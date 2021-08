OTS: Deutscher Bauernverband (DBV) / Bauernverband - Erntebilanz 2021 / ...

GO

Heute im Fokus

DAX tritt auf der Stelle -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich -- Peloton meldet rote Zahlen -- CTS Eventim verhandelt über Ticketingabkommen für Olympia 2024 -- Vonovia, Dell, MorphoSys im Fokus

Siemens Gamesa will Preise erhöhen - womöglich Rückzug aus einigen Ländern. AUDI-Chef Duesmann hält höhere Rendite mit Elektroautos für möglich. Kryptomarkt büßt an Dynamik ein. Daimler weitet Kurzarbeit wieder deutlich aus. China plant angeblich Verbot von US-Börsengängen für bestimmte Unternehmen. Erneut kräftiger Importpreis-Anstieg. Apple ändert App-Store-Bedingungen. BVB in Bundesliga unter Druck.