OTS: DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG / Deutscher ...

Deutscher Versicherungs-Award 2026 / Wer schützt am besten? 40

Versicherer überzeugen bei Leistung, Preis und Service

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Berlin (ots) - Was taugt eine Versicherung im Ernstfall? Diese Frage steht im

Zentrum des Deutschen Versicherungs-Awards (DVA), den die Ratingagentur Franke

und Bornberg, das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) und der

Nachrichtensender ntv heute zum neunten Mal vergeben.

40 Anbieter werden in 37 Kategorien ausgezeichnet - von der

Berufsunfähigkeitsversicherung über die private Krankenversicherung bis zur

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Kfz-Police. Die Preisverleihung findet am Abend in der Bertelsmann-Repräsentanz

in Berlin statt.

(Veröffentlichungshinweis: Online-Artikel und Film unter http://www.ntv.de/tests

; alle Award-Informationen unter http://www.vers-award.de )

Der gesamte Markt auf dem Prüfstand

Franke und Bornberg hat für den diesjährigen Award über 12.000 Tarife aus allen

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untersuchten Kategorien analysiert. Bewertet wird nicht nach Selbstauskunft der

Versicherer, sondern ausschließlich anhand der tatsächlichen

Versicherungsbedingungen, der Unternehmensbilanzen und der Beiträge.

Herangezogen wird dabei der gesamte Markt in den jeweiligen Kategorien. Nur die

bestbewerteten Tarife schaffen es in die engere Auswahl für den Deutschen

Versicherungs-Award. Insgesamt flossen über 5.000 Datensätze in die Bewertung

ein.

Diese qualitativ verdichtete Vorauswahl durchläuft anschließend eine umfassende

Serviceanalyse durch das DISQ: 975 verdeckt durchgeführte Servicekontakte -

darunter Telefon-Beratungen, E-Mail-Anfragen und Internet-Usability-Tests -

zeigen, wie gut die Versicherer erreichbar sind, wie kompetent sie beraten und

wie nutzerfreundlich ihre digitalen Angebote funktionieren. In das

Gesamtergebnis fließen die Resultate der Leistungsanalyse mit zwei Dritteln und

die der Serviceanalyse mit einem Drittel ein.

Die Gesamtsieger 2026

In den größten Versicherungsbereichen vergibt der DVA einen Gesamtsieger-Award

an den Anbieter, der über mehrere Einzelkategorien hinweg am überzeugendsten

abschneidet:

Gesamtsieger Fahrzeug: HUK-COBURG

HUK-COBURG dominiert den Bereich Fahrzeugversicherung: In allen drei

motorisierten Kategorien - Kfz-Versicherung, Kfz-Versicherung Elektro und

Motorradversicherung - belegt der Versicherer jeweils den ersten Platz und

unterstreicht damit seine Marktführerschaft im deutschen

Kraftfahrtversicherungsmarkt.

Gesamtsieger Privatschutz: Gothaer

Die Gothaer Allgemeine setzt sich als klarer Gesamtsieger im Privatschutz durch:

In vier der fünf bewerteten Kategorien platziert sie sich unter den Top 3 - mit

Kategoriensiegen in der Privathaftpflicht und der Wohngebäudeversicherung sowie

starken Platzierungen in der Hausrat- und Tierhalterhaftpflichtversicherung.

Gesamtsieger Gesundheit - Voll-KV: ARAG Krankenversicherung

Als einziger Anbieter platziert sich ARAG in allen drei bewerteten Kategorien

unter den Top 3 - mit dem Kategoriesieg im PKV-Komfortschutz, Platz 2 in der PKV

für Beamte und Platz 3 im PKV-Premiumschutz. So überzeugt ARAG durch konsistente

Spitzenleistung über das gesamte Spektrum der privaten Krankenvollversicherung.

Gesamtsieger Gesundheit - Zusatz-KV: HUK-COBURG und SDK (geteilter Platz 1)

In der Zusatz-KV-Gesamtwertung erreichen HUK-COBURG und SDK gemeinsam den ersten

Platz. Die HUK-COBURG überzeugt mit dem Kategoriesieg in der stationären

Zusatzversicherung, die SDK mit dem Kategoriesieg in der ambulanten

Zusatzversicherung.

Gesamtsieger Altersvorsorge: EUROPA Lebensversicherung

EUROPA Lebensversicherung AG erzielt in der Altersvorsorge eine außergewöhnliche

Dominanz: In sechs der neun bewerteten Kategorien - jeweils in der Basisrente

und der Privatrente in den Produktlinien Neue Klassik, Beitragsgarantie 80 % und

Fondspolicen - belegt EUROPA den ersten Platz und demonstriert damit

außergewöhnliche Breite und Konstanz auf Top-Niveau.

Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "Versicherungen

spielen für viele Menschen eine zentrale Rolle - sei es bei der Absicherung von

Gesundheit, Vermögen oder im Alltag. Umso wichtiger sind Orientierung und

Transparenz. Der Deutsche Versicherungs-Award bietet dafür eine fundierte

Grundlage."

Michael Franke, Geschäftsführer von Franke und Bornberg: "Keine Versicherung

kann mehr leisten, als im Kleingedruckten steht. Doch selbst gute Bedingungen

nützen wenig, wenn es an finanzieller Stabilität, fairen Prozessen oder einem

angemessenen Preis fehlt. Wir prüfen alle drei Dimensionen - Bedingungen,

Bilanzen und Beiträge."

Bianca Möller, Geschäftsführerin des DISQ: "Die Unterschiede in der

Kundenorientierung sind in der Versicherungsbranche klar erkennbar. Die

prämierten Anbieter setzen sich davon ab: Sie verbinden faire Konditionen mit

einer zuverlässigen Servicequalität und schaffen so Vertrauen bei ihren

Kundinnen und Kunden."

37 Kategorien in neun Versicherungsbereichen

Die Einzelkategorien des Awards decken die gesamte Bandbreite des

Versicherungsbedarfs ab - von der Kfz-Police über Rechtsschutz und Privatschutz

bis zu Gesundheit, Risiko- und Unfallabsicherung, Arbeitskraftabsicherung,

Altersvorsorge, Gewerbeversicherungen und Nachhaltigkeit.

Die vollständige Übersicht aller 37 Kategorien mit den jeweiligen

Top-3-Platzierungen ist unter https://www.vers-award.de/sites/vers/files/2026-04

/2026-04-23-Gesamt-ntv-disq-Franke-Bornberg-Deutscher-Versicherungs-Award-2026_0

.pdf abrufbar.

Mit dem DVA-Qualitätssiegel werden in diesem Jahr unter anderem die folgenden

Anbieter ausgezeichnet: HUK-COBURG (Kfz-Versicherung), EUROPA Lebensversicherung

(Altersvorsorge), Continentale (Riester-Rente und Fondspolicen 3. Schicht), LV

1871 (Berufsunfähigkeitsversicherung), Provinzial (Cyberversicherung), Allianz

(Sterbegeldversicherung) sowie Barmenia (PKV für Beamte).

Orientierung für Millionen

Der Deutsche Versicherungs-Award richtet sich gezielt an Verbraucherinnen und

Verbraucher. Während viele Branchenpreise ausschließlich innerhalb der Fachwelt

wahrgenommen werden, erreicht der DVA über den Medienpartner ntv ein

Millionenpublikum.

Neun Jahre unabhängige Qualitätsanalyse

Der Deutsche Versicherungs-Award wird in diesem Jahr zum neunten Mal vergeben.

Damit ist er einer der am längsten bestehenden unabhängigen Verbraucher-Awards

in der deutschen Versicherungswirtschaft. Die Kombination aus datenbasierter

Produktanalyse und verdeckten Servicetests durch drei voneinander unabhängige

Institutionen ist in dieser Form einzigartig am Markt.

Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: Franke und Bornberg / DISQ / ntv

Über die Initiatoren

Franke und Bornberg analysiert als unabhängige Ratingagentur seit 1994 den

deutschen Versicherungsmarkt. Als Pionier mit über 30 Jahren Erfahrung bewertet

das Unternehmen Produkte und Unternehmen in allen wesentlichen

Versicherungsbereichen.

Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) untersucht seit 2006 die

Servicequalität von Unternehmen und Branchen. Die Analysen basieren auf

wissenschaftlich fundierten Methoden, darunter Mystery-Tests, Expertenanalysen

und Kundenbefragungen.

ntv ist Deutschlands führender Nachrichtensender mit dem Schwerpunkt Wirtschaft

und Verbraucherinformation. Die redaktionelle Einbindung des Awards sorgt für

eine breite Sichtbarkeit bei einem an Finanz- und Versicherungsthemen

interessierten Publikum.

Rufen Sie diese Pressemitteilung als PDF (https://www.vers-award.de/sites/vers/f

iles/2026-04/2026-04-23-PM-ntv-disq-Franke-Bornberg-Deutscher-Versicherungs-Awar

d-2026.pdf) auf.

Druckfähiges Bildmaterial von der Preisverleihung wird der Presse im Anschluss

an die Veranstaltung über diesen Link

(https://www.picdrop.com/thomasecke/QvkfoDQ27s) zur Verfügung gestellt.

Pressekontakt:

Deutsches Institut für Service-Qualität

Jasmin Deiter

Senior Managerin Kommunikation

Tel.: 040 / 27 88 91 48-20

E-Mail: mailto:j.deiter@disq.de

http://www.disq.de

Franke und Bornberg GmbH

Christian Monke

Leiter Ratings

Tel.: 0511 367 389-20

mailto:christian.monke@franke-bornberg.de

RTL Deutschland

Nicole Hobusch

Senior Managerin Kommunikation

Tel.: 0221 / 456-74103

E-Mail: mailto:nicole.hobusch@rtl.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/64471/6260949

OTS: DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG