OTS: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH / dpa und AP vertiefen Kooperation: ...
dpa und AP vertiefen Kooperation: neues umfassendes Videoangebot aus
einer Hand für den deutschsprachigen Markt
Hamburg (ots) - Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) und die Associated Press (AP)
weiten ihre strategische Zusammenarbeit aus. Ab sofort übernimmt die dpa die
Vermarktung von AP-Videoinhalten in Deutschland, Österreich und der Schweiz und
erweitert damit ihr bestehendes Bewegtbildangebot. Beide Unternehmen bündeln
zudem ihre Kräfte bei Live-Video. Die Vereinbarung eröffnet der dpa weitere
Wachstumschancen im Video-Bereich und stärkt ihre Marktposition. Die AP wiederum
profitiert von den engen Kundenbeziehungen der dpa im deutschsprachigen Raum und
der Verbindung mit dem wachsenden Bewegtbildangebot der dpa. Das gaben die
beiden Nachrichtenagenturen heute gemeinsam bekannt.
"Die Kooperation mit AP schafft für unsere Kunden einen konkreten Mehrwert. Sie
erhalten ein attraktives und umfassendes Videoangebot aus einer Hand, das
regionale, nationale und internationale Bewegtbildinhalte und Live-Video
miteinander verbindet", sagt dpa-CEO Peter Kropsch. "Gleichzeitig zeigt die
Partnerschaft, welche Möglichkeiten entstehen, wenn unabhängige
Nachrichtenagenturen ihre Stärken gezielt zusammenführen. Faktenbasierte
Nachrichten sind eine wesentliche Grundlage für demokratische Informiertheit und
Willensbildung. Unsere Zusammenarbeit hilft dabei, diese Grundlage auch in einer
zunehmend von Video und von künstlicher Intelligenz geprägten Medienwelt zu
sichern."
"AP und dpa arbeiten seit über einem Jahrzehnt eng zusammen. Diese Vereinbarung
spiegelt unser gemeinsames Engagement wider für unabhängigen, faktenbasierten
Journalismus und für die Erfüllung der sich ändernden Bedürfnisse unserer
Kunden", sagt Daisy Veerasingham, Präsidentin und CEO von AP. "Indem wir die
Stärken beider Organisationen bündeln, können wir unseren Kunden ein breiteres
Spektrum an hochwertigen Nachrichten bieten und neue Dienste für einen sich
rasch wandelnden Markt entwickeln."
Die Kooperation verbindet die globale Reichweite der AP mit den langjährigen
Kundenbeziehungen der dpa in der Region. Gleichzeitig stärkt sie die Position
von AP als weltweit führender Anbieter von Nachrichtenvideos. Medien im
deutschsprachigen Raum erhalten somit ein umfassendes Videoangebot aus einer
Hand, das AP-Material mit internationalem Schwerpunkt beinhaltet. Weiterhin
nutzt die dpa die AP-Infrastruktur, um Live-Feeds in Deutschland und
international zu verbreiten. Zudem erleichtert die Kooperation der dpa den
Zugang zu relevanten US-Inhalten.
AP und dpa haben seit 2013 eine Vereinbarung über Text- und Bildmaterial, wonach
die dpa die Fotos von AP in Deutschland und Österreich sowie die Texte von AP in
der gesamten DACH-Region vermarktet. Diese Vereinbarung wird ebenfalls um
weitere zehn Jahre verlängert und gilt parallel zur neuen Video-Vereinbarung.
Über dpa video:
Die dpa liefert ihren Kunden bereits fertige Video-Beiträge und Rohmaterial. Das
Angebot umfasst aktuelle Themen aus Politik, Sport, Weltgeschehen und weiteren
Ressorts und wird an sieben Tagen in der Woche bereitgestellt. Mit den
AP-Inhalten kommt eine zusätzliche internationale Perspektive hinzu,
insbesondere mit Nachrichten und Bildmaterial aus den USA und weiteren Teilen
der Welt.
Über dpa:
Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den
weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien,
Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte,
Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international
tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und
Journalisten arbeiten weltweit an etwa 130 Standorten. Gesellschafter der dpa
sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Die Zentralredaktion der dpa unter der
Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die
Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in
Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Daniel Schöningh
(Geschäftsführer der Münchener Zeitungs-Verlag GmbH & Co. KG, München).
Im In- und Ausland vertrauen Medien unterschiedlicher redaktioneller Ausrichtung
der überparteilichen, neutralen und verifizierten Berichterstattung der dpa. Die
dpa arbeitet nach den in ihrem Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von
Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Finanzielle
Zuwendungen von staatlichen Stellen, Unternehmen und Privatpersonen lehnt die
dpa ab. Projektgebundene Förderungen nimmt die dpa lediglich in einigen wenigen
ausgesuchten Fällen und nach sorgfältiger Prüfung an. Eine Auflistung dieser
Projekte ist auf unserer Website zu finden.
Über AP
Die Associated Press ist eine unabhängige, weltweit tätige Nachrichtenagentur,
die sich der sachlichen Berichterstattung verschrieben hat. Die 1846 gegründete
AP ist bis heute die vertrauenswürdigste Quelle für schnelle, präzise und
unvoreingenommene Nachrichten in allen Formaten und der unverzichtbare Anbieter
von Technologien und Dienstleistungen, die für die Nachrichtenbranche von
entscheidender Bedeutung sind. Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung nimmt
täglich AP-Journalismus wahr. http://www.ap.org/
Pressekontakt:
dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Jens Petersen
Leiter Konzernkommunikation
Telefon: +49 40 4113 32843
E-Mail: mailto:pressestelle@dpa.com
Patrick Maks
Director, Media Relations and Corporate Communications
The Associated Press
mailto:Pmaks@ap.org
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/8218/6371468
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