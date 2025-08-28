DAX24.091 -0,3%ESt505.385 ±0,0%Top 10 Crypto15,98 +2,2%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.734 -0,4%Euro1,1593 -0,5%Öl66,96 -0,4%Gold3.383 -0,3%
OTS: Deutscher Factoring-Verband e.V. / Factoring-Markt im ersten Halbjahr ...

27.08.25 10:01 Uhr

Factoring-Markt im ersten Halbjahr 2025: Starkes Wachstum von 8,9

Prozent, trotz verhaltener Aussichten

Wer­bung

Berlin (ots) - In einem weiterhin unsicheren wirtschaftlichen Umfeld

verzeichnete der deutsche Factoring-Markt ein überraschend kräftiges Wachstum:

Die Mitglieder des Deutschen Factoring-Verbandes steigerten ihren Umsatz im

ersten Halbjahr 2025 um beachtliche 8,9 Prozent auf 211,6 Milliarden Euro im

Gesamtvolumen. Damit leisteten sie erneut einen wichtigen Beitrag zur

Stabilisierung der Lieferketten und zur Sicherung der Liquidität der deutschen

Wer­bung

Wirtschaft.

Nationales Factoring als Wachstumstreiber

Die stärksten Wachstumsimpulse kamen dieses Mal aus dem nationalen Geschäft:

Hier stieg das Volumen auf 149,3 Milliarden Euro. Demgegenüber entwickelte sich

das internationale Factoring insgesamt verhaltener. Während das Exportfactoring

auf 59,6 Milliarden Euro zulegen konnte, verzeichnete der Importbereich einen

Rückgang. Die Entwicklung im nationalen Wachstum könnte auf eine mögliche

Wer­bung

Belebung des Heimatmarktes hindeuten, - ein positiver Impuls, dessen

Verstetigung sich allerdings im zweiten Halbjahr verfestigen muss.

Wirtschaftliche Aussichten bleiben verhalten

" Factoring trägt weiter einen maßgeblichen Anteil an der Stabilisierung der

Lieferketten und der deutschen Wirtschaft bei", erklärt Stefan Wagner, Sprecher

des Vorstandes.

Trotz des Wachstums bewerten die Mitglieder des Verbandes die wirtschaftlichen

Perspektiven weiterhin nur mit einer durchschnittlichen Schulnote von 2,7. Unter

besonderer Berücksichtigung der weiterhin hohen Insolvenzrisiken bleibt die

Bewertung weiterhin sogar bei nur 3,2 - ein deutliches Warnsignal hinsichtlich

der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung auch unter der neuen Bundesregierung.

Die vorliegenden Zahlen gelten als repräsentativ für den gesamten deutschen

Factoring-Markt. Die Mitglieder des Deutschen Factoring-Verbandes decken rund 98

Prozent des verbandlich organisierten Factoring-Volumens in Deutschland ab.

Pressekontakt:

Deutscher Factoring-Verband e.V.

Dr. Alexander M. Moseschus, Verbandsgeschäftsführer

Behrenstr. 73, 10117 Berlin

Telefon: 030-20 654 654, Fax: 030-20 654 656

E-Mail: mailto:kontakt@factoring.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/15237/6104989

OTS: Deutscher Factoring-Verband e.V.