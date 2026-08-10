OTS: Deutscher Factoring-Verband e.V. / Factoring im 1. Halbjahr 2026: ...

10.08.26 11:02 Uhr

Factoring im 1. Halbjahr 2026: Stabiler Faktor der

Unternehmensfinanzierung

Berlin (ots) - Trotz des weiterhin schwierigen konjunkturellen Umfelds zeigt

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sich der deutsche Factoring-Markt im ersten Halbjahr 2026 robust. Die Mitglieder

des Deutschen Factoring-Verbandes erzielten ein Ankaufsvolumen von 212,6

Milliarden Euro und lagen damit 0,5 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Die außergewöhnlich hohen Wachstumsraten der Vorjahre konnten zwar, auch

aufgrund von Veränderungen in der Mitgliederstruktur, nicht fortgeschrieben

werden. Die stabile Entwicklung unterstreicht jedoch die Bedeutung des

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Factorings als wichtiges und verlässliches Finanzierungsinstrument zur Sicherung

der Liquidität von Unternehmen und zur Stabilisierung von Lieferketten.

Nationales Geschäft wächst weiter

Das nationale Factoring entwickelte sich erneut positiv und stieg auf ein

Ankaufsvolumen von rund 151 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Wachstum von

1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das internationale Geschäft blieb mit

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einem Volumen von rund 62 Milliarden Euro etwa auf Vorjahresniveau.

Wie sich das nationale Geschäft in den kommenden Monaten entwickelt, wird dabei

maßgeblich auch davon abhängen, welche Impulse die von der Bundesregierung

angestoßenen Reformen für den Wirtschaftsstandort Deutschland setzen.

Positiv entwickelte sich zudem die Zahl der Factoring-Kunden. Mit rund 115.000

Kunden wurde ein neuer Höchststand erreicht - ein Plus von 10 Prozent gegenüber

dem ersten Halbjahr 2025. Zu diesem Wachstum haben allerdings auch die

zahlreichen neuen Mitglieder des Deutschen Factoring-Verbandes beigetragen.

Wirtschaftliche Aussichten bleiben verhalten

"Factoring stabilisiert weiterhin die Lieferketten der deutschen Wirtschaft",

erklärt Stefan Wagner, Sprecher des Vorstandes des Deutschen

Factoring-Verbandes.

Die wirtschaftliche Unsicherheit spiegelt sich jedoch weiterhin in den

Einschätzungen der Verbandsmitglieder wider. Das Geschäftsklima wurde mit der

Schulnote 2,8 erneut etwas schlechter bewertet als im Vorjahreszeitraum.

Gleichzeitig wird das Insolvenzrisiko mit einer Bewertung von 3,0 unverändert

als hoch eingeschätzt.

Die vorliegenden Ergebnisse gelten als repräsentativ für den deutschen

Factoring-Markt. Die Mitglieder des Deutschen Factoring-Verbandes repräsentieren

rund 98 Prozent des verbandlich organisierten Factoring-Volumens in Deutschland

und bilden damit den maßgeblichen Referenzmarkt der deutschen Factoring-Branche.

Pressekontakt:

Deutscher Factoring-Verband e.V.

Dr. Alexander M. Moseschus, Verbandsgeschäftsführer

Behrenstr. 73, 10117 Berlin

Telefon: 030-20 654 654

E-Mail: mailto:kontakt@factoring.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/15237/6330205

OTS: Deutscher Factoring-Verband e.V.