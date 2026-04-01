OTS: Dr. Oetker - Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG / Geschäftsjahr 2025: ...

Geschäftsjahr 2025: Dr. Oetker und Coppenrath & Wiese behaupten sich

unter herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (FOTO)

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Bielefeld (ots) - Die Nahrungsmittelunternehmen von Dr. Oetker (inklusive

Conditorei Coppenrath & Wiese) erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2025 einen

Gesamtumsatz von 4,3 Milliarden Euro. Bereinigt um Wechselkurseinflüsse

steigerten die Unternehmen ihre Umsätze um 3 Prozent. Die Investitionen beliefen

sich auf 174 Millionen Euro.

Im Jahr 2025 sah sich die globale Wirtschaft mit zunehmenden Unsicherheiten

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konfrontiert, die eng mit geopolitischen Entwicklungen und einer sich rasch

wandelnden internationalen Handelspolitik verknüpft waren. Insbesondere die

schwer vorhersehbare Zollpolitik der Vereinigten Staaten führte zu spürbaren

Verwerfungen auf globalen Märkten. Eine wesentliche Ursache liegt in der

Unsicherheit darüber, wann und in welchem Umfang neue Zölle auf bestimmte Waren

erhoben werden könnten. Zusätzlich belasteten der anhaltende Konflikt in der

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Ukraine sowie die Spannungen im Nahen Osten auch im Berichtsjahr die

wirtschaftliche Entwicklung.

Trotz der herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen konnte Dr. Oetker

im Jahr 2025 ein stabiles Ergebnis erwirtschaften. Dazu trug maßgeblich das in

den Vorjahren initiierte Wachstums- und Effizienzprogramm bei, das konsequent

fortgeführt und erfolgreich abgeschlossen wurde. Zudem wurde im Berichtsjahr ein

weiteres Strategieprogramm aufgesetzt, um mittel- bis langfristige

Wachstumspotenziale im globalen Umfeld zu identifizieren und zu heben. "Vor dem

Hintergrund der geopolitischen Lage und den damit verbundenen volatilen Märkten,

ist es uns gelungen, ein stabiles Ergebnis zu erzielen. Möglich wurde dies durch

klare Prioritäten, gezielte Innovationen und das außerordentliche Engagement

unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit. Sie haben in einem

anspruchsvollen Umfeld wesentlich dazu beigetragen, unsere Wettbewerbsfähigkeit

zu sichern und unseren Kurs fortzuführen", kommentiert Carl Oetker, Vorsitzender

der Internationalen Geschäftsführung von Dr. Oetker, das Geschäftsjahr 2025.

Umsatzentwicklung

Die auf allen Kontinenten agierenden Unternehmen von Dr. Oetker erwirtschafteten

im Jahr 2025 Umsatzerlöse in Höhe von 4,3 Milliarden Euro und erzielten damit

ein bereinigtes Wachstum gegenüber dem Vorjahr von 3 Prozent. Gut 65 Prozent

seines Gesamtumsatzes erzielte Dr. Oetker außerhalb von Deutschland.

Regionale Entwicklung

Im Berichtsjahr belasteten ausgeprägte Wechselkurseffekte das Gesamtergebnis,

insbesondere in Osteuropa und Amerika, bedingt durch die Abwertungen der

türkischen Lira, des kanadischen Dollars und des mexikanischen Pesos. In

Deutschland erzielte Dr. Oetker in einem anspruchsvollen Marktumfeld einen

Umsatz auf Vorjahresniveau. Die Region Westeuropa verzeichnete nach einem

bereits guten Vorjahr leichte Zuwächse, vor allem in der Kategorie Pizza,

während die Region Osteuropa - getragen von der Entwicklung in der Türkei und

Polen - deutlich wachsen konnte. In der Region Amerika führten schwächere

Währungen sowie ein herausforderndes Umfeld im Backdekor-Geschäft zu

Belastungen; zusätzlich wirkten sich Zölle, Konsumzurückhaltung und Auslistungen

negativ aus. Kanada blieb nach einem Umsatzrekord im Vorjahr in einem

rückläufigen Pizzamarkt unter dem Vorjahresniveau. Mexiko und Brasilien

erzielten ein starkes organisches Wachstum, das jedoch ebenfalls durch

Wechselkurseffekte gedämpft wurde. Insgesamt blieben die Umsätze in der Region

Amerika stabil. Die Region 3A (Afrika, Asien, Australien) erzielte leichte

Umsatzsteigerungen in Euro, die ebenfalls durch negative Währungseinflüsse

beeinflusst waren.

Innovationen

Im Bereich Pizza setzte das Unternehmen mit dem Sortiment La Mia Familia in

Deutschland, den Niederlanden und Spanien einen besonderen Akzent. Die im März

2025 eingeführte Innovation besteht aus 19 gefüllten, vorportionierten

Pizzabrötchen in den Sorten Vier Käse sowie Tomate & Paprika. Die Brötchen

lassen sich einfach auseinanderzupfen und eignen sich ideal als Beilage zu

Salaten und Suppen oder für gesellige Anlässe wie Grill-, Film- oder

Spieleabende. Im Mai 2026 wird das Sortiment um die Sorte Knoblauch erweitert

und in weitere Länder ausgerollt. Darüber hinaus feierte Dr. Oetker 2025 das

40-jährige Jubiläum der Pizza Ristorante, einer der bekanntesten Marken im

Tiefkühlpizza-Segment.

Auch im Dessertbereich setzte Dr. Oetker neue Impulse. Mit dem Feelgood

Tassenpudding brachte das Unternehmen 2025 zuckerarmen Genuss in den Sorten

Schoko, Vanille-Geschmack und Grieß auf den Markt. Mit den High Protein Shakes

erweiterte das Unternehmen in Deutschland seine erfolgreiche High-Protein-Range

um ein trinkfertiges Format in den Sorten Schoko- und Vanille-Geschmack. Die

luftig-cremige Textur, der hohe Proteingehalt, der geringe Fettanteil sowie der

Verzicht auf Zuckerzusatz (enthält von Natur aus Zucker) sprechen besonders

ernährungsbewusste Verbraucher an. Die 330-Milliliter-Flasche ist

wiederverschließbar und ideal für unterwegs. Bereits im September 2025 folgte

mit der Geschmacksrichtung Cookie der erste Line Extender.

Im Bereich Kuchen und Backen griff Dr. Oetker 2025 den international anhaltenden

Trend zur Heißluftfritteuse auf. Mit dem im Mai 2025 eingeführten Airfryer

Backin brachte das Unternehmen das erste speziell für die Zubereitung im

Airfryer entwickelte Backpulver auf den Markt. Die besondere Rezeptur sorgt

dafür, dass Teige auch in der Heißluftfritteuse optimal aufgehen und lockere

Gebäcke entstehen - häufig bei kürzeren Backzeiten im Vergleich zum klassischen

Backofen. Seit Juli 2025 ergänzt eine Backmischung für Quarkbällchen aus dem

Airfryer das Sortiment, die mit wenigen zusätzlichen Zutaten eine schnelle und

einfache Zubereitung des beliebten süßen Kleingebäcks ermöglicht. Eine weitere

Neuheit folgt im Mai 2026 mit den Churro Bites aus dem Airfryer, die den

typischen Jahrmarkt-Genuss in zeitgemäßer Zubereitungsform nach Hause bringen.

Conditorei Coppenrath & Wiese

Die Conditorei Coppenrath & Wiese verzeichnete im Jahr 2025 einen leichten

Umsatzanstieg. Im Wesentlichen war dies auf das erfolgreiche Geschäft mit

Tiefkühlbrötchen und der Wiederaufnahme von im Vorjahr reduzierten Listungen bei

einem wichtigen Handelspartner zurückzuführen. Während im Marken- und

Handelsmarkengeschäft in Deutschland deutliche Umsatzzuwächse erzielt wurden,

war das Exportgeschäft durch die Zollpolitik in den USA und die allgemeine

Konsumzurückhaltung belastet.

Investitionen

Im Jahr 2025 investierte der Geschäftsbereich Nahrungsmittel 174 Millionen Euro.

Mit diesem hohen Investitionsvolumen stärken die Unternehmen ihre Grundlagen für

zukünftiges Wachstum, treiben Nachhaltigkeitsprojekte gemäß der

unternehmensweiten Sustainability Charter voran und fördern die Digitalisierung

zentraler Prozesse. Ein wesentlicher Teil der Mittel entfiel bei Dr. Oetker auf

den Ausbau internationaler Pizzakapazitäten. Die Conditorei Coppenrath & Wiese

investierte unter anderem in nachhaltige Energielösungen sowie in die

Modernisierung und Automatisierung ihrer Produktionsstätten.

Beschäftigte

Die in Vollzeitäquivalenten angegebene Anzahl der Beschäftigten im

Geschäftsbereich Nahrungsmittel ist mit 16.784 gegenüber dem Vorjahr (16.599)

leicht gestiegen. In Deutschland waren 7.275 Mitarbeitende tätig, an den

ausländischen Standorten wurden 9.509 Mitarbeitende beschäftigt.

Ausblick

Auch im Jahr 2026 werden geopolitische Unsicherheiten fortbestehen und die

Weltwirtschaft beeinträchtigen. Vor diesem Hintergrund bleibt das

wirtschaftliche Umfeld herausfordernd, weshalb der Fokus im gesamten Unternehmen

verstärkt auf der Stabilität und Resilienz der Lieferketten liegt. Gleichwohl

planen Dr. Oetker und Coppenrath & Wiese für 2026 Investitionen auf hohem

Niveau. Diese sollen insbesondere den Zukunftsbereichen Innovationen,

Nachhaltigkeit und Digitalisierung zugutekommen.

Pressekontakt:

Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

Group Communication

Dr. Jörg Schillinger

P + 49 521 155-2619

E mailto:joerg.schillinger@oetker.com

http://www.oetker.com

Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

Group Communication

Thierry Krauser

P + 49 521 155-2349

E mailto:thierry.krauser@oetker.com

http://www.oetker.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41198/6256632

OTS: Dr. Oetker - Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG