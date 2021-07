OTS: Dr. Theiss Naturwaren GmbH / Mittelständisches Familienunternehmen Dr. ...

Wie Robert Halver die aktuelle Situation an den Märkten einschätzt, welche Alternativen es zu Sparbüchern und Tagesgeld gibt und welche Börsenprodukte jetzt geeignet sind, erfahren Sie im

GO

Werbung

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX tiefrot -- Daimler zurück in Gewinnzone -- Siemens Energy kassiert Prognose -- Drägerwerk mit Gewinnrückgang -- Lufthansa, E.ON, Gerresheimer im Fokus

Barclays schätzt Stahlwerte positiv ein. EnBW mit hohen Abschreibungen auf Kohlekraftwerke. Netflix holt erfahrenen Spieleexperten an Bord. MTU landet Vertrag mit Sunclass Airlines. Just Eat Takeaway rechnet mit operativem Verlust. Siemens Gamesa kassiert Ausblick. Weltweiter Halbleitermangel spielt Apple-Zulieferer TSMC weiter in die Karten. SUSE profitiert vom Cloud-Geschäft.