OTS: Deutsches Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung DIVA / ...

- Fast jeder zweite Depotinhaber nutzt einen Neobroker
- Reine Digitalstrategie ohne Altlasten verschafft deutliche Kostenvorteile
- "Payment-for-Order-Flow"-Verbot: Comeback der etablierten Anbieter?
Neobanken wie Trade Republic, Scalable oder Revolut sind in aller Munde.
Konkrete Einblicke in deren Erfolge sind jedoch selten, da sie nicht
börsennotiert und Zahlen kaum verfügbar sind. Das Deutsche Institut für
Vermögensbildung und Alterssicherung (DIVA) wollte deshalb wissen, inwieweit
Neobanken in der Bevölkerung angekommen sind. Dazu befragte es im Juli 2025
gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut INSA-CONSULERE rund 2.000 zufällig
ausgewählte Bürgerinnen und Bürger in Deutschland.
Fast jeder zweite Depotbesitzer nutzt einen Neobroker
Mehr als die Hälfte der Befragten (51,7 Prozent) gab an, über ein oder auch
mehrere Wertpapierdepots zu verfügen, unter diesen 43,0 Prozent (auch) bei einem
Neobroker. Besonders hoch ist der Anteil der Neobroker-Nutzer in den
Altersgruppen bis 29 Jahre (59,1 Prozent) und bis 49 Jahre (58,1 Prozent). Aber
auch unter den über 65-Jährigen sind sie noch mit 10,3 Prozent vertreten.
"Neobanken sind erst seit knapp 10 Jahren am Markt. Die Vollbanklizenz erhielt
etwa Trade Republic Ende 2023. Angesichts dessen ist die Geschwindigkeit der
Marktdurchdringung bemerkenswert. Offensichtlich treffen Neobanken den Nerv der
Menschen, wenn es um ihre Bankgeschäfte geht", erläutert Prof. Dr. Michael
Heuser, Wissenschaftlicher Direktor des DIVA.
Einfach, kostengünstig und attraktive Verzinsung
Die Erfolgsfaktoren der Neobanken sind intuitive Apps für den Handel mit Aktien,
ETFs und Kryptowährungen, eine unkomplizierte Depoteröffnung sowie äußerst
niedrige Gebühren auch für Kleinstaufträge. Mit dem Erwerb der Vollbanklizenz
konnte das Angebot um ein Girokonto und eine Debitkarte erweitert werden. Der
Clou sind nicht zuletzt Guthabenzinsen auf Sichteinlagen in Höhe des EZB-Zinses.
"Die Neobanken haben konsequent die 'grüne Wiese' genutzt und frei von Altlasten
voll auf die digitale Karte gesetzt. Das bringt erhebliche Kostenvorteile, die
den nötigen Freiraum für niedrige Gebühren und die attraktive Guthabenverzinsung
schaffen. Und was die Usability angeht, sind die Apps unschlagbar. Zudem ist es
ihnen gelungen, besser mit den regulatorischen Vorgaben bei der Depot- und
Kontoeröffnung umzugehen", so Heuser.
Banken und Sparkassen reagieren
Die etablierten Banken und Sparkassen spüren den Druck. So bringt die Deutsche
Bank in diesen Tagen ihre überarbeitete Banking-App auf den Markt, um sich
besser auf Klein-Transaktionen einzustellen. Die Sparkassen wollen noch in
diesem Jahr mit einer neuen Trading-App nachziehen. Und die Targo-Bank ist seit
Juli mit ihrem Neobroker "Joe Broker" in Stellung. Derweil setzt die Commerzbank
auf die etablierte Comdirect. Dazu Heuser: "Einfache Apps sind Pflicht. Das ist
aber nicht ausreichend. Man wird sehen, ob die etablierten Anbieter es schaffen,
auch Abwicklungsprozesse wie zum Beispiel Depoteröffnungen zu verschlanken. Und
die Kür bestünde darin, einen Teil der bisherigen Margen an die Kunden
weiterzugeben, um im Preiswettbewerb mitzuhalten."
Kometen oder stabile Planeten?
Wie das Rennen weitergeht, ist aber nicht nur eine Frage der Reaktion der
Wettbewerber, die natürlich ihre Finanzkraft, Erfahrung und Kompetenz einsetzen,
um den Vorsprung der Newcomer aufzuholen. Auch die Neobroker selbst stehen vor
großen Herausforderungen. Es gibt dort keine Beratung, auf die aber viele großen
Wert legen, vor allem wenn es um den langfristigen Vermögensaufbau geht. "Ganz
sicher sind sich viele, die bei Neobanken mit Einzelwerten oder Kryptowährungen
traden, der Risiken dieser Anlageformen nicht bewusst. Man wird sehen, wie die
Reaktionen sind, wenn plötzlich Kursverluste die Laune verderben", sagt Heuser.
Eine weitere Achillesferse ist der Kundenservice, den es faktisch nicht gibt.
Die Menschen sind ausgesprochen empfindlich, wenn bei Unklarheiten mit ihrem
Geld nicht sofort jemand erreichbar ist. Chat-Bots sind da nicht jedermanns
Sache und helfen am Ende oft nicht wirklich. Auch die Stabilität der Plattformen
war in letzter Zeit anfällig. Wenn aber die Kurse schnell sinken und das Depot
via App nicht angesteuert werden kann, ist die Verärgerung groß. Und in
Einzelfällen hat sich auch schon die BaFin mit durchaus rigiden Eingriffen
eingeschaltet, insbesondere wenn es Mängel im Risikomanagement gab.
"Payment-for-Order-Flow"-Verbot: Comeback der etablierten Anbieter?
Die wohl größte Bewährungsprobe für die Neobanken ist aber das im Sommer 2026
anstehende Verbot des so genannten "Payment-for-Order-Flow". Denn bisher
finanzieren sich Neobroker in weiten Teilen aus Rückvergütungen, die sie von
Handelsplätzen (Kurssteller) erhalten - eine Praxis, die wegen ihrer
Intransparenz künftig untersagt sein wird. Was zudem kaum bekannt ist: Die
Preisstellung beim Handel (Kauf- bzw. Verkaufskurse) kann für den Kunden
deutlich ungünstiger sein als bei anderen Instituten. Günstigen Odergebühren und
Guthabenzinsen würden dann möglicherweise höhere Kosten aus überhöhten
Handelsmargen gegenüberstehen. Für den Kunden lässt sich dies nur überprüfen,
wenn er zum Zeitpunkt der Order-Ausführung einen Kursvergleich mit anderen
Plattformen hat. Das ist viel Aufwand. Hinzu kommt: Die meisten Nutzer hegen
mangels Kenntnis überhaupt keinen Verdacht.
Fest steht in jedem Falle: Den Neobanken bricht mit dem Verbot die wichtigste
Einnahmequelle weg. Ihre Reaktionsmöglichkeiten sind begrenzt. Mit
Gebührenerhöhungen verlieren sie Wettbewerbsvorteile. Ein Versuch, die Aufgaben
des Börsenmaklers selbst wahrzunehmen und so die Handelsmarge zu bestimmen und
einzustreichen, könnte wegen der damit verbundenen Interessenkonflikte die
Aufsichtsbehörden auf den Plan rufen. Dazu Heuser: "Die Karten im Wettbewerb
werden durch das Verbot ganz neu gemischt, möglicherweise wandern Trümpfe zurück
in die Hände der etablierten Anbieter. Das gilt vor allem dann, wenn diese in
den Schlüsselbereichen ihre Hausaufgaben machen und so mit den Neobanken
gleichziehen können."
Die aktuelle Umfrage zum Deutschen Geldanlage-Index (DIVAX Geldanlage) wurde im
Auftrag des DIVA im Juli 2025 von INSA-CONSULERE durchgeführt. Befragt wurden
ca. 2.000 Personen in Deutschland. Alle Ergebnisse sind auf der Website des DIVA
(https://diva.de/umfragen) zu finden.
