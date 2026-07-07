OTS: Diplomatic Council - Diplomatischer Rat / Think Tank DCQL warnt ...

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Think Tank DCQL warnt Finanzbranche vor Quantum Crime
Frankfurt (ots) -
- Diplomatic Council Quantum Leap (DCQL) fordert verstärkte Zusammenarbeit von
Aufsichtsbehörden, Banken und Rechenzentrumsbetreibern zur beschleunigten
Vorbereitung auf das Quantenzeitalter
- Chairman Harald A. Summa: "Die nächste Cyberkrise könnte schneller kommen als
viele denken"
- Quantensicherheitsexperte Dr. Florian Fröwis: "Post-Quantum Cryptography muss
jetzt ausgerollt werden. Für dauerhafte Sicherheit wird ein zusätzlicher
physikalischer Layer benötigt."
- Bankvorstand Jürgen Fiedler: "Viele in der Branche unterschätzen, dass sich
mit der Quantentechnologie eine fundamentale Herausforderung für die
Sicherheit digitaler Infrastrukturen abzeichnet. Wer erst reagiert, wenn diese
Risiken unmittelbar sichtbar werden, handelt zu spät."
Die Initiative Diplomatic Council Quantum Leap (DCQL) appelliert an die
Aufsichtsbehörden der Finanzbranche sowie Banken, Versicherungen, Börsen und die
Betreiber von Finanzrechenzentren, Quantensicherheit als strategisches Cyber-
und operationelles Risiko in den Risikoregistern zu verankern und mit hoher
Priorität zu behandeln. Nach Ansicht der Experteninitiative wird die Bedrohung
durch Quantum Crime von vielen Marktteilnehmern unterschätzt. Im Vordergrund
steht dabei die Befürchtung, dass Quantencomputer künftig
Verschlüsselungsalgorithmen, die heute noch als sicher gelten, knacken könnten
und damit im großen Stil an vertrauliche Bankdaten herankämen. "Der sogenannte
Q-Day könnte schneller kommen als viele es für möglich halten", mahnt
DCQL-Chairman Harald A. Summa zur Eile. Betroffen wären beispielsweise der
Online-Banking-Zugang, der Zahlungsverkehr, Kreditkarten- und
Geldautomatensysteme, der Börsen- und Wertpapierhandel, der Interbankenverkehr
über SWIFT, die Kommunikation zwischen Banken und Rechenzentren sowie digitale
Signaturen für Transaktionen und Verträge.
Auslöser der aktuellen Warnung sind die jüngsten Entwicklungen rund um das
KI-System "Mythos" von Anthropic. Das System hat innerhalb kürzester Zeit
Tausende kritischer Sicherheitslücken in Softwareprodukten identifiziert.
Darunter befanden sich Schwachstellen, die teilweise seit mehr als 20 Jahren
unentdeckt geblieben waren.
"Mythos hat gezeigt, wie schnell vermeintlich sichere IT-Systeme plötzlich im
Feuer stehen können", erklärt Jürgen Fiedler, Mitglied des Vorstands und Chief
Risk Officer der FNZ Bank sowie langjähriger Chief Risk Officer bei der
Deutschen Bank mit mehr als 25 Jahren internationaler Erfahrung im
Risikomanagement und regulatorischen Umfeld. Fiedler, der sich bei DCQL als
Risikofachmann engagiert, weiß aus zahlreichen Gesprächen auf Vorstandsebene in
der Finanzbranche: "Die Bedrohung durch KI ist nicht mehr hypothetisch. Die
Geschwindigkeit, mit der Schwachstellen identifiziert und ausgenutzt werden
können, verändert die Risikolandschaft bereits heute. Cyberresilienz ist damit
nicht mehr nur eine Frage der IT-Sicherheit einzelner Institute, sondern ein
wesentlicher Faktor für die Stabilität des gesamten Finanzsystems. Dasselbe gilt
für Quantentechnologie: Die Bedrohung wird erkannt, ihre potenzielle Tragweite
für Verschlüsselung und Datensicherheit jedoch häufig noch unterschätzt. Aus
Sicht des Risikomanagements erleben wir derzeit keine evolutionäre, sondern eine
strukturelle Veränderung der Bedrohungslage, durch KI ebenso wie durch
Quantentechnologie."
Finanzbranche sollte bei Quantensicherheit mehr Gas geben
"Die Finanzbranche sollte beim Thema Quantensicherheit mehr Gas geben",
empfiehlt Dr. Florian Fröwis, Director Quantum Security bei DCQL und Fachexperte
für Quantum-Safe Solutions bei ID Quantique, einem Pionier in Sachen
Quantentechnologie, der zu IonQ gehört. Er begründet dies mit dem sogenannten
"Harvest Now, Decrypt Later"-Szenario (HNDL). Dabei werden verschlüsselte Daten
bereits heute abgefangen und gespeichert, um sie in Zukunft mit leistungsfähigen
Quantencomputern zu entschlüsseln. Internationale Sicherheitsbehörden und
Standardisierungsgremien wie das US-amerikanische National Institute of
Standards and Technology (NIST) warnen seit Jahren vor diesem Risiko. Doch die
Geschwindigkeit, mit der die Branche auf diese zunehmend reale Bedrohung
reagiert, variiert je nach Institut.
Quantensicherheitsexperte Dr. Florian Fröwis hat dabei festgestellt, dass viele
Banken unabhängig voneinander an Lösungen arbeiten, was zu einem "globalen Kampf
um die Spezialisten" geführt habe. "Besser wäre ein untereinander und mit den
Regulierungsbehörden abgestimmtes gemeinsames Vorgehen", rät er. In Deutschland
arbeitet hierzu die Deutsche Kreditwirtschaft (DK), in der sich die Deutsche
Bank, die Commerzbank sowie Sparkassen und Genossenschaftsbanken organisiert
haben, eng mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
zusammen, lobt Fröwis. Besonders zu begrüßen seien die konkreten
branchenspezifischem Analysen and Vorschläge, insbesondere der Einsatz von
vorverteilten symmetrischen Schlüsseln, sogenannten "Pre-Shared Keys", auch wenn
im DK-Positionspapier die Verteilung als ein noch ungelöstes Problem dargestellt
wird.
Vereinfacht gesagt handelt es sich dabei um Schlüssel, die Computer bereits vor
dem eigentlichen Datenaustausch sicher miteinander teilen, um sie anschließend
für eine besonders widerstandsfähige Verschlüsselung nutzen zu können. Genau
dieser Austausch erfolgt heute meist über Verfahren, die künftige
Quantencomputer angreifen könnten.
Dr. Florian Fröwis: "Historische Chance für die Sicherheitsarchitektur der
Finanzwirtschaft"
Dr. Florian Fröwis sieht die Herausforderungen, die mit der Umstellung auf
Quantensicherheit verbunden sind, als historische Chance, die über Jahrzehnte
gewachsene IT-Sicherheitsarchitektur der Finanzinstitute neu zu überdenken. Sein
Credo: Nicht nur die Verschlüsselungsverfahren austauschen, sondern eine neue
Plattform für quantensicheren Schlüsselaustausch etablieren, was einer
Automatisierung der im DK-Positionspapier geforderten Pre-Shared Keys
entspricht.
Er begründet: Der Wechsel auf Post-Quantum Cryptography (PQC), also
quantensichere kryptographische Verfahren, sei zwar wichtig, aber letztlich
werde dabei nur ein Algorithmus durch einen neuen ersetzt, der nach heutigem
Kenntnisstand quantensicher ist. Doch egal, welche ausgefeilten PQC-Algorithmen
eingesetzt werden, könne deren Sicherheit nicht mathematisch bewiesen werden,
sondern beruhe lediglich auf Abschätzungen und Expertenmeinungen. "Im
Umkehrschluss bedeutet dies, dass HNDL mit PQC immer ein Risiko bleiben wird.
Sollte sich ein PQC-Algorithmus als angreifbar herausstellen, verlieren damit
verschlüsselte Daten auch rückwirkend ihre Vertraulichkeit", umreißt Fröwis die
Dimension der Bedrohung durch Quantum Crime.
Zudem werde der bloße Algorithmen-Tausch langfristig zu nachteiligen
Kompromissen zwischen der Sicherheit und der Verfügbarkeit von Services führen.
Da die PQC-Algorithmen tendenziell immer aufwendiger würden, stießen wichtige
Kommunikationsprotokolle wie IPsec oder TLS an ihre Grenzen und
geschäftskritische Services könnten ausfallen. Weitsichtiger sei es, den
Schlüsselaustausch modular über eine eigene Plattform zu betreiben. Damit kann
beides gleichzeitig erreicht werden: Sicherheit und Ausfallsicherheit und es
löst das Pre-Shared-Keying-Problem, das Die Deutsche Kreditwirtschaft in ihrem
"Position Paper of the German Banking Industry Committee on the Impact of the
Development of Quantum Computers" vom Mai letzten Jahres beschreibt.
Langfristig sicher sind nur quantengeschützte Glasfaser-Infrastrukturen
Langfristig sicher sei nur der zügige Aufbau einer neuen quantengeschützten
Infrastruktur nach dem Vorbild von JP Morgan Chase; die größte Bank der USA gilt
als Vorreiter auf diesem Gebiet. Die sogenannte Duale Strategie sieht vor, PQC
durch eine physikalische Technologie über optische Netzwerke (Glasfaser und
Satellit) zu ergänzen. Dr. Florian Fröwis spricht von einem "neuen Layer, der
Quantenangriffe physikalisch unmöglich" mache. "Diese Technologie heißt
'Quanten-Schlüsselverteilung', ist mathematisch beweisbar sicher und neben PQC
die ideale Ergänzung in der vorgeschlagenen Schlüsselverteil-Plattform",
argumentiert der Experte. Der Fachterminus dafür lautet "Quantum Key
Distribution" (QKD). Dadurch werde auch die DK-Forderung nach langfristig
sicheren Schlüsseln erfüllt.
Auf QKD-Basis könne das Verschlüsselungsverfahren jederzeit an steigende
Sicherheitsanforderungen aufgrund von Fortschritten bei der Quantentechnologie
angepasst werden, betont der Experte. Fröwis: "Diese Krypto-Agilität ist
notwendig, um den Finanzsektor dauerhaft vor Quantum Crime zu schützen." Wie
angreifbar bloße Software-Verfahren seien, habe Mythos "auf erschreckende Weise"
vorgeführt.
"Es bleibt zu hoffen, dass die Branche vom Mythos-Moment gelernt und sowohl bei
Künstlicher Intelligenz als auch bei Quantensicherheit aufs Gaspedal drückt",
sagt DCQL-Chef Harald A. Summa. Er verweist auf Untersuchungen, wonach nicht
einmal fünf Prozent der Bank-Websites quantensicher seien. "Der noch wichtigere
Umbau der IT-Kernbanksysteme etwa für den Zahlungsverkehr hinkt bei praktisch
allen Finanzinstituten der Planung weit hinterher", weiß er aus Gesprächen mit
vielen Bankvorständen.
Jürgen Fiedler ergänzt: "Die Finanzbranche wird bei Künstlicher Intelligenz und
Quantencomputing häufig von falschen Annahmen geleitet. Viele Strategien
orientierten sich an linearen technologischen Verbesserungen. Tatsächlich ist
jedoch mit einer exponentiellen Entwicklung zu rechnen."
Alle KRITIS-Betreiber sind betroffen
Die Quantum-Crime-Gefahr betrifft alle Unternehmen und Öffentlichen
Verwaltungen, betont DCQL. Zwar sei die Finanzbranche besonders gefährdet, weil
Banken, Zahlungsdienstleister und Versicherungen hochsensible Daten verwalten,
deren Vertraulichkeit über Jahrzehnte hinweg gewährleistet sein müsse. "Aber
letztlich ist jeder KRITIS-Betreiber gefordert", erklärt Harald A. Summa. Zu den
Kritischen Infrastrukturen (KRITIS) gehören beispielsweise auch Einrichtungen
der Energie- und Wasserversorgung, das Gesundheitswesen und die
Telekommunikation, deren Ausfall erhebliche Folgen für die öffentliche
Sicherheit, die Wirtschaft und das tägliche Leben der Bevölkerung hätte.
Die Initiative Diplomatic Council Quantum Leap bietet Behörden,
Aufsichtsstellen, Finanzinstituten und Betreibern kritischer Infrastrukturen an,
unabhängige Experten aus den Bereichen Post-Quantum-Kryptografie,
Quantennetzwerke, Kryptographie-Migration und Cybersecurity zur Verfügung zu
stellen, um entsprechende Initiativen zu unterstützen.
Zugleich ist die DCQL-Initiative selbst in enger Kooperation mit dem Deutschen
Internet Exchange (DE-CIX) damit befasst, in Frankfurt eine quantensichere
Kommunikations-Infrastruktur für die Finanzwelt zu errichten, die den
Anforderungen der Deutschen Kreditwirtschaft DK genügt. Der Secure Frankfurt
Financial Exchange bietet quantensichere Datenübermittlung "as-a-Service" an
(QaaS). Das hat für die Institute den Vorteil, dass sie nicht selbst eine neue
technische Infrastruktur errichten und betreiben müssen, sondern
Quantensicherheit als Service beziehen können. Dadurch profitieren sie auch
unmittelbar von allen Fortschritten in der Resilienz gegenüber Quantenangriffen,
die vom Secure Frankfurt Financial Exchange umgesetzt werden.
Der Secure Frankfurt Financial Exchange (FFX) ist eine souveräne, quantensichere
Daten-Infrastruktur- und Plattforminitiative für den Finanzsektor. Ziel dieses
Projekts ist es, unter der Führung der Initiative Diplomatic Council Quantum
Leap (DCQL), Finanzinstitute vor Cyber-Bedrohungen durch künftige
Quantencomputer zu schützen. Um sensible Finanzdaten gegen das Knacken moderner
Verschlüsselungen durch Quantencomputer abzusichern, setzt die FFX-Plattform auf
eine quantensichere Key Distribution Platform (KDP), die dem Finanzsektor auf
Mietbasis ("as-a-Service") zur Verfügung gestellt wird. Der FFX ist Teil einer
umfassenderen Strategie, die neben der sicheren Dateninfrastruktur auch den
Aufbau einer souveränen "KI-Fabrik Frankfurt Rhein-Main" gemeinsam mit Nvidia
umfasst.
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mailto:team@euromarcom.de, http://www.euromarcom.de
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