:Ingo.buchholzer@pfandbriefbank.com
W: http://www.pbbdirekt.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/14214/6255654
OTS: Deutsche Pfandbriefbank AG
ISIN: DE0008019001
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|Name
|Hebel
|KO
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