OTS: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH / dpa mit stabilen Geschäftszahlen in ...

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dpa mit stabilen Geschäftszahlen in einem herausfordernden Umfeld:
2025 leichtes Wachstum bei Umsatz und Ergebnis (FOTO)
Hamburg (ots) - Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) hat das Geschäftsjahr 2025 mit
einer soliden wirtschaftlichen Entwicklung abgeschlossen. Der Umsatz der dpa
GmbH stieg auf 107,4 Millionen Euro (2024: 105,5 Millionen Euro), der
Jahresüberschuss erhöhte sich auf 1,6 Millionen Euro (2024: 1,4 Millionen Euro).
Der Konzernumsatz ging leicht auf 159,8 Millionen Euro zurück (2024: 161,5
Millionen Euro), während die Gesamtbetriebsleistung auf insgesamt 169,8
Millionen Euro angestiegen ist (2024: 168,2 Millionen Euro). In einem
anspruchsvollen Marktumfeld hat die dpa ihren redaktionellen Kernauftrag als
verlässlicher Nachrichtenanbieter erfüllt. Diszipliniertes Kostenmanagement,
stabile Erlöse im Kerngeschäft sowie Fortschritte in strategischen
Wachstumsfeldern trugen zur insgesamt positiven Entwicklung bei. Das gab die dpa
anlässlich ihrer 77. Gesellschafterversammlung in Hamburg bekannt.
"In einem zunehmend komplexen Marktumfeld - insbesondere im Kernmarkt Medien -
zeigt sich die dpa weiterhin wirtschaftlich stabil. Die größten Determinanten
dabei sind eine sich beschleunigende Medienkonzentration und der Wandel des
Mediennutzungsverhaltens, der zu einem hohen Innovationsdruck bei unseren Kunden
führt", sagte dpa-CEO Peter Kropsch. "Der Einsatz von KI entfaltet mittlerweile
seine volle Wirkung in der Medien- und Kommunikationsbranche. Wir haben reagiert
und mit Produkten, Strategien und dem Aufbau von Know-how die gesamte
Unternehmensgruppe auf diese Veränderung erfolgreich vorbereitet. Es war uns
wichtig, mit ersten KI-gestützten Services schnell am Markt zu sein. Die dpa
unterstützt ihre Kunden intensiv bei der digitalen Transformation und hat ihre
Rolle als unverzichtbarer Partner und Dienstleister weiter ausgebaut."
Tochtergesellschaften mit wesentlichem Beitrag zum Gesamterfolg
Wie in den Vorjahren tragen die dpa-Tochtergesellschaften einen bedeutenden
Anteil zum Gesamterfolg der Unternehmensgruppe bei. news aktuell als größte
dpa-Tochter steuerte erneut den höchsten Einzelbeitrag bei, wenn auch auf etwas
niedrigerem Niveau als im Vorjahr. Der dpa Picture-Alliance gelang es, im
wettbewerbsintensiven Bildmarkt den Umsatz zu steigern und die Erlöse im Bereich
der Rechteverfolgung deutlich auszubauen. Verbunden mit konsequentem
Kostenmanagement, erzielte die dpa Picture-Alliance einen Ergebnisbeitrag, der
nahezu anderthalbmal so hoch ausfiel wie im Vorjahr.
Das Geschäftsjahr der dpa-infocom war geprägt von der Mitte 2024 vollzogenen und
2025 erstmals ganzjährig wirksamen Verlagerung der Digitalredaktion sowie der
Übergabe der Produktgruppe WebLines an die Muttergesellschaft. Dennoch schloss
die dpa-infocom das Jahr mit einem über Plan liegenden Ergebnis ab.
Journalistische und technologische Weiterentwicklung
Neben den wirtschaftlichen Kennzahlen hat die dpa im zurückliegenden
Geschäftsjahr wichtige Impulse bei der Weiterentwicklung ihres journalistischen
Angebots und ihrer technologischen Infrastruktur gesetzt.
"2025 kann als ein Jahr des Umbruchs bezeichnet werden", sagte dpa-Chefredakteur
Sven Gösmann. "Die Agentur hat richtungsweisende Antworten auf die
Herausforderungen durch Künstliche Intelligenz gegeben - insbesondere mit dem
KI-Rechercheassistenten, der einen einfachen Zugriff auf die Nachrichtenwelt der
dpa ermöglicht, und den wir bereits Anfang 2025 frühzeitig unseren Kunden
anbieten konnten. Mit dpa-iq haben wir jetzt aktuell ein Tool am Start, das
dpa-Inhalte passend für KI-Anwendungen und -Agenten bereitstellt. Stichwort:
Liquid Content. Der Video-Bereich zählt ebenfalls zu den maßgeblichen
strategischen Themen der Redaktion. Unser Marktanteil im Videomarkt wächst
kontinuierlich." Gleichzeitig habe die Redaktion aber auch in traditionellen
journalistischen Bereichen erfolgreich neue Angebote platziert. "Mit der
Kuratierung passgenauer Print-Angebote helfen wir unseren Verlagskunden bei
ihrer Transformation", betonte Gösmann.
Darüber hinaus verabschiedete die dpa im Berichtsjahr ein KI-Preismodell, das
die Nutzung von dpa-Inhalten für das Training von Sprachmodellen regelt und eine
lückenlose Rechtekette sicherstellt. Im Bereich des internationalen Journalismus
startete die Democracy News Alliance (DNA), ein Projekt gemeinsam mit anderen
Nachrichtenagenturen zur Berichterstattung über die globale Entwicklung der
Demokratie. Ebenso sind die Aktivitäten der dpa zu nennen, die den
Geschäftszweck mit übergeordneten Zielen für Branche und Gesellschaft
kombinieren - insbesondere die Weiterentwicklung und der Ausbau von DRIVE, einem
Projekt mit rund 50 Verlagen für die gemeinsame Auswertung von Nutzungsdaten,
und die Nachrichtenkompetenzinitiative #UseTheNews.
Geschäftsbericht 2025: "Transformation ermöglichen. Zukunft sichern."
Der dpa-Geschäftsbericht 2025 trägt den Titel "Transformation ermöglichen.
Zukunft sichern." und zeigt, wie Agentur und Tochterunternehmen ihre Kunden beim
digitalen Wandel unterstützen - mit maßgeschneiderten Diensten und gebündeltem
Know-how. Erstmals umfasst der Geschäftsbericht auch ein Nachhaltigkeitsmagazin,
in dem die dpa über aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Planet, People und
Prosperity berichtet. ( Vollständiger dpa-Nachhaltigkeitsbericht 2025 mit allen
Zahlen und Tabellen (https://dpa-nachhaltigkeit2025.verso.de/home?locale=de) )
Digitaler Geschäftsbericht:
dpa-Geschäftsbericht 2025 (https://geschaeftsbericht.dpa.com/de/2025/)
Über dpa
Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den
weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien,
Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte,
Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international
tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und
Journalisten arbeiten weltweit an etwa 130 Standorten. Gesellschafter der dpa
sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Die Zentralredaktion der dpa unter der
Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die
Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in
Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Daniel Schöningh
(Geschäftsführer der Münchener Zeitungs-Verlag GmbH & Co. KG, München).
Im In- und Ausland vertrauen Medien unterschiedlicher redaktioneller Ausrichtung
der überparteilichen, neutralen und verifizierten Berichterstattung der dpa. Die
dpa arbeitet nach den in ihrem Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von
Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Finanzielle
Zuwendungen von staatlichen Stellen, Unternehmen und Privatpersonen lehnt die
dpa ab. Projektgebundene Förderungen nimmt die dpa lediglich in einigen wenigen
ausgesuchten Fällen und nach sorgfältiger Prüfung an. Eine Auflistung dieser
Projekte ist auf unserer Website
(https://www.dpa.com/de/ueber-die-dpa/unabhaengigkeit) zu finden.
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Leiter Konzernkommunikation
Telefon: +49 40 4113 32843
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