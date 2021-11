OTS: Deutsches Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung DIVA / ...

DIVA-Studie zur Finanzberatung in Deutschland: Mehrheit der Deutschen

stellt Finanzberatern gutes Zeugnis aus

Marburg (ots) -

- Beratungsqualität ist unabhängig von der Vergütungsform

- Kunden von Finanzberatern haben die ausgewogensten Portfolios

- Provisionsberatung sozialer als Honorarberatung

Die Mehrheit der Menschen in Deutschland ist mit ihren Finanzberatern nahezu

durchgängig zufrieden. Dieses insgesamt positive Bild ist das Ergebnis einer

breit angelegten Bürgerbefragung. Zugleich mahnen die Studienautoren: Noch mehr

Regulierung könne die Existenz vieler Berater kosten und die finanzielle

Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger noch weiter schwächen.

In allen Qualitätskriterien für eine Beratung zeigt sich jeweils eine Mehrheit

der 2000 Befragten zufrieden oder sehr zufrieden (Werte zwischen 52 und 70%).

Das gilt auch für den Umfang und die Qualität der bereitgestellten

Informationen. Hier sind es sogar 84 Prozent. Dabei hat die Form der Vergütung

der Berater - Honorar oder Vermittlungsprovision - keinen erkennbaren Einfluss

auf die Zufriedenheit.

Die beiden Autoren, die Professoren Michael Heuser von der Fachhochschule der

Wirtschaft (FHDW) in Marburg und Matthias Beenken von der Fachhochschule

Dortmund, bringen das Ergebnis ihrer umfangreichen Studie auf den Punkt: "Die

immer wieder anzutreffende Behauptung, die Provisionsberatung übervorteile den

Verbraucher, wird von letzteren so nicht gesehen und empfunden."

Ein wesentliches Qualitätskriterium ist auch die Ausgewogenheit der

Finanzberatung. Hier zeigt sich, dass die Kunden von (freien) Vermögens- und

Finanzberatern jeweils die beste Ausstattung mit Versicherungen, Fonds und

Aktien aufweisen.

Am schlechtesten versorgt sind diejenigen Kunden, die auf jegliche Beratung

verzichten. Unausgewogen sind die Portfolios auch bei den Kunden, die sich nur

von einzelnen Produktanbietern beraten lassen - sie haben weit überwiegend nur

Versicherungs- oder nur Anlageprodukte dieser Anbieter. Zudem sind laut Studie

auch Kunden, die sich von Verbraucherschutzeinrichtungen beraten lassen, recht

einseitig versorgt, und zwar ausgerechnet mit Lebensversicherungen, vor denen

die Verbraucherschützer oft warnen.

"Die Provisionsberatung ist im Übrigen auch sozial ausgewogener als die

Honorarberatung", so Heuser und Beenken, "Provisionen belasten weniger

vermögende Kunden geringer als vermögende Kunden." Erfahrungen des europäischen

Auslands zeigen darüber hinaus, dass weniger vermögende Kunden auch weniger

Honorarberatung in Anspruch nehmen und in Folge schlechter mit

vermögensbildenden und Altersvorsorgeprodukten ausgestattet sind. "Das kann im

Rentenalter dazu führen, dass staatliche Sozialleistungen in Anspruch genommen

werden müssen", schlussfolgern die Autoren. Am Ende könnte daraus eine

zusätzliche Belastung öffentlicher Kassen und des Sozialstaats entstehen.

Zu den empirischen Ergebnissen passen kontinuierlich geringe Beschwerdezahlen

bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und bei den

Ombudsleuten. "Der empirische Befund liefere keine Hinweise auf ein

strukturelles Problem, das der Branche gelegentlich unterstellt wird", so

Beenken und Heuser.

Zu ähnlichen Ergebnissen wie das DIVA kommt auch eine Studie der KPMG AG.

Demnach würden bei einem Verbot der Provisionsberatung insbesondere Menschen mit

nur geringen Anlagebeträgen nicht mehr fundiert beraten werden.

Im Wettbewerb der beiden Vergütungskonzepte ist die Honorarberatung trotz

zahlreicher staatlicher Fördermaßnahmen in der Vergangenheit eine

Nischenerscheinung ohne breite Akzeptanz geblieben. Nicht von ungefähr, so die

beiden Wissenschaftler: "Die von Teilen der Politik vertretene Auffassung, die

Honorarberatung müsse noch bessere Rahmenbedingungen bekommen, ist angesichts

der sehr niedrigen Verbreitung durchaus vertretbar. Dies durch politische

Zwangsmaßnahmen wie Provisionsdeckelungen oder gar -verbote erreichen zu wollen,

führt aber eher zu einer Diskriminierung als zu einer Förderung des Wettbewerbs

zwischen beider Vergütungsformen." Sie plädieren für die Beibehaltung des freien

Wettbewerbs der beiden Vergütungskonzepte: "Kunden wollen frei zwischen

Provisions- und Honorarberatung wählen können, und diesen Wunsch sollte die

Politik auch als Maßstab heranziehen."

Für die Studie befragte das Deutsche Institut für Vermögensbildung und

Alterssicherung (DIVA) in Marburg 2000 Entscheider in privaten Haushalten in

Deutschland, die in den letzten drei Jahren eine Finanzberatung in Anspruch

nahmen. Im Mittelpunkt stand unter anderem die Frage: Empfinden die Bürger eine

Beratung höherwertiger, wenn diese nicht mit der üblichen Provision für Beratung

und Vermittlung, sondern über ein vom Kunden zu entrichtendes Honorar vergütet

wird?

DIVA-Marktstudie "Provisions- oder Honorarberatung - Was erwarten die Kunden?"

Die Studie des DIVA wurde im Jahr 2021 im Auftrag des Deutschen

Berufsbildungswerks Vermögensberatung e.V. durchgeführt. Autoren sind Prof. Dr.

Matthias Beenken von der Fachhochschule Dortmund und Prof. Dr. Michael Heuser

von der Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW). Die Studie basiert auf einer

repräsentativen Umfrage bei 2000 Entscheidern ab 18 Jahren aus privaten

Haushalten in Deutschland, die in den letzten drei Jahren eine

Finanz-/Vorsorgeberatung in Anspruch nahmen. Die Onlinebefragung wurde im

Frühjahr 2021 vom DIVA entwickelt und von Statista durchgeführt. Die

vollständige Studie ist als Band 1 der Schriftenreihe des Deutschen Instituts

für Vermögensbildung und Alterssicherung, herausgegeben von Dr. Helge Lach,

erschienen. Die Langfassung sowie eine Kurzfassung sind auf der Webseite des

DIVA hinterlegt: http://www.diva.de.

DIVA - Deutsches Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung

Das DIVA ist Hochschulinstitut der Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) und das

Forschungsinstitut des Bundesverbands Deutscher Vermögensberater (BDV). Im

Rahmen eines breiten Forschungsspektrums veröffentlicht es jeweils zweimal

jährlich einen Geldanlage-Index und Altersvorsorge-Index, die das Meinungsklima

der Menschen in Deutschland zu diesen Finanzfragen messen. Sie werden ergänzt

durch Sonderbefragungen des Instituts zu Themen der Vermögensbildung und

Alterssicherung; diese basieren auf DIVA-Tandemumfragen, repräsentativen

Doppelbefragungen von Endverbrauchern einerseits und Vermögensberatern

andererseits. Geschäftsführender Direktor ist Dr. Helge Lach, zugleich

Vorstandsvorsitzender des BDV; die wissenschaftliche Leitung liegt bei

FHDW-Professor Dr. Michael Heuser. Veröffentlichungen des DIVA und weitere

Informationen unter http://www.diva.de.

FHDW - Fachhochschule der Wirtschaft

Die private Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) wurde 1993 gegründet. Sie

bietet an fünf Campussen duale und berufsbegleitende Bachelor- und

Master-Studiengänge in den Bereichen Betriebswirtschaft und

Wirtschaftsinformatik an. Neben der engen Verzahnung von Theorie und Praxis

durch die Kooperation mit rund 650 Unternehmen bietet die FHDW kleine

Studiengruppen, intensive Betreuung, effiziente Studienorganisation und

attraktive Karrieremöglichkeiten. Im Wintersemester 2019/2020 waren 2.209

Studierende eingeschrieben. Sie werden von 50 Professoren und zahlreichen

Lehrbeauftragten betreut. Seit ihrer Gründung hatte die FHDW 8.080 Absolventen.

Weitere Informationen unter http://www.fhdw.de.

Pressekontakt:

Prof. Dr. Michael Heuser, Wissenschaftlicher Direktor

Deutsches Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung GmbH

Bahnhofstraße 23 I 35037 Marburg

06421 59078-11 I mailto:michael.heuser@diva.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/142461/5077100

OTS: Deutsches Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung D

IVA