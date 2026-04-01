OTS: DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG / Deutscher ...
Deutscher Versicherungs-Award 2026 / Wer schützt am besten? 40
Versicherer überzeugen bei Leistung, Preis und Service
Berlin (ots) - Was taugt eine Versicherung im Ernstfall? Diese Frage steht im
Zentrum des Deutschen Versicherungs-Awards (DVA), den die Ratingagentur Franke
und Bornberg, das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) und der
Nachrichtensender ntv heute zum neunten Mal vergeben.
40 Anbieter werden in 37 Kategorien ausgezeichnet - von der
Berufsunfähigkeitsversicherung über die private Krankenversicherung bis zur
Kfz-Police. Die Preisverleihung findet am Abend in der Bertelsmann-Repräsentanz
in Berlin statt.
(Veröffentlichungshinweis: Online-Artikel und Film unter http://www.ntv.de/tests
; alle Award-Informationen unter http://www.vers-award.de )
Der gesamte Markt auf dem Prüfstand
Franke und Bornberg hat für den diesjährigen Award über 12.000 Tarife aus allen
untersuchten Kategorien analysiert. Bewertet wird nicht nach Selbstauskunft der
Versicherer, sondern ausschließlich anhand der tatsächlichen
Versicherungsbedingungen, der Unternehmensbilanzen und der Beiträge.
Herangezogen wird dabei der gesamte Markt in den jeweiligen Kategorien. Nur die
bestbewerteten Tarife schaffen es in die engere Auswahl für den Deutschen
Versicherungs-Award. Insgesamt flossen über 5.000 Datensätze in die Bewertung
ein.
Diese qualitativ verdichtete Vorauswahl durchläuft anschließend eine umfassende
Serviceanalyse durch das DISQ: 975 verdeckt durchgeführte Servicekontakte -
darunter Telefon-Beratungen, E-Mail-Anfragen und Internet-Usability-Tests -
zeigen, wie gut die Versicherer erreichbar sind, wie kompetent sie beraten und
wie nutzerfreundlich ihre digitalen Angebote funktionieren. In das
Gesamtergebnis fließen die Resultate der Leistungsanalyse mit zwei Dritteln und
die der Serviceanalyse mit einem Drittel ein.
Die Gesamtsieger 2026
In den größten Versicherungsbereichen vergibt der DVA einen Gesamtsieger-Award
an den Anbieter, der über mehrere Einzelkategorien hinweg am überzeugendsten
abschneidet:
Gesamtsieger Fahrzeug: HUK-COBURG
HUK-COBURG dominiert den Bereich Fahrzeugversicherung: In allen drei
motorisierten Kategorien - Kfz-Versicherung, Kfz-Versicherung Elektro und
Motorradversicherung - belegt der Versicherer jeweils den ersten Platz und
unterstreicht damit seine Marktführerschaft im deutschen
Kraftfahrtversicherungsmarkt.
Gesamtsieger Privatschutz: Gothaer
Die Gothaer Allgemeine setzt sich als klarer Gesamtsieger im Privatschutz durch:
In vier der fünf bewerteten Kategorien platziert sie sich unter den Top 3 - mit
Kategoriensiegen in der Privathaftpflicht und der Wohngebäudeversicherung sowie
starken Platzierungen in der Hausrat- und Tierhalterhaftpflichtversicherung.
Gesamtsieger Gesundheit - Voll-KV: ARAG Krankenversicherung
Als einziger Anbieter platziert sich ARAG in allen drei bewerteten Kategorien
unter den Top 3 - mit dem Kategoriesieg im PKV-Komfortschutz, Platz 2 in der PKV
für Beamte und Platz 3 im PKV-Premiumschutz. So überzeugt ARAG durch konsistente
Spitzenleistung über das gesamte Spektrum der privaten Krankenvollversicherung.
Gesamtsieger Gesundheit - Zusatz-KV: HUK-COBURG und SDK (geteilter Platz 1)
In der Zusatz-KV-Gesamtwertung erreichen HUK-COBURG und SDK gemeinsam den ersten
Platz. Die HUK-COBURG überzeugt mit dem Kategoriesieg in der stationären
Zusatzversicherung, die SDK mit dem Kategoriesieg in der ambulanten
Zusatzversicherung.
Gesamtsieger Altersvorsorge: EUROPA Lebensversicherung
EUROPA Lebensversicherung AG erzielt in der Altersvorsorge eine außergewöhnliche
Dominanz: In sechs der neun bewerteten Kategorien - jeweils in der Basisrente
und der Privatrente in den Produktlinien Neue Klassik, Beitragsgarantie 80 % und
Fondspolicen - belegt EUROPA den ersten Platz und demonstriert damit
außergewöhnliche Breite und Konstanz auf Top-Niveau.
Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "Versicherungen
spielen für viele Menschen eine zentrale Rolle - sei es bei der Absicherung von
Gesundheit, Vermögen oder im Alltag. Umso wichtiger sind Orientierung und
Transparenz. Der Deutsche Versicherungs-Award bietet dafür eine fundierte
Grundlage."
Michael Franke, Geschäftsführer von Franke und Bornberg: "Keine Versicherung
kann mehr leisten, als im Kleingedruckten steht. Doch selbst gute Bedingungen
nützen wenig, wenn es an finanzieller Stabilität, fairen Prozessen oder einem
angemessenen Preis fehlt. Wir prüfen alle drei Dimensionen - Bedingungen,
Bilanzen und Beiträge."
Bianca Möller, Geschäftsführerin des DISQ: "Die Unterschiede in der
Kundenorientierung sind in der Versicherungsbranche klar erkennbar. Die
prämierten Anbieter setzen sich davon ab: Sie verbinden faire Konditionen mit
einer zuverlässigen Servicequalität und schaffen so Vertrauen bei ihren
Kundinnen und Kunden."
37 Kategorien in neun Versicherungsbereichen
Die Einzelkategorien des Awards decken die gesamte Bandbreite des
Versicherungsbedarfs ab - von der Kfz-Police über Rechtsschutz und Privatschutz
bis zu Gesundheit, Risiko- und Unfallabsicherung, Arbeitskraftabsicherung,
Altersvorsorge, Gewerbeversicherungen und Nachhaltigkeit.
Die vollständige Übersicht aller 37 Kategorien mit den jeweiligen
Top-3-Platzierungen ist unter https://www.vers-award.de/sites/vers/files/2026-04
/2026-04-23-Gesamt-ntv-disq-Franke-Bornberg-Deutscher-Versicherungs-Award-2026_0
.pdf abrufbar.
Mit dem DVA-Qualitätssiegel werden in diesem Jahr unter anderem die folgenden
Anbieter ausgezeichnet: HUK-COBURG (Kfz-Versicherung), EUROPA Lebensversicherung
(Altersvorsorge), Continentale (Riester-Rente und Fondspolicen 3. Schicht), LV
1871 (Berufsunfähigkeitsversicherung), Provinzial (Cyberversicherung), Allianz
(Sterbegeldversicherung) sowie Barmenia (PKV für Beamte).
Orientierung für Millionen
Der Deutsche Versicherungs-Award richtet sich gezielt an Verbraucherinnen und
Verbraucher. Während viele Branchenpreise ausschließlich innerhalb der Fachwelt
wahrgenommen werden, erreicht der DVA über den Medienpartner ntv ein
Millionenpublikum.
Neun Jahre unabhängige Qualitätsanalyse
Der Deutsche Versicherungs-Award wird in diesem Jahr zum neunten Mal vergeben.
Damit ist er einer der am längsten bestehenden unabhängigen Verbraucher-Awards
in der deutschen Versicherungswirtschaft. Die Kombination aus datenbasierter
Produktanalyse und verdeckten Servicetests durch drei voneinander unabhängige
Institutionen ist in dieser Form einzigartig am Markt.
Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: Franke und Bornberg / DISQ / ntv
Über die Initiatoren
Franke und Bornberg analysiert als unabhängige Ratingagentur seit 1994 den
deutschen Versicherungsmarkt. Als Pionier mit über 30 Jahren Erfahrung bewertet
das Unternehmen Produkte und Unternehmen in allen wesentlichen
Versicherungsbereichen.
Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) untersucht seit 2006 die
Servicequalität von Unternehmen und Branchen. Die Analysen basieren auf
wissenschaftlich fundierten Methoden, darunter Mystery-Tests, Expertenanalysen
und Kundenbefragungen.
ntv ist Deutschlands führender Nachrichtensender mit dem Schwerpunkt Wirtschaft
und Verbraucherinformation. Die redaktionelle Einbindung des Awards sorgt für
eine breite Sichtbarkeit bei einem an Finanz- und Versicherungsthemen
interessierten Publikum.
Rufen Sie diese Pressemitteilung als PDF (https://www.vers-award.de/sites/vers/f
iles/2026-04/2026-04-23-PM-ntv-disq-Franke-Bornberg-Deutscher-Versicherungs-Awar
d-2026.pdf) auf.
Druckfähiges Bildmaterial von der Preisverleihung wird der Presse im Anschluss
an die Veranstaltung über diesen Link
(https://www.picdrop.com/thomasecke/QvkfoDQ27s) zur Verfügung gestellt.
Pressekontakt:
Deutsches Institut für Service-Qualität
Jasmin Deiter
Senior Managerin Kommunikation
Tel.: 040 / 27 88 91 48-20
E-Mail: mailto:j.deiter@disq.de
http://www.disq.de
Franke und Bornberg GmbH
Christian Monke
Leiter Ratings
Tel.: 0511 367 389-20
mailto:christian.monke@franke-bornberg.de
RTL Deutschland
Nicole Hobusch
Senior Managerin Kommunikation
Tel.: 0221 / 456-74103
E-Mail: mailto:nicole.hobusch@rtl.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/64471/6260949
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