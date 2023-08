OTS: Domino's Pizza Deutschland GmbH / Jahresbericht Juli 2022 - Juni 2023 ...

Jahresbericht Juli 2022 - Juni 2023 der Domino's Pizza Enterprises

Limited

Hamburg (ots) - Highlights/Zusammenfassung

- Umsatzwachstum System: + 12,6%

- Umsatz verkaufte Produkte weltweit: +2,2%

- EBIT: -23,3%

- Store-Wachstum Domino's Pizza Enterprises Limited: +11,7%

- Als weltweit erste Quick Service Restaurantkette (QSR) hat die Domino's Pizza

Enterprises Limited die Bestätigung ihrer wissenschaftlich fundierten

Treibhausgas-Reduktionsziele von der SBTi erhalten.

- Wir bieten unseren Kund:innen täglich Mehrwert, indem wir den Schwerpunkt auf

Produktqualität und hervorragenden Service legen und inspirierende neue

Produkte einführen, beispielsweise: die Chicken Döner Pizza oder die Churros

- Durch die Neustrukturierung der Organisation schaffen wir eine solidere Basis

für zukünftiges Wachstum.

- Ziel: Das effizienteste und nachhaltigste Quick Service Restaurant im

Liefermarkt zu werden.

Die Domino's Pizza Enterprises Limited (ASX: DMP), die Muttergesellschaft von

Domino's Pizza Deutschland hat vergangenen Mittwoch ihre Geschäftszahlen für das

abgelaufene Geschäftsjahr veröffentlicht. Im Laufe des Geschäftsjahres konnte

die Pizzakette ihren Gesamtumsatz steigern. Das EBIT lag in diesem Geschäftsjahr

unter dem des Vorjahres. Die Domino's Pizza Enterprises Limited beabsichtigt, im

kommenden Geschäftsjahr die Profitabilität der Franchisepartner:innen sowie der

Muttergesellschaft selbst wiederherzustellen, indem durch Einführung neuartiger

Produkte und Dienstleistungen, ein Mehrwert im Alltag geschaffen, neue

Kund:innen gewonnen werden und der Marktanteil vergrößert wird.

Mehrwert im Alltag für Kund:innen und Franchisepartner:innen

Im Geschäftsjahr 2023 waren die Franchisepartner:innen von Domino's mit

steigenden Kosten und hoher Inflation konfrontiert. Domino's bleibt jedoch

weiterhin dem Prinzip treu, dem das Unternehmen seinen langjährigen Erfolg

verdankt: Kund:innen und Franchisepartner:innen einen Mehrwert im Alltag zu

bieten. Wie dem EBIT zu entnehmen ist, hat Domino's nicht alle

Kostensteigerungen an die Kund:innen weitergegeben und verlangt auch in diesem

Jahr keine deutlich höheren Preise. Eine Reihe von Maßnahmen wurde eingeführt,

um die Franchisepartner:innen zu unterstützen und geschäftlich auf gesundem Kurs

zu halten.

Domino's hat aufmerksam zugehört, was seine Kund:innen und

Franchisepartner:innen brauchen. Daraus ergeben sich die zentralen Schwerpunkte

für das Geschäftsjahr 2024:

- Die Einführung neuer Produkte, mit denen Domino's auch künftig seine

Stammkundschaft überraschen kann, die Gewinnung neuer Kund:innen und ein Menü,

das für jede Kundin und jeden Kunden stets einen echten Genuss bereithält.

Besondere Produkteinführungen des letzten Jahres waren etwa die neuen Pasta-

und Pizzaangebote in Australien und Neuseeland, die Chicken Döner Pizza in

Deutschland oder die knusprigen Ofen-Fritten in den Benelux-Ländern;

- Wir wollen weiterhin der Lieferservice sein, auf den sich Kund:innen verlassen

können - mit exzellenter Produktqualität und kurzen Lieferzeiten;

- Wir haben günstige Deals im Angebot, damit alle Kundinnen und Kunden auch in

Zukunft Domino's-Produkte genießen können;

- Wir setzen auf den weiteren Ausbau unseres Store-Netzes. So können mehr

Kundinnen und Kunden Domino's kennenlernen. Zudem ist die Pizza-Kette durch

eine größere Anzahl von Stores immer nah an ihren Kund:innen und kann so für

die Frische ihrer Speisen und schnelle Lieferung garantieren;

- Wir setzen auf langfristige Kundenbeziehungen.

Eine solidere Basis für zukünftiges Wachstum schaffen

In den letzten fünf Jahren hat Domino's ein enormes Wachstum erlebt. Die

Ausweitung des Liefermarktes und die Erschließung neuer Märkte hatten innerhalb

der Domino's Pizza Enterprises Limited eine äußerst positive Entwicklung zur

Folge. Wachstum bei gutem Preis-Leistungs-Verhältnis ist manchmal auch mit

Veränderungen verbunden. Um auch künftig weiterwachsen zu können, wird Domino's

seine organisatorische Basis im neuen Geschäftsjahr einer kritischen Prüfung

unterziehen.

André ten Wolde, CEO von Domino's Europa, sagt dazu: " Wir halten es für

wichtig, uns selbst und die Art wie wir unser Business voranzubringen, immer

wieder kritisch zu betrachten. Deshalb schauen wir uns jetzt auch unsere

Organisationsstruktur genauer an. Vor einigen Monaten haben wir uns aus dem

dänischen Markt zurückgezogen. Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen.

Aber dadurch haben wir die Voraussetzungen geschaffen, um stärker in unser

Franchisesystem investieren zu können."

Durch die Neustrukturierung möchte Domino's eine solidere Basis für zukünftiges

Wachstum schaffen. Die Pizzakette hat ihr Netz an unternehmenseigenen Stores

weiter optimiert. Im Rahmen der strukturellen Änderungen werden unter anderem

die Berichtslinien vereinfacht, Kompetenzzentren zum weltweiten Austausch von

Fachwissen aufgebaut und übergreifende Dienstleistungen in

Shared-Service-Centern konzentriert. In den kommenden Monaten wird die Domino's

Pizza Enterprises Limited untersuchen, welche Konsequenzen insbesondere für die

europäischen Länder daraus zu ziehen sind.

Durch die genannten Maßnahmen möchte die Domino's Pizza Enterprises Limited

überdies die Zusammenarbeit innerhalb der Länder der Gruppe intensivieren.

Domino's Pizza Deutschland: Chicken Döner Pizza avanciert zum Produkt-Liebling

und sorgt für Rekordumsätze

Trotz eines schwierigen Marktumfeldes, geprägt durch Inflation, steigende

Lebensmittel- und Energiekosten sowie der Erhöhung des Mindestlohns, konnte

Domino's Pizza Deutschland das letzte Geschäftsjahr mit Rekordumsätzen

abschließen.

Nach einer notwendigen Preiskorrektur im Herbst 2022 lag der Fokus des

vergangenen Geschäftsjahres u.a. darauf, noch mehr Kund:innen mit unseren

Produkten zu begeistern - immer mit dem übergeordneten Ziel, das bestmögliche

Preis-Leistungsverhältnis zu bieten. Dafür wurden in den letzten Monaten

zahlreiche Maßnahmen entwickelt, beispielsweise wurde das beliebte Domino's Duo

von zwei auf vier Tage pro Woche verlängert, die neue Mix & Match Bundle

Kampagne wurde gelauncht sowie ein neues Hero-Produkt in den Markt eingeführt:

die Chicken Döner Pizza. Gleich in den ersten Wochen nach der Einführung, hat

sich die Chicken Döner Pizza zu den Top 3 der meistbestellten Pizzen bei

Domino's Deutschland entwickelt und dem größten Pizzalieferdienst in

Deutschland, auch in den sonst eher schwächeren Sommermonaten, neue

Rekordumsätze beschert.

"Beste Qualität und Service stehen bei Domino's immer an erster Stelle. Gerade

in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten wollen wir unseren Kund:innen umso

mehr beweisen, dass wir jede ihrer Bestellungen auch verdient haben. Wir

verkleinern weiter konstant unsere Liefergebiete, um so noch schnellere

Lieferzeiten zu erreichen und bieten durch unsere unterschiedlichen

Preis-Aktionen für jede und jeden die passende Option. Darüber hinaus sind wir

sehr stolz, mit unserer Chicken Döner Pizza ein Produkt entwickelt zu haben,

welches den Geschmack unserer Kund:innen im Kern getroffen hat - einfach den

besten Döner zum Liefern!" freut sich Stoffel Thijs, CEO Domino's Pizza

Deutschland.

A better slice for everyone

André ten Wolde, CEO von Domino's Europa, blickt mit positiven Erwartungen auf

das kommende Geschäftsjahr: "Es ist unser Ziel, in unseren europäischen Ländern

weiter zu expandieren. Abgesehen davon erbringen wir seit Jahren den Beweis,

dass wir Pionier in der Produktentwicklung und Innovation sind. Das zeigt sich

in allen Ländern, und wir sehen auch, dass die Länder untereinander von ihren

Best-Practices lernen."

Auch im Bereich der ESG-Ziele hat sich die Domino's Pizza Enterprises Limited

als Pionierin hervorgetan: Die Pizzakette war die erste Quick Service

Restaurantkette der Welt, die sich ihre wissenschaftlich fundierten

Nachhaltigkeitsziele (Science Based Targets) offiziell hat validieren lassen.

Diese beruhen auf der modernsten wissenschaftlichen Methode der Science Based

Target Initiative (SBTi), abgekürzt FLAG (Forest, Land, Agriculture).

André ten Wolde dazu: "Wir haben den Ehrgeiz dafür zu sorgen, dass die Speisen,

die unsere Kund:innen verzehren, nicht nur erschwinglich und qualitativ

hochwertig sind, sondern dass sie auch auf eine Weise entstehen, die dem

Planeten keinen Schaden zufügt. Mit klar definierten Zielen können wir diese

Ambition systematisch in die Wirklichkeit umsetzen."

Über Domino's Pizza Deutschland GmbH

Domino's Pizza Deutschland ist mit über 420 Stores, rund 180

Franchisepartner:innen sowie über 10.500 Mitarbeiter:innen Marktführer im

Bereich Pizza Home Delivery und gehört zu den zehn größten

Gastro-Franchisegebern. Die Marke mit dem rot-blauen Dominostein bereitet

jährlich 30 Mio. Pizzen zu. Dabei verfolgt Domino's stets das Ziel, handgemachte

Pizza, Pasta, Salate sowie Wraps, Chicken Snacks und Desserts aus hochwertigen

Zutaten schnell und frisch zu liefern.

Domino's Pizza Enterprises Limited

Die Domino's Pizza Enterprises Limited (DMP) ist die größte Franchisenehmerin

von Domino's außerhalb der USA. Die DMP ist Inhaberin der Hauptfranchise-Rechte

an der Marke Domino's und dem Domino's-Storenetz in Australien, Neuseeland,

Japan, Taiwan, Singapur, Malaysia, Kambodscha, Belgien, Frankreich, Niederlande,

Deutschland und Luxemburg. Derzeit verfügt die DMP über ein Storenetz von über

3.500 Stores. Weitere Informationen finden Sie auf

http://www.dominosinvestors.com.au

