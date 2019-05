OTS: Dr. Oetker GmbH / Dr. Oetker und Conditorei Coppenrath & Wiese wachsen ...

Dr. Oetker und Conditorei Coppenrath & Wiese wachsen im Geschäftsjahr

Bielefeld (ots) - Die immer stärker miteinander verwachsenden

Nahrungsmittelunternehmen Dr. Oetker und Conditorei Coppenrath &

Wiese werden seit dem Berichtsjahr 2018 zusammen ausgewiesen. Sie

haben im Geschäftsjahr 2018 den Umsatz auf über 3 Milliarden Euro

gesteigert und konnten damit nominell um + 6,8 % wachsen. Bereinigt

um Konsolidierungskreis- und Wechselkurseffekte betrug das organische

Wachstum erfreuliche + 5,2 %. Beide Unternehmen verzeichneten in

insgesamt stagnierenden Märkten erfreuliche Marktanteilsgewinne. Dies

galt auch für die Umsätze im Inland, die nominell um + 5,7 %

anstiegen.

International baute das Unternehmen Dr. Oetker mit Akquisitionen,

einer Vielzahl von Produktinnovationen und neuen

Servicedienstleistungen rund um die strategischen Themen Kuchen/

Dessert und Pizza seine Marktposition ebenfalls weiter aus. Auch im

laufenden Geschäftsjahr wird Dr. Oetker den Expansions- und

Wachstumskurs fortsetzen.

Die Conditorei Coppenrath & Wiese investierte vornehmlich in die

Erweiterung der Produktionskapazitäten.

GESCHÄFTSJAHR 2018

"Die internationalen Rahmenbedingungen des Geschäftsjahres 2018

waren sowohl politisch als auch wirtschaftlich sehr herausfordernd.

Gleichwohl ist es uns vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung

unserer Strategie gelungen, ein insgesamt sehr erfreuliches Wachstum

zu erzielen," erläutert Dr. Albert Christmann, Vorsitzender der Dr.

Oetker Geschäftsführung, anlässlich der Veröffentlichung der

Jahreskennzahlen. "Mit klarer Fokussierung auf die Wünsche der

Verbraucher, mit Liebe zum Detail und bei gleichzeitiger Optimierung

unserer internen Abläufe und Strukturen, verfolgen wir zudem das

Ziel, unsere klassischen Geschäftsmodelle in die digitale Zukunft zu

führen. Das im vergangenen Jahr Erreichte und die bisherige

Entwicklung des Geschäftsjahres 2019 deuten an, dass wir uns damit

auf dem richtigen Weg befinden."

UMSATZENTWICKLUNG

Dr. Oetker und die Conditorei Coppenrath & Wiese erzielten im Jahr

2018 Umsatzerlöse in Höhe von 3,019 Mrd. Euro und konnten im

Berichtsjahr um + 6,8 % gegenüber dem Vorjahr (2,827 Mrd. Euro)

wachsen. Bereinigt um Konsolidierungskreis- und Wechselkurseffekte

betrug das organische Wachstum + 5,2 %. Die Entwicklung der

Wechselkurse hatte einen erheblichen, leider negativen Einfluss auf

das Umsatzwachstum, insbesondere durch die Abwertungen der Türkischen

Lira sowie des Mexikanischen Pesos und des Brasilianischen Reals

gegenüber dem Euro.

INTERNATIONALE MÄRKTE, AKQUISITIONEN UND KOOPERATIONEN

Im Jahr 2018 wurde das organische Wachstum durch mehrere

Akquisitionen strategiekonform ergänzt. Bereits im Februar 2018 hat

Dr. Oetker in Tschechien die Marke natura erworben und dort die

Marktführerschaft im Teilmarktsegment Stärke erlangt. Im März 2018

übernahm Dr. Oetker in Südafrika die 75-prozentige Mehrheit am

Tiefkühltortenhersteller Château Gâteaux. Das Unternehmen verkauft

seine Produkte sowohl an B2B-Kunden als auch über eigene Cafés direkt

an die Konsumenten. Den Markteintritt in Ägypten hat Dr. Oetker im

Juli 2018 durch die Akquisition von Tag El Melouk mit den Marken Tag

El Melouk und Cook's vollzogen. Tag El Melouk ist Marktführer im

ägyptischen Backartikelmarkt des Retail-Geschäftes und eröffnet Dr.

Oetker nun Wachstumschancen im drittgrößten Land Afrikas, in dem

gerade das häusliche Backen eine uralte und weitverbreitete starke

Tradition besitzt. Mit der Akquisition von Wilton übernahm Dr. Oetker

im Oktober 2018 die in den USA führende Marke für Dekor, Backformen

und Backzubehör und hat damit seine Position im großen und

potenzialträchtigen US-Markt deutlich gestärkt. Bei den

amerikanischen Verbrauchern ist die Marke Wilton seit fast 90 Jahren

nahezu ein Synonym für das häusliche Backen und kreative Dekorieren

von Kuchen, Torten und Backwerk.

Ein mit der Molkerei Gropper gegründetes Joint Venture zur

Bündelung von gemeinsamer Produktion in Moers hat nach Genehmigung

der Kartellbehörde am 1. Juli unter der Firmierung "Moers

Frischeprodukte GmbH & Co. KG" die operative Tätigkeit aufgenommen.

Im Fokus stehen die Weiterentwicklung der Produktkategorie Dessert

sowie die Entwicklung neuer Möglichkeiten in den Bereichen Quark und

Joghurt und milchhaltiger sowie nicht-milchhaltiger Getränke. Die

Produktion umfasst Artikel beider Partnerunternehmen, die getrennt

über die jeweiligen Vertriebsgesellschaften national und

international vermarktet werden. Ein sehr erfreuliches Wachstum

verzeichnete Dr. Oetker in Deutschland, wo die Umsätze deutlich

anstiegen. Dies ist einerseits auf eine Sortimentsarbeit in allen

Segmenten des Marktes zurückzuführen, zum anderen trugen dazu

erfolgreiche Einführungen von zahlreichen Produktinnovationen bei.

Darüber hinaus konnten die Frischeprodukte wieder zulegen. Eine

notwendige Sortimentsbereinigung und -fokussierung im Bereich

Professional wirkte dem dämpfend entgegen.

Die Dr. Oetker Regionen West- und Osteuropa weisen insgesamt eine

plankonforme Entwicklung auf. Dies entspricht einem leicht über dem

Vorjahresniveau liegenden Umsatz. Hier schlagen maßgeblich negative

Währungseffekte zu Buche. Während in Westeuropa, und hier

insbesondere in Großbritannien, Norwegen, Finnland und Spanien, ein

deutliches Wachstum in der Kategorie Pizza erzielt wurde, standen

dieser positiven Entwicklung Herausforderungen in gesättigten und

teilweise rückläufigen Märkten, vor allem in Italien, entgegen.

In der Region Osteuropa wurde die Entwicklung vor allem durch die

Abwertung der Türkischen Lira negativ beeinflusst, sodass die

positiven Effekte aus der Sortimentsentwicklung und das vor allem in

Polen durch Innovationen getriebene Mengen- und Umsatzwachstum

überlagert wurden.

Ein großer Anteil des Wachstums von Dr. Oetker entfiel auf die

Region Amerika. Dies ist in erster Linie auf die Akquisition des

Back- und Dekorartikelspezialisten Wilton zurückzuführen. Die

positiven Umsatzentwicklungen in den Landesgesellschaften in Mexiko

und Brasilien wurden leider durch gegenläufige

Fremdwährungsumrechnungseffekte nahezu kompensiert. In der Region

Asien, Afrika und Australien ermöglichten die Akquisitionen in

Südafrika und Ägypten sowie positive Entwicklungen in Australien und

Südkorea ein insgesamt sehr zufriedenstellendes Umsatzwachstum.

Gerade im Bereich der schnelllebigen Konsumgüter sind

Innovationskraft und Flexibilität schlüsselhaft für den nachhaltigen

Erfolg eines Anbieters. Dr. Oetker widmet sich daher dem Thema

Innovation mit ganz besonderer Aufmerksamkeit. Gleichzeitig

diversifizieren die Akquisitionen in Südafrika, in Ägypten und in den

USA die Umsatzverteilung.

Zudem wurden vertriebsseitig zahlreiche internationale Projekte

umgesetzt, die eine weitere kontinuierliche Verbesserung von

Fähigkeiten und Kompetenzen der Verkaufsorganisation, sowohl am Point

of Sale als auch im Key Account Management, zum Ziel haben. Dazu

wurden auch im vergangenen Jahr Mitarbeiter in der internationalen

Inhouse-Akademie, der Dr. Oetker Sales Academy, in verschiedenen

Modulen geschult.

FOKUS AUF INNOVATIONEN

Im Bereich des Innovationsmanagements wurde der "Idea to

Market"-Prozess optimiert, welcher nun mittels einer systembasierten

Projektmanagementlösung sukzessive in allen Landesgesellschaften

implementiert wird. Über digitale Backplattformen wie backen.de und

bakken.nl wurden Projekte umgesetzt, die sich mit der

Digitalisierung , neuen Kommunikationsformen mit den Verbrauchern und

alternativen Geschäftsmodellen beschäftigen. Auch das Dr. Oetker Café

Gugelhupf in der Schweiz erfreute sich ein Jahr nach seiner Eröffnung

wachsender Beliebtheit und belegte im Jahr 2018 den dritten Platz

beim renommierten "Best of Swiss Gastro Award".

Im Geschäftsjahr 2018 wurde eine Vielzahl neuer Produkte auf den

Markt gebracht. In der Kategorie Kuchen/ Dessert konnte Dr. Oetker

neben vielen erfolgreichen Innovationen wie dem Tassenpudding

Seelenwärmer etwa mit Produkten auf Basis natürlicher Zutaten im

Bereich der Backartikel und Backmischungen viele Verbraucher

gewinnen. Hier wurden neue Konzepte wie "Piaceri di Natura" und

"Torta Natura" in Italien oder "Ze Swiata Natury" in Polen

erfolgreich im Markt etabliert. In Osteuropa sorgt das neue Vitalis

Porridge auf Haferbasis, das zurzeit auch in Deutschland eingeführt

wird, für erfreuliches Umsatzwachstum.

In der Kategorie Pizza ist als besondere Neueinführung in

Deutschland "La Mia Grande" hervorzuheben. Das Pizzasortiment mit dem

dünnen und größeren Boden, der von Hand ausgeformt wird, überzeugt

durch seinen hochwertigen und individuellen Charakter. Im Bereich der

gekühlten beziehungsweise "frischen" Pizzen testet Dr. Oetker seit

Ende 2018 in Belgien mit dem Produkt "Pizza Fresca" die

Marktakzeptanz in diesem Segment. In Polen und England wird zudem das

"Pizza 2 Go"-Konzept geprüft, in dem Dr. Oetker Tiefkühlpizzen

aufgebacken und direkt an die Konsumenten verkauft werden. Aber auch

Snacking und Außer-Haus-Verzehr sind im Trend und gewinnen durch die

zunehmend veränderten Tagesabläufe der Verbraucher immer mehr an

Bedeutung: Mit dem ab Frühjahr 2019 eingeführten Sortiment "My Sweet

Table" bietet Dr. Oetker dazu beispielsweise im Bereich Kuchen/

Dessert eine attraktive Auswahl kleiner Leckereien für den

convenienten Genuss zwischendurch.

Die Conditorei Coppenrath & Wiese führte im Jahr 2018 ebenfalls

zahlreiche Innovationen in ihren Sortimenten ein. Besonders

erfolgreich entwickelten sich dabei die gemischten Platten "Feinste

Sahne - Unsere Besten" sowie "Festtagstorte - Unsere Klassiker". Im

Bereich der Minigebäcke etablierten sich die neuen "Windbeutel

Kirsch" und bei den Kuchen die innovativen Produkte "Kuchenliebe New

York Cheesecake" sowie "Kuchenliebe Erdbeer Cheesecake" umsatzstark

im Handel.

INVESTITIONEN

Mit 149 Millionen Euro lagen die Investitionen im Jahr 2018

weiterhin auf hohem Niveau. Damit wollen Dr. Oetker und die

Conditorei Coppenrath & Wiese die Grundlagen für zusätzliches

Wachstum in den kommenden Jahren legen und gleichzeitig den aktuellen

Stand der Technik sowie hochqualitative und effiziente Abläufe

innerhalb des gesamten Supply-Chain-Prozesses gewährleisten. In

diesem Kontext umfassten die Investitionen relevante Projekte in

allen Regionen. In Deutschland investierte Dr. Oetker 26 Millionen

Euro, im Ausland 70 Millionen Euro.

Im Pizzabereich wurden die Werks- und Lagerkapazitäten an den

Standorten in Großbritannien, Kanada und Polen ausgebaut. Am

deutschen Standort in Wittlich wurde 2018 mit dem Neubau eines

Verwaltungs- und Sozialgebäudes begonnen, das planmäßig Anfang Juni

dieses Jahres fertiggestellt wird. In Südafrika macht das erfreulich

wachsende Geschäft den Bezug eines größeren Standortes notwendig, die

entsprechenden Vorbereitungen werden 2020 mit dem Umzug abgeschlossen

sein.

Für die Bereiche Kuchen/ Dessert wurden im Jahr 2018 ein

Sozialgebäude im Dekorwerk in Plock (Polen) sowie eine

Produktionshalle am Standort Belgorod (Russland) in Betrieb genommen.

Am rumänischen Werksstandort sind die Arbeiten an einem neuen Lager

und einem ebenfalls neuen Sozialgebäude aufgenommen worden. An

weiteren Produktionsstandorten in Deutschland, Brasilien und Mexiko

erfolgten Großinvestitionen in die Produktionslinien oder die

Prozesstechnik.

Die Conditorei Coppenrath & Wiese widmete den Großteil der

Investitionen in Höhe von 53 Millionen Euro für den Ausbau der

Produktion im Werk Mettingen.

MITARBEITER

Die Anzahl der Beschäftigten wuchs im Jahr 2018 auf 14.886

Mitarbeiter an. In Deutschland waren 7.086 Mitarbeiter tätig, an den

ausländischen Standorten wurden 7.800 Mitarbeiter beschäftigt.

AUSBLICK 2019

Auch für 2019 erwarten Dr. Oetker und die Conditorei Coppenrath &

Wiese wiederum ein organisches Wachstum. "Wir treiben die

Umsatzentwicklung durch operative Maßnahmen, insbesondere

Innovationen, Relaunches und Marktinvestitionen in allen Regionen

voran. Auch der weitere Distributionsausbau von Dr. Oetker in den

Wachstumsregionen Amerika, Asien, Afrika und Australien wird uns

international weiter stärken," führt Dr. Albert Christmann aus.

Daneben erwartet er, dass sich die Umsatzerlöse infolge der

ganzjährigen Berücksichtigung der im Jahr 2018 vollzogenen Übernahmen

sowie durch weitere, im laufenden Jahr noch anstehende Akquisitionen

erhöhen. So wurde die bereits 2018 unterzeichnete Vereinbarung zur

Übernahme der französischen Backartikel- und Dessertmarke Alsa im

ersten Quartal 2019 von den zuständigen Wettbewerbsbehörden

genehmigt. Kompensierende Effekte werden durch weitere negative

Entwicklungen einzelner Wechselkurse erwartet. Auch für die

Conditorei Coppenrath & Wiese ist das Geschäftsjahr 2019 erfolgreich

angelaufen; das Umsatzwachstum im zweistelligen Bereich konnte das

Wachstum der Branche für Tiefkühl-Backwaren deutlich übertreffen.

"Dr. Oetker und die Conditorei Coppenrath & Wiese werden ihren

Wachstums- und Expansionskurs strategiekonform fortsetzen und zudem

die sich bietenden Chancen aus einer sich wandelnden Welt ergreifen.

Wir werden weiterhin innovative Produkte und Serviceleistungen für

die Verbraucher entwickeln und in die Märkte bringen. Gleiches gilt

für neue, auch digitale Geschäftsmodelle, die wir testen und

gegebenenfalls national und international einführen werden. Daneben

werden wir unsere internen Strukturen schrittweise vereinfachen und

standardisieren, um damit der wachsenden Komplexität unseres

Geschäftes zu begegnen. Last but not least wollen wir nach wie vor

mit Akquisitionen nicht nur an wachsenden Ländermärkten der Welt

partizipieren, sondern auch in stagnierenden Märkten regional

diversifizieren und unser Ergebnis nachhaltig verbessern," erläutert

Dr. Christmann abschließend.

