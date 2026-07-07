OTS: die Bayerische / Die Bayerische stärkt Ertragskraft und Eigenkapital: ...
Die Bayerische stärkt Ertragskraft und Eigenkapital: Deutlicher
Gewinnsprung bei Konzernmutter BY und Komposittochter BA (FOTO)
München (ots) - BY verdoppelt Jahresüberschuss auf 9,2 Mio. Euro / BA steigert
Ergebnis vor Ergebnisabführung um mehr als 400 Prozent auf 4,1 Mio. Euro /
Laufende Beiträge der Versicherungsgesellschaften steigen auf 566,7 Mio. Euro /
Laufende Beiträge im Lebensversicherungsgeschäft wachsen mit 7,9 Prozent
deutlich stärker als der Markt / Kapitalbasis der Muttergesellschaft erreicht
Rekordwert von 284,2 Mio. Euro
Die Versicherungsgruppe die Bayerische hat das Geschäftsjahr 2025 mit deutlichen
Fortschritten bei Ertragskraft, Eigenkapital und operativer Steuerung
abgeschlossen. Besonders prägend waren der Gewinnsprung der Muttergesellschaft
BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G., die deutliche
Ergebnisverbesserung des Kompositversicherers BA die Bayerische Allgemeine
Versicherung AG sowie die gestiegene Kapitalbasis der Muttergesellschaft.
Auch die laufenden Beiträge entwickelten sich positiv: Die laufenden Beiträge
der Versicherungsgesellschaften der Bayerischen stiegen 2025 insgesamt auf 566,7
Mio. Euro nach 526,7 Mio. Euro im Vorjahr. Das entspricht einem Wachstum von 7,6
Prozent. Im Lebensversicherungsgeschäft legten die laufenden Beiträge um 7,9
Prozent zu und entwickelten sich damit deutlich stärker als der vom GDV
ausgewiesene Markttrend. Im deutschen Lebensversicherungsmarkt stiegen die
laufenden Beiträge 2025 lediglich um 0,1 Prozent.
Die gebuchten Beiträge der Gruppe beliefen sich 2025 auf 804,9 Mio. Euro. Die
Entwicklung ist wesentlich durch die bewusste Normalisierung des
Einmalbeitragsgeschäfts geprägt. Strategisch lag der Fokus 2025 stärker auf
laufenden Beiträgen, Beitragsqualität, Ergebnisverbesserung und Kapitalstärkung
als auf kurzfristigem Beitragsvolumen.
Konzernmutter BY: Jahresüberschuss verdoppelt, Kapitalbasis auf Rekordniveau
Die Konzernmutter BY erzielte 2025 einen Jahresüberschuss von 9,2 Mio. Euro nach
4,4 Mio. Euro im Vorjahr. Das Eigenkapital der Konzernmutter erhöhte sich auf
195,2 Mio. Euro. Die Kapitalbasis insgesamt erreichte mit 284,2 Mio. Euro einen
neuen Rekordwert.
Auch das Neugeschäft entwickelte sich deutlich positiv. Die Beitragssumme im
Neugeschäft hat sich mit 1.217,8 Mio. Euro nach 623,8 Mio. Euro im Vorjahr
nahezu verdoppelt. Die laufenden Beiträge der BY stiegen um 29,8 Prozent auf
69,1 Mio. Euro. Der Vertragsbestand im selbst abgeschlossenen
Versicherungsgeschäft stieg auf 122.000 Verträge nach 110.000 Verträgen im
Vorjahr.
Die Entwicklung steht auch im Zusammenhang mit der bereits 2024 eingeleiteten
Refokussierung des Geschäfts. Nach dem außergewöhnlichen Einmalbeitragseffekt
des Vorjahres lag der Schwerpunkt 2025 bewusst auf tragfähigem Neugeschäft,
laufender Beitragsentwicklung und einer weiteren Stärkung der Substanz.
"Die BY hat 2025 bewusst Beitragsqualität vor kurzfristiges Volumen gestellt.
Entscheidend ist für uns nicht Wachstum um jeden Preis, sondern Geschäft, das
langfristig trägt. Die nahezu verdoppelte Beitragssumme im Neugeschäft, der
deutlich höhere Jahresüberschuss und die gestärkte Kapitalbasis zeigen: Die
Gesellschaft gewinnt weiter an Substanz", sagt Dr. Herbert Schneidemann,
Vorstandsvorsitzender der Bayerischen.
Komposittochter BA: Ergebnis deutlich verbessert, Combined Ratio bei 90,5
Prozent
Der Kompositversicherer BA steigerte sein Ergebnis vor Ergebnisabführung um mehr
als 400 Prozent auf 4,1 Mio. Euro. Die Combined Ratio brutto sank infolge
konsequenter Portfoliosteuerung und eines günstigen Schadenumfelds auf 90,5
Prozent. Gleichzeitig wuchsen die gebuchten Beiträge um rund 7 Prozent auf 251
Mio. Euro. Damit entwickelte sich das Beitragswachstum in etwa auf dem Niveau
des Schaden- und Unfallversicherungsmarkts. Die BA hat damit Profitabilität und
Wachstum gleichermaßen verbessert.
Strategisch setzt die BA auf selektives, profitables Wachstum und
zielgruppenspezifische Lösungen. Das Produkt PrimeHome samt Präventionsstrategie
wird am Markt bereits sehr gut angenommen.
"Die BA hat ihre operative Ertragskraft deutlich verbessert und gleichzeitig
Wachstum erzielt. Das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis jahrelanger Arbeit
an Portfolio, Prozessen und Steuerung. Eine Combined Ratio von 90,5 Prozent
zeigt, dass unser Kompositgeschäft heute deutlich robuster aufgestellt ist",
sagt Martin Gräfer, Vorstandsvorsitzender der BA.
Lebentochter BL: Höhere Beiträge, stärkere Kapitalbasis, planmäßiger Umbau des
Vorsorgegeschäfts
Die BL die Bayerische Lebensversicherung AG steht 2025 für den planmäßigen Umbau
des Lebensversicherungsgeschäfts. Die gebuchten Bruttobeiträge stiegen auf 420,9
Mio. Euro nach 408,6 Mio. Euro im Vorjahr. Der Vertragsbestand lag weiterhin bei
rund 239.000 Verträgen. Das Eigenkapital erhöhte sich deutlich auf 113,2 Mio.
Euro nach 93,2 Mio. Euro.
Die Beitragssumme im Neugeschäft lag bei 1.072,6 Mio. Euro nach 1.223,3 Mio.
Euro im Vorjahr. Die Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko der
Versicherungsnehmer stiegen auf 1.088,0 Mio. Euro nach 1.066,3 Mio. Euro.
Die Entwicklung ist vor dem Hintergrund des veränderten strategischen Fokus zu
sehen. Die BL ist heute stärker auf Altersvorsorge, fondsgebundene Vorsorge und
die Steuerung bestehender Verpflichtungen ausgerichtet. Das biometrische
Geschäft, insbesondere die Berufsunfähigkeitsversicherung, liegt bei der
Muttergesellschaft BY und weist eine andere Ergebnislogik auf als
kapitalmarktnahe Altersvorsorgeprodukte. Im Mittelpunkt stehen damit die klare
Fokussierung auf moderne Vorsorgelösungen, die Stärkung der Kapitalbasis und
eine langfristig tragfähige Aufstellung der Gesellschaft.
"Die BL ist die Werkbank der neuen Vorsorge. Hier geht es darum, Bestand solide
zu steuern, Neugeschäft gezielt auszurichten, Kapitalmarktentwicklungen zu
verarbeiten und das Vorsorgegeschäft Schritt für Schritt auf langfristig
tragfähige Lösungen auszurichten", sagt Dr. Herbert Schneidemann.
Assekurata bestätigt gestärkte Kapital- und Sicherheitslage
Die aktuellen Assekurata-Bewertungen bestätigen die gestärkte Kapital- und
Sicherheitslage der Gesellschaften. Die BA die Bayerische Allgemeine
Versicherung AG wurde erneut mit "A" und stabilem Ausblick bewertet. Bei der BL
die Bayerische Lebensversicherung AG wurde die Sicherheitslage erneut als
"exzellent" eingestuft. Die BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G.
verbesserte ihre Sicherheitslage ebenfalls auf "exzellent".
Die Bewertungen stützen damit zentrale Botschaften des Geschäftsjahres 2025: Die
Muttergesellschaft BY hat ihre Kapitalbasis deutlich ausgebaut, die BA ihre
operative Ertragskraft sichtbar verbessert und die BL ihre Sicherheitslage auf
sehr hohem Niveau gehalten. Ergänzend wurde auch das Nachhaltigkeitsrating der
Bayerischen erneut mit "AA" und damit als "sehr gut" bestätigt.
Vertriebsbasis deutlich ausgebaut
Auch die Zahl der direkt an die Bayerische angebundenen Beraterinnen und Berater
ist 2025 deutlich gestiegen. Gemeinsam mit dem Exklusivvertrieb und den bei der
Tochtergesellschaft compexx Finanz AG angebundenen Versicherungs- und
Vorsorgefachleuten umfasst das direkte Partnernetz aktuell mehr als 1.400
Partnerinnen und Partner.
"Persönliche Beratung wird gerade in Zeiten staatlicher Reformen und zunehmender
Unsicherheit weiter an Bedeutung gewinnen. Unsere Aufgabe ist es, diese Beratung
mit digitalen Prozessen, KI-gestützter Unterstützung und konkreten Vorsorge- und
Präventionslösungen zu stärken. Genau darin sehen wir einen wichtigen
Wachstumstreiber für die kommenden Jahre", ergänzt Martin Gräfer.
Über die Bayerische
Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den
Gesellschaften BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G.
(Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der
Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG sowie der BBV
Holding AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen knapp 804,9 Mio.
Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich. Es werden zudem
Kapitalanlagen von über 4,1 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000
persönliche Berater stehen, den rund 1,1 Millionen Kunden der Bayerischen
bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat im aktuellen
Unternehmensrating 2026 der Konzernmuttergesellschaft die Qualitätsnote A+
("sehr gut") erteilt und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über dem
Branchendurchschnitt liegende Finanzstärke. Auch die BL die Bayerische
Lebensversicherung AG erzielte im Unternehmensrating erneut ein A+. Die BA die
Bayerische Allgemeine AG wird im Bonitätsrating ebenfalls mit A bewertet. Im
Nachhaltigkeitsrating der Agentur wurde die Versicherungsgruppe mit AA
ausgezeichnet.
Pressekontakt:
Pressestelle der Unternehmensgruppe die Bayerische
Felicitas Eckert, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,
Telefon (089) 6787-8257,
E-Mail: mailto:presse@diebayerische.de, Internet: http://www.diebayerische.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/36847/6309680
OTS: die Bayerische