OTS: die Bayerische / Die Bayerische stärkt Ertragskraft und Eigenkapital: ...

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Die Bayerische stärkt Ertragskraft und Eigenkapital: Deutlicher

Gewinnsprung bei Konzernmutter BY und Komposittochter BA (FOTO)

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München (ots) - BY verdoppelt Jahresüberschuss auf 9,2 Mio. Euro / BA steigert

Ergebnis vor Ergebnisabführung um mehr als 400 Prozent auf 4,1 Mio. Euro /

Laufende Beiträge der Versicherungsgesellschaften steigen auf 566,7 Mio. Euro /

Laufende Beiträge im Lebensversicherungsgeschäft wachsen mit 7,9 Prozent

deutlich stärker als der Markt / Kapitalbasis der Muttergesellschaft erreicht

Rekordwert von 284,2 Mio. Euro

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Die Versicherungsgruppe die Bayerische hat das Geschäftsjahr 2025 mit deutlichen

Fortschritten bei Ertragskraft, Eigenkapital und operativer Steuerung

abgeschlossen. Besonders prägend waren der Gewinnsprung der Muttergesellschaft

BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G., die deutliche

Ergebnisverbesserung des Kompositversicherers BA die Bayerische Allgemeine

Versicherung AG sowie die gestiegene Kapitalbasis der Muttergesellschaft.

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Auch die laufenden Beiträge entwickelten sich positiv: Die laufenden Beiträge

der Versicherungsgesellschaften der Bayerischen stiegen 2025 insgesamt auf 566,7

Mio. Euro nach 526,7 Mio. Euro im Vorjahr. Das entspricht einem Wachstum von 7,6

Prozent. Im Lebensversicherungsgeschäft legten die laufenden Beiträge um 7,9

Prozent zu und entwickelten sich damit deutlich stärker als der vom GDV

ausgewiesene Markttrend. Im deutschen Lebensversicherungsmarkt stiegen die

laufenden Beiträge 2025 lediglich um 0,1 Prozent.

Die gebuchten Beiträge der Gruppe beliefen sich 2025 auf 804,9 Mio. Euro. Die

Entwicklung ist wesentlich durch die bewusste Normalisierung des

Einmalbeitragsgeschäfts geprägt. Strategisch lag der Fokus 2025 stärker auf

laufenden Beiträgen, Beitragsqualität, Ergebnisverbesserung und Kapitalstärkung

als auf kurzfristigem Beitragsvolumen.

Konzernmutter BY: Jahresüberschuss verdoppelt, Kapitalbasis auf Rekordniveau

Die Konzernmutter BY erzielte 2025 einen Jahresüberschuss von 9,2 Mio. Euro nach

4,4 Mio. Euro im Vorjahr. Das Eigenkapital der Konzernmutter erhöhte sich auf

195,2 Mio. Euro. Die Kapitalbasis insgesamt erreichte mit 284,2 Mio. Euro einen

neuen Rekordwert.

Auch das Neugeschäft entwickelte sich deutlich positiv. Die Beitragssumme im

Neugeschäft hat sich mit 1.217,8 Mio. Euro nach 623,8 Mio. Euro im Vorjahr

nahezu verdoppelt. Die laufenden Beiträge der BY stiegen um 29,8 Prozent auf

69,1 Mio. Euro. Der Vertragsbestand im selbst abgeschlossenen

Versicherungsgeschäft stieg auf 122.000 Verträge nach 110.000 Verträgen im

Vorjahr.

Die Entwicklung steht auch im Zusammenhang mit der bereits 2024 eingeleiteten

Refokussierung des Geschäfts. Nach dem außergewöhnlichen Einmalbeitragseffekt

des Vorjahres lag der Schwerpunkt 2025 bewusst auf tragfähigem Neugeschäft,

laufender Beitragsentwicklung und einer weiteren Stärkung der Substanz.

"Die BY hat 2025 bewusst Beitragsqualität vor kurzfristiges Volumen gestellt.

Entscheidend ist für uns nicht Wachstum um jeden Preis, sondern Geschäft, das

langfristig trägt. Die nahezu verdoppelte Beitragssumme im Neugeschäft, der

deutlich höhere Jahresüberschuss und die gestärkte Kapitalbasis zeigen: Die

Gesellschaft gewinnt weiter an Substanz", sagt Dr. Herbert Schneidemann,

Vorstandsvorsitzender der Bayerischen.

Komposittochter BA: Ergebnis deutlich verbessert, Combined Ratio bei 90,5

Prozent

Der Kompositversicherer BA steigerte sein Ergebnis vor Ergebnisabführung um mehr

als 400 Prozent auf 4,1 Mio. Euro. Die Combined Ratio brutto sank infolge

konsequenter Portfoliosteuerung und eines günstigen Schadenumfelds auf 90,5

Prozent. Gleichzeitig wuchsen die gebuchten Beiträge um rund 7 Prozent auf 251

Mio. Euro. Damit entwickelte sich das Beitragswachstum in etwa auf dem Niveau

des Schaden- und Unfallversicherungsmarkts. Die BA hat damit Profitabilität und

Wachstum gleichermaßen verbessert.

Strategisch setzt die BA auf selektives, profitables Wachstum und

zielgruppenspezifische Lösungen. Das Produkt PrimeHome samt Präventionsstrategie

wird am Markt bereits sehr gut angenommen.

"Die BA hat ihre operative Ertragskraft deutlich verbessert und gleichzeitig

Wachstum erzielt. Das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis jahrelanger Arbeit

an Portfolio, Prozessen und Steuerung. Eine Combined Ratio von 90,5 Prozent

zeigt, dass unser Kompositgeschäft heute deutlich robuster aufgestellt ist",

sagt Martin Gräfer, Vorstandsvorsitzender der BA.

Lebentochter BL: Höhere Beiträge, stärkere Kapitalbasis, planmäßiger Umbau des

Vorsorgegeschäfts

Die BL die Bayerische Lebensversicherung AG steht 2025 für den planmäßigen Umbau

des Lebensversicherungsgeschäfts. Die gebuchten Bruttobeiträge stiegen auf 420,9

Mio. Euro nach 408,6 Mio. Euro im Vorjahr. Der Vertragsbestand lag weiterhin bei

rund 239.000 Verträgen. Das Eigenkapital erhöhte sich deutlich auf 113,2 Mio.

Euro nach 93,2 Mio. Euro.

Die Beitragssumme im Neugeschäft lag bei 1.072,6 Mio. Euro nach 1.223,3 Mio.

Euro im Vorjahr. Die Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko der

Versicherungsnehmer stiegen auf 1.088,0 Mio. Euro nach 1.066,3 Mio. Euro.

Die Entwicklung ist vor dem Hintergrund des veränderten strategischen Fokus zu

sehen. Die BL ist heute stärker auf Altersvorsorge, fondsgebundene Vorsorge und

die Steuerung bestehender Verpflichtungen ausgerichtet. Das biometrische

Geschäft, insbesondere die Berufsunfähigkeitsversicherung, liegt bei der

Muttergesellschaft BY und weist eine andere Ergebnislogik auf als

kapitalmarktnahe Altersvorsorgeprodukte. Im Mittelpunkt stehen damit die klare

Fokussierung auf moderne Vorsorgelösungen, die Stärkung der Kapitalbasis und

eine langfristig tragfähige Aufstellung der Gesellschaft.

"Die BL ist die Werkbank der neuen Vorsorge. Hier geht es darum, Bestand solide

zu steuern, Neugeschäft gezielt auszurichten, Kapitalmarktentwicklungen zu

verarbeiten und das Vorsorgegeschäft Schritt für Schritt auf langfristig

tragfähige Lösungen auszurichten", sagt Dr. Herbert Schneidemann.

Assekurata bestätigt gestärkte Kapital- und Sicherheitslage

Die aktuellen Assekurata-Bewertungen bestätigen die gestärkte Kapital- und

Sicherheitslage der Gesellschaften. Die BA die Bayerische Allgemeine

Versicherung AG wurde erneut mit "A" und stabilem Ausblick bewertet. Bei der BL

die Bayerische Lebensversicherung AG wurde die Sicherheitslage erneut als

"exzellent" eingestuft. Die BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G.

verbesserte ihre Sicherheitslage ebenfalls auf "exzellent".

Die Bewertungen stützen damit zentrale Botschaften des Geschäftsjahres 2025: Die

Muttergesellschaft BY hat ihre Kapitalbasis deutlich ausgebaut, die BA ihre

operative Ertragskraft sichtbar verbessert und die BL ihre Sicherheitslage auf

sehr hohem Niveau gehalten. Ergänzend wurde auch das Nachhaltigkeitsrating der

Bayerischen erneut mit "AA" und damit als "sehr gut" bestätigt.

Vertriebsbasis deutlich ausgebaut

Auch die Zahl der direkt an die Bayerische angebundenen Beraterinnen und Berater

ist 2025 deutlich gestiegen. Gemeinsam mit dem Exklusivvertrieb und den bei der

Tochtergesellschaft compexx Finanz AG angebundenen Versicherungs- und

Vorsorgefachleuten umfasst das direkte Partnernetz aktuell mehr als 1.400

Partnerinnen und Partner.

"Persönliche Beratung wird gerade in Zeiten staatlicher Reformen und zunehmender

Unsicherheit weiter an Bedeutung gewinnen. Unsere Aufgabe ist es, diese Beratung

mit digitalen Prozessen, KI-gestützter Unterstützung und konkreten Vorsorge- und

Präventionslösungen zu stärken. Genau darin sehen wir einen wichtigen

Wachstumstreiber für die kommenden Jahre", ergänzt Martin Gräfer.

Über die Bayerische

Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den

Gesellschaften BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G.

(Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der

Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG sowie der BBV

Holding AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen knapp 804,9 Mio.

Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich. Es werden zudem

Kapitalanlagen von über 4,1 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000

persönliche Berater stehen, den rund 1,1 Millionen Kunden der Bayerischen

bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat im aktuellen

Unternehmensrating 2026 der Konzernmuttergesellschaft die Qualitätsnote A+

("sehr gut") erteilt und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über dem

Branchendurchschnitt liegende Finanzstärke. Auch die BL die Bayerische

Lebensversicherung AG erzielte im Unternehmensrating erneut ein A+. Die BA die

Bayerische Allgemeine AG wird im Bonitätsrating ebenfalls mit A bewertet. Im

Nachhaltigkeitsrating der Agentur wurde die Versicherungsgruppe mit AA

ausgezeichnet.

Pressekontakt:

Pressestelle der Unternehmensgruppe die Bayerische

Felicitas Eckert, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,

Telefon (089) 6787-8257,

E-Mail: mailto:presse@diebayerische.de, Internet: http://www.diebayerische.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/36847/6309680

OTS: die Bayerische