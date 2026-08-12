OTS: Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH / DEW21 gewinnt ...

12.08.26 11:45 Uhr

DEW21 gewinnt wirtschaftliche Stärke zurück (FOTO)

Dortmund (ots) - Die Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21) hat

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die Krisen der vergangenen Jahre erfolgreich bewältigt und befindet sich wieder

auf stabilem Wachstumskurs. Das belegt der Jahresabschluss 2025 ebenso wie die

Vielzahl konkreter Zukunftsprojekte, die DEW21 in Dortmund und der Region

konsequent vorantreibt.

Mit einem Ergebnis vor Steuern (EBT) von 45,9 Mio. Euro liegt die DEW21 GmbH im

Geschäftsjahr 2025 rund 7 Mio. Euro über Plan. Insbesondere das Vertriebs- und

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Wärmegeschäft haben zu dieser positiven Entwicklung beigetragen. Damit bestätigt

der Jahresabschluss die Wirksamkeit des 2024 gestarteten

Transformationsprozesses, mit dem die strukturellen und strategischen Grundlagen

für die künftige Wettbewerbsfähigkeit geschaffen wurden.

"Der Jahresabschluss 2025 zeigt deutlich: Wir haben die Herausforderungen der

vergangenen Jahre erfolgreich bewältigt und unsere wirtschaftliche Stabilität

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zurückgewonnen. Unser Fokus liegt dabei klar auf Dortmund und der Region. Hier

wollen wir weiterwachsen, Verantwortung übernehmen und die Energiezukunft aktiv

mitgestalten", sagt Dr. Gerhard Holtmeier, Vorsitzender der DEW21

Geschäftsführung.

Mehr Kund*innennähe durch neue Angebote und zusätzlichen Service

Die stärkere regionale Ausrichtung soll auch für Kund*innen künftig noch

erlebbarer werden, da DEW21 den persönlichen Service gezielt ausbauen wird.

Geplant sind zusätzliche Servicepoints in Brackel, Hörde und Hombruch. Ergänzend

sollen zwei mobile Servicefilialen künftig direkt in die Stadtteile kommen und

beispielsweise auf Wochenmärkten oder an stark frequentierten Standorten präsent

sein.

Mit "Strom Lokal" und "Erdgas Lokal" wurden preislich attraktive Produkte

geschaffen, die die Verbundenheit mit Dortmund und der Region sichtbar macht.

Weitere neue Dienstleistungen wie das Wärmepumpen-Mietmodell helfen Kund*innen

dabei, die eigene Wärmeversorgung einfach und planbar zukunftsfähig

aufzustellen. Gleichzeitig investiert DEW21 u.a. mit der Installation mehrere

Bordsteinlader für Elektroautos in der Innenstadt in innovative

Infrastrukturprojekte, die den Komfort für die Menschen in unserer Stadt

erhöhen.

Starke Partnerschaften für die Energie- und Wärmewende

Ein besonderer Schwerpunkt ist für DEW21 der Auf- und Ausbau einer

klimafreundlichen Wärmeversorgung in Dortmund. Das lokale Fernwärmenetz von

DEW21 ist mittlerweile knapp 90 km lang und wird konsequent erweitert. Mit dem

Anschluss des SIGNAL IDUNA PARK an die Fernwärme konnte zuletzt ein bedeutendes

Dekarbonisierungsprojekt erfolgreich umgesetzt werden. Parallel zum Ausbau des

bestehenden Fernwärmenetzes errichtet DEW21 neue Fernwärmenetze und erschließt

in diesem Zuge neue Wärmequellen. So entsteht auf Phoenix West gemeinsam mit Air

Liquide ein neues Fernwärmenetz und im Neubaugebiet Am Lennhofe wird zusammen

mit der BETREM GmbH die Nutzung von Abwasserwärme zur Versorgung der Gebäude

realisiert.

Beim Ausbau erneuerbarer Energien setzt DEW21 auf Kooperationen mit lokalen und

regionalen Partner*innen: Mit "WindSpark" in Dortmund-Ellinghausen, dem

Energiepark Dortmund-Nordost und dem geplanten Repowering von "AirWin"

entwickelt das Unternehmen gemeinsam mit kommunalen Partner*innen, Wissenschaft

und weiteren Akteur*innen konkrete Projekte für die Energiewende vor Ort.

"Die Energie- und Wärmewende entscheiden sich vor Ort. Deshalb investieren wir

konsequent in den Ausbau der Fernwärme, erschließen neue regenerative

Wärmequellen und entwickeln gemeinsam mit starken Partner*innen Projekte für

erneuerbare Energien. Unser Ziel ist eine regionale Energie- und

Wärmeversorgung, die nachhaltig, verlässlich und wirtschaftlich tragfähig ist",

sagt Peter Flosbach, Technischer Geschäftsführer bei DEW21.

Digitale Lösungen machen DEW21 leistungsfähiger

Parallel dazu treibt DEW21 die Digitalisierung des Unternehmens konsequent

voran. Der Einsatz Künstlicher Intelligenz steht mittlerweile allen

Mitarbeitenden zur Verfügung und wird bereits in ersten Anwendungsfällen

genutzt. Automatisierte Prozesse, moderne Cloud-Lösungen und eine

kontinuierliche Weiterentwicklung der IT-Sicherheit sorgen für mehr Effizienz,

Resilienz und Zukunftsfähigkeit. Dabei versteht DEW21 Digitalisierung

ausdrücklich als Teil der Wertschöpfung und nicht mehr lediglich als

Kostenfaktor.

"Die Transformation von DEW21 ist weit mehr als ein wirtschaftlicher Erfolg. Sie

gelingt nur mit engagierten Mitarbeitenden, modernen Arbeitsweisen und dem Mut,

neue Wege zu gehen. Digitalisierung, Qualifizierung und der gezielte Einsatz von

Künstlicher Intelligenz helfen uns dabei, Prozesse effizienter zu gestalten und

die Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens nachhaltig zu stärken", sagt Matthias

Klein-Lassek, Geschäftsführer und Arbeitsdirektor bei DEW21.

Pressekontakt:

Jana-Larissa Marx

Leitung | Kommunikation

DEW21 - Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH

Günter-Samtlebe-Platz 1, 44135 Dortmund

Telefon: +49 231/544-3203

Mobil: +49 1722622783

E-Mail: mailto:jana-larissa.marx@dew21.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/183154/6331946

OTS: Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH